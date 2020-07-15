苹果赢得欧盟法院超过150亿没有的未缴税款支持

北京时间今天凌晨，在 WWDC 2020 全球开发者大会上，苹果发布了 iOS 14 系统，正式介绍了其最新版的 iPhone 软件。ios14当中的一个亮眼便是被称为「苹果小程序」的新功能。苹果在App Store新加入的「App Clip」功能，就类似于小程序。苹果表示App Clips包含应用的一小部分功能，而无需完整下载安装，使用起来十分地方便。同时苹果也在研发全新的QR二维码格式，该格式同时使用视觉二维码和NFC来快速访问App Clip。以下是关于ios版小