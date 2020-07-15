华为申请注册Wi-Fi 6商标 状态为等待审查

据企查查显示，华为技术有限公司于 2020 年 6 月 24 日申请Wi-Fi6 图形商标，目前状态为等待审查，分类为“科学仪器”。
据企查查显示，华为技术有限公司于 2020 年 6 月 24 日申请Wi-Fi6 图形商标，目前状态为等待审查，分类为“科学仪器”。
据深圳市消费者委员会官方网站报道， 深圳市消费者委员会发布了《2020年路由器比较试验报告》 。在总计10款不同品牌的路由器产品中，华硕、小米、水星3款样品在本次比较试验中获评五星。三款“五星”路由器样品中有两款为支持WiFi6网络的路由器，分别为华硕AX3000和小米AIoT路由器AX3600。深圳市消费者委官网信息显示，本次比较试验由深圳市（区）消费者委员会和澳门特别行政区政府消费者委员会联合开展，样品?
在5G时代消费者们都比较关注5G网络信号，其实除了5g网络，WiFi网络信号也值得关注。毕竟，在我们日常生活中WiFi网络信号也很关键，毕竟我们看电视剧、看视频最常用的还是WiFi信号。其实，高通骁龙 865 移动平台支持WiFi6。不过，高通骁龙 865 的WiFi6 功能具体表现如何呢?什么是WiFi6?虽然我们日常生活中常常使用WiFi，但大部分人都不知道WiFi具体的信号频段。其实对Wi-Fi主要信号频段是2.4GHz和5GHz，我们日常生活中连接的Wi-Fi基
史上优惠力度最大的第 17 个京东 618 顺利完美落幕，数据显示， 6 月 1 日到 6 月 18 日，京东累计下单金额达到 2692 亿元，创造全新记录，彰显了全民消费的激情被全面引爆，中国经济增长新动能进一步凸显。而在 6 月 18 日全天的巅峰时刻，京东电脑数码也再次用华丽数据证明其主场地位！从战报可以看到，整机、影像、智能、音频、文仪等全品类都迎来了全线爆发，个性酷玩产品更是备受欢迎。而在第三方商家平台表现也是亮眼，全天?
7月13日消息，深圳市消委会2020年路由器测试报告中对小米WiFi 6路由器AX3600五星推荐。小米集团智能硬件部总经理刘新宇表示，这下我不是单方面宣布小米AIoT路由器AX3600是2020年度最有价值WiF
此前不久，全新的Redmi 9新机在西班牙正式发布，该机定位入门级别，搭载了全新的联发科Helio G80芯片。随后有消息称该机将在近期在国内亮相，并且近日Redmi官方便已正式开始为新机进行预热。现在有最新消息，近日Redmi官方发布最新预热信息显示，该机将支持双频WiFi。据Redmi官方最新发布的消息称，2.4G WiFi是最普及的一个WiFi频段，大多数的设备都可在这个频段上网，就像一条繁忙的城市道路。双频WiFi就像开辟了另一?
7月15日，数码博主@勇气数码君 爆料华为已经申请注册了Wi-Fi 6商标，图案看起来很6。据企查查数据显示，该图标于6月24日申请注册商标，分类为“科学仪器”。不出意外的话，应该就
5月底，华为带来了畅享系列的首款5G产品——全新的华为畅享Z，并以其极高的性价比获得了广泛的好评。而这段时间以来，继华为畅享Z之后，畅享系列一款全新的5G新机开始频繁得到曝光，它就是华为畅享20 Pro。现在有最新消息，近日华为官微正式官宣了这款新机，并宣布该机将于6月19日正式亮相。根据华为终端官方微博最新发布的消息显示，全新的华为畅享20 Pro将于6月19日正式发布，以“即刻5G，不等待”为宣传口号。从官宣
台积电日前公布了6月份的运营报告，当月合并营收1208.78亿新台币，环比增加28.84%，同比大涨40.77%，创下了单月营收的新纪录，外界分析称这跟华为大量追单7nm及其他芯片有关。根据台积电的报告
6月16日消息，华为宣布华为畅享20 Pro将于6月19日登场。目前华为Mate、P系列、nova、畅享等产品线均已升级为5G，此次最新发布的华为畅享20 Pro将是华为畅享系列第二款5G手机。华为畅享20
据每日经济新闻报道，华为数据存储与机器视觉产品线总裁周跃峰表示，华为所做的存储业务可以看作是从事数据房地产开发，因种种原因，“钢筋水泥”都得自己造。目前，华为数据存储的芯片、算法等已实现自研。
英国决定禁用华为。据路透社消息，英国文化大臣 Oliver Dowden 刚刚宣布，英国已决定停止在5G建设中使用华为设备。另据英国天空新闻网消息，道登表示，英国政府将从 2020 年 12 月 31 日起停止购买新的华为设备。此外，英国5G网络中目前所使用的华为设备须在 2027 年前拆除。
各地消费券的发放、地摊经济的爆火和 618 理想生活狂欢季的开启，“剁手”已经成为生活的常态。不管是地摊上的精致小物，或是网购的潮流穿搭，还是线下置办的小家电，其优惠力度相比往年更大。这其中，汽车等大件也进入了大家的视野。动辄上万的优惠力度让许多持币待购的小伙伴默默地将心仪车型加入购物车。作为6- 8 万元家用SUV首选，哈弗M6 也加入到“优惠大军”中，以真实让利回馈消费者。在长城汽车天猫官方旗舰店，哈弗M6 不?
