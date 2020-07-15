苹果赢得欧盟法院超过150亿没有的未缴税款支持

欧洲法院周三驳回了欧盟委员会要求苹果向爱尔兰支付 130 亿欧元(合 150 亿美元)的未缴税款的决定。在四年前的裁决中，欧盟委员会表示，苹果公司通过爱尔兰的两项税收裁决，从非法的政府援助中获益。欧盟委员会 2016 年 8 月裁定，苹果在爱尔兰非法逃税 131 亿欧元(约合 153 亿美元)，苹果必须要将这部分税金返还给爱尔兰政府。
欧洲法院周三驳回了欧盟委员会要求苹果向爱尔兰支付 130 亿欧元(合 150 亿美元)的未缴税款的决定。在四年前的裁决中，欧盟委员会表示，苹果公司通过爱尔兰的两项税收裁决，从非法的政府援助中获益。欧盟委员会 2016 年 8 月裁定，苹果在爱尔兰非法逃税 131 亿欧元(约合 153 亿美元)，苹果必须要将这部分税金返还给爱尔兰政府。
6 月 16 日，据CNBC报道，欧盟委员会宣布对苹果展开两起反垄断调查，主要涉及苹果应用商店的收入分成、打压竞争对手等诸多行为。报道称近日有多家公司针对苹果提起反垄断诉讼，控诉其应用商店审查和收费机制存在垄断和专制。苹果目前正在接受欧盟和美国的反垄断调查。
6月27日消息，据媒体报道，美国司法部对苹果公司发起一项调查，调查对象主要针对苹果App Store的支付政策。据悉，来自美国政府的多名律师上周已经会见众多App开发商，目前，美国司法部对苹果公
苹果公司回应称，欧盟正在审查竞争对手“毫无根据的投诉”。此外，苹果表示“公司遵循法律，拥抱竞争”。
外媒报道称，近日欧盟发起对苹果的反垄断调查，主要针对苹果公司的App Store应用商店和Apple Pay移动支付系统，欧盟竞争监管机构认为，担心苹果的做法限制了选择和创新，并且导致应用变得昂贵，损害了消费者的利益。
苹果公司在欧盟又遭反垄断投诉。继流媒体音乐服务Spotify后，日本媒体和电商集团乐天也要求欧盟调查苹果应用商店App Store。乐天电子书阅读器子公司Kobo称，苹果从Kobo通过App Store销售的电子书收入中抽取30%的佣金，同时苹果还在推广自家产品Apple Books，这是反竞争行为。多位熟悉Kobo投诉的人士透露，Kobo在投诉中表示，为了避免向苹果缴纳佣金，公司强迫顾客去其网站?
据彭博消息，北京时间 6 月 26 日，由于最近新冠病例增多，苹果将于周五关闭另外 14 家美国店面，使重新开门营业后又关闭的店面总数达到 32 家。
今日，针对“苹果Mac电脑将转向自研处理器”一事，英特尔发布声明回应称，将继续支持苹果，英特尔仍然专注于提供最先进的个人电脑体验和广泛的技术选择，重新定义计算。搭载英特尔芯片的个人电脑能够在全球客户最重视的领域提供最好的体验。
北京时间今天凌晨，在 WWDC 2020 全球开发者大会上，苹果发布了 iOS 14 系统，正式介绍了其最新版的 iPhone 软件。ios14当中的一个亮眼便是被称为「苹果小程序」的新功能。苹果在App Store新加入的「App Clip」功能，就类似于小程序。苹果表示App Clips包含应用的一小部分功能，而无需完整下载安装，使用起来十分地方便。同时苹果也在研发全新的QR二维码格式，该格式同时使用视觉二维码和NFC来快速访问App Clip。以下是关于ios版小
今日，Apple微信公众号发文回答了网友们几个比较热门的问题。苹果表示，如用户不知道买了几个会员可以打开 App Store 选择右上角帐户头像，轻点订阅进行查看和管理。此外，苹果还表示，订阅并不会随着 app 一起被删除
Futurum Research首席分析师丹尼尔·纽曼（Daniel Newman）今天在MarketWatch上发言称，苹果在Mac计算机中采用自主设计CPU，对英特尔来说利大于弊。以下为文章全文：过去一年，有关苹果Mac计算机弃用英特尔CPU的传言此起彼伏。在当地时间6月22日开幕的全球开发者大会上，苹果正式宣布未来Mac计算机将配置自主设计CPU，首款产品将于年内推出。许多人都认为，CPU遭苹果Mac弃用，对英特尔来
6月22日晚上，苹果的WWDC全球开发者大会正式举办了，受此影响，苹果股价再次创历史新高，飙升超过2%，最高涨至359. 46美元。苹果股价历史新高苹果CEO库克表示，对于Mac而言，这绝对是有历史意义的一天。库克表示，第一款采用苹果芯片的Mac预计将在今年年底面市，预计过渡期需要两年时间。Apple iPhone 11 (A2223) 128GB 黑色 移动联通电信4G手机 双卡双待京东自营￥5999去购买苹果股价历史新高原因据苹果公布，苹果的WWDC全球开发?
昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先看两条新消息：京东公告：香港IPO散户部分获178.9倍超额认购 净筹资297.71亿港元京东今天发布公告称，经扣除公司就全球发售应付的承销费用及其他预计费用，以及假设超额配股权未获行使，按照每股发售股份的发售价226.00港元计算，全球发售募集资金净额估计约为29,771百万港元。本公司合共接获396,096份根据香港公开发售透过白表eIPO服务及
苹果应用商店App Store有很多应用会自动为用户进行续订服务，但不少用户表示想要关闭这些续订，那么如何进行关闭自动订阅呢，这里我们来一起看下关闭自动续订的具体操作方法。
7月1日消息，有爆料称未来iPhone可能会运行macOS，被网友评为“苹果版TNT”。有爆料指出，苹果正在研究iPhone上运行macOS，这将允许用户将iPhone接入扩展坞或显示器，让手机拥有完整
苹果App资源库里的应用程序要怎么调整应用APP的位置，需要进行怎样的操作才可以调整这些应用位置呢，以下我们来一起看下具体的位置调整方法。
苹果iOS14系统已经在6月23日正式发布，这次发布的iOS14系统更新了诸多的新功能，同时也公布了iOS14系统支持的机型设备，以下我们来看下iOS14更新机型介绍。
iOS 14即将登场亮相，苹果除了准备系统层面的新功能外，还会让自家App迎来更新。据外媒最新报道，iOS 14中的Podcasts应用或引入类似Apple Music的个性化推荐（For You）选项卡，以根据个人喜好
前段时间，美股遭遇史上最严重的熔断，能源、航空股暴跌，巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司也因为购买了航空股而巨额亏损，被不少人嘲笑股神也失手了。不过巴菲特依然赢到了最后，这一年光是购买苹果
苹果在iOS14系统中加入了镜像前置镜头功能，就是方便用户在使用前置摄像头的时候，不会出现拍反的情况，那么这一功能如何在iPhone手机中进行设置呢，这里我们来看下具体的设置方法。
6月16日下午，有媒体报道称苹果Apple Store浦东国金店遭到一名男子破坏，店内玻璃、展示产品有不同程度的被破坏，而在稍微时候，该店已经显示暂时关闭，应该是提前关店。
五个亿，微博又一次下了新的赌注，牌桌仍是短视频。微博近日宣布推出“微博视频号计划”，在未来一年内向创作者分成 5 个亿，并给到流量倾斜。近一..
6 月过去，毒舌电影的抖音账号涨了657. 94 万粉丝，在涨粉榜单上已经连续两月蝉联桂冠。今年 1 月- 6 月，总涨粉量近 2800 万，目前共有 3294 万..
近日国家广播电视总局发布《关于按规划关停地面模拟电视有关工作安排的通知》，根据 2012 年印发的《地面数字电视广播覆盖网发展规划》，决定自 2..
微软官方在本周Patch Tuesday(星期二补丁日)发布了 123 个修复补丁的更新，其中包括了今年到目前为止最严重的DNS漏洞的修复补丁，该漏洞已存在 ..
vivo 通过官方微博宣布，vivo 新智能制造中心即日起正式启用。vivo 制造中心位于广东省东莞市长安镇，占地面积 21. 6 万㎡，建筑面积 34. 5 万㎡，..
俄罗斯一女网红与继子领证结婚是怎么回事？据英国媒体 7 月 14 日报道，俄罗斯一名今年 35 岁的玛丽娜·巴尔马谢娃（Marina Balmasheva）女网红日..
男子直播跳黄浦江被行拘5日。据媒体报道，为了当网红，一名网络主播竟无视民警劝阻，在黄浦江直播跳江…… 7 月 10 日 17 时 20 分许，一男子在..
据爆料，Redmi 9A近期已在工信部入网。此前这款手机已经于 6 月 30 日在海外上市，采用大屏幕大电池，价格也相当优惠，折合人民币约 593 元。国内..
根据今天更新的微软官方文档，微软云存储服务 OneDrive 中的远程文件服务 Fetch 将会在今年 7 月 31 日关闭。尽管 Fetch 并非最受欢迎的 OneDri..
2020年7月16日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于动物与地球的，问题是“萤火虫在发光的同时也在发热吗？”这个问题还是比较容易答错的，估计答..
据天眼查数据显示，近日，漫语微视（北京）传媒科技有限公司发生工商变更，投资人新增安徽讯飞云创科技有限公司，后者由科大讯飞股份有限公司 100..
美团将在酒店领域重新启动团购模式，一款名为「超级团购」的新产品已上线测试，进一步发力高星酒店市场。美团面向酒店集团的招商资料显示，「超级..
谷歌艺术与文化今天推出了全球首个基于机器学习的埃及象形文字的数字翻译工具 Fabricius。不管是普通人还是学者都能利用这个工具体验象形文字。..
针对裁员问题，携程方面回应称，由于全球疫情的冲击，天巡（Skyscanner）计划采取一系列措施加以应对，其中包括组织结构的优化。在此过程中，天巡..
南卡作为国内成长最快的耳机品牌之一，致力于为用户呈现出品质卓越，佩戴舒适，时尚美观的高性价比耳机，就在近期推出了全新的NANK-LITE半入耳式耳..
近日数码圈热闹非凡，一个个新品接踵而来，其中国产top3的耳机品牌南卡在7月15日发布了新款NANK南卡LITE半入耳式蓝牙耳机，NANK南卡LITE搭配高通芯..
NANK南卡Lite，就要来喽!如果你一直在期待有着这样一款制作精良、风格高大上的蓝牙耳机，但是预算有限那么你一定要关注7月15日，NANK南卡的预售活..
NANK南卡在7月15日宣布，推出全新的NANK-Lite半入耳蓝牙耳机，官网仅售249元。南卡NANK-Lite半入耳蓝牙耳机的出现，堪称价格屠夫，对半入耳蓝牙耳..
NANK南卡作为国内耳机品牌的TOP3，从创立起，就以用户体验为核心，从用户需求出发，充分为用户打造最为满意的耳机。近期，南卡官方宣布南卡Nank—..
近日，美团APP中一款名为“超级团购”的新产品已上线测试。据悉，“超级团购”上线测试初期主要面向国际及国内中高端酒店集团进行招商，并优先选择..