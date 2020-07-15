苹果赢得欧盟法院超过150亿没有的未缴税款支持

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苹果赢得欧盟法院超过150亿没有的未缴税款支持

2020-07-15 17:57 · 稿源：站长之家

欧洲法院周三驳回了欧盟委员会要求苹果向爱尔兰支付 130 亿欧元(合 150 亿美元)的未缴税款的决定。在四年前的裁决中，欧盟委员会表示，苹果公司通过爱尔兰的两项税收裁决，从非法的政府援助中获益。欧盟委员会 2016 年 8 月裁定，苹果在爱尔兰非法逃税 131 亿欧元(约合 153 亿美元)，苹果必须要将这部分税金返还给爱尔兰政府。

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