6 月 16 日，据路透社援引知情人士的消息称，美国商务部和其他机构已经批准了修改禁止美国公司与中国华为公司开展业务的规定，允许合作制定5G网络标准，美国政府的正式消息在等候《联邦公告》公布。这一规定已于上周五提交给《联邦公报》，最早将于本周二公布。
随着华为Mate 40系列发布日期的临近，越来越多关于这款手机的信息不断出现在网上。据最新消息称，该款手机有望配备双扬声器。7月2日，据外媒报道，即将推出的华为Mate 40系列或将采用类似于Ma
今天推特爆料人 @Teme 带来了 Mate40 Pro 的更多爆料。爆料指出，Mate40 Pro 将采用专为折叠屏和超弯曲显示屏手机设计的 UTD 屏幕 。据屏幕分析机构 DSCC 的 CEO Ross young 此前曝光了一份 2020 年将采用 120Hz 高刷新率屏幕的手机列表。列表中出现了华为 Mate40、iPhone 12 Pro 系列、华硕 ROG Phone 2、一加 8 Pro、OPPO Find X2 等机型。
美国政府一方面在严厉打压中国华为公司，另一方面美国的政策似乎又有矛盾之处，今天美国政府正式允许高通等美国企业跟华为合作制定5G标准。根据报道，美国商务部和其他政府机构准备修改规则，
对于英国运营商来说，想要彻底抛弃华为，并不是随便说说喊个口号那么容易。据外媒报道称，由于担心美国的制裁会破坏华为公司维持关键供应的能力，英国安全官员已告知英国电信运营商和沃达丰，
华为和荣耀是华为集团旗下的双品牌，华为和荣耀的区别在于不同的定位和设计语言。荣耀诞生于2013年12月16日，坚持与合作伙伴利益共享，以互联网创新的轻资产模式，在2017年突破百亿美金收入，成为中国互联网手机第一品牌。同时，荣耀也在不断扩张线下渠道。2019年，荣耀成为除华为外唯一增长的品牌，线上线下平分，跻身中国全渠道TOP4。2020年，荣耀宣布要向TOP2发起冲击。一母同源，相同品质荣耀和华为同为华为集团旗下的消费者品
有人称荣耀是华为的“亲儿子”，实际上两者是并肩作战的“亲兄弟”。华为和荣耀的关系可以这样形容：“在同一面军旗下作战，又同属华为战斗序列，大家当以兄弟相称”。从诞生之初，荣耀就走的是和华为不同的路线。荣耀作为华为集团的骑兵，主攻线上市场。这支奇兵没过几年也变成了一个大兵团，用短短4年时间夺过来线上市场的头把交椅。近几年，荣耀正在全场景、全球化、全渠道快速拓展，如今已经发展为全渠道品牌。2019年，华为和?
近日，安芯网盾内存保护系统V3. 0 与华为Stack8.0(鲲鹏)、鲲鹏云服务完成兼容性认证，并获得华为技术认证证书，这也意味着安芯网盾内存保护系统全面适配X86、ARM架构以及部分国产化系统。 华为云具备从芯片到服务器到云平台的全栈自主创新能力，软硬件深度协同使华为云鲲鹏云服务涵盖裸机、容器等不同形态，具备多样的计算能力，并保持开放的架构，更好地满足客户不同场景的需求， 目前华为云鲲鹏的行业解决方案集中在对安全有特?
亚马逊 7 月 14 日宣布，今年晚些时候将推出智能购物车“Dash Carts”，并将率先在洛杉矶伍德兰山开设的新杂货店使用。据介绍，Dash Carts会识别并..
7月15日消息，大批网友发微博称自己的QQ账号遭腾讯无故冻结，通过短信、人脸识别多次尝试，依然无法解冻，且人工客服无法联系。目前，#QQ冻结#话题..
近日，TCL的《懂您的智慧柔风科技》TVC正在央视《大国品牌》节目上播出，这是继TCL电视《懂您的大屏音画专家》篇热播之后TCL空调再次登录《大国品..
在当今快节奏的商业世界，发展较慢的公司根本无法长期进行有效竞争。作为公司管理层，如果你正在为公司的采购成本控制而苦恼，很想知道公司为何要..
摘要:本文结合个推构建用户画像系统的实践,为大家分享企业构建用户画像的基本步骤。随着互联网流量红利的逐渐消失及用户需求的日渐碎片化,APP无论..
【TechWeb】7月15日消息，据国外媒体报道，周二，现代汽车集团掌门人郑义宣表示，现代汽车与起亚汽车计划2025年销售100万辆电动汽车，目标是占据全..
小微企业，是一个庞大的群体。截至 2020 年 3 月末，我国纳入市场监管总局小微企业名录的个体工商户为 6523 万户，庞大数字背后，贷款数据却显现出..
随着互联网经济的完善，人们收入水平的提升，网购的一站式便捷服务，人们现在也开始追求将优质的购物体验和其他方便生活的功能结合起来，去实现生..
首次买电视盒子，估计很多人都会稳，什么电视盒子比较好？毕竟现在的电视盒子型号非常多，在某宝上搜关键词，可以跳转出来各种各样的品牌型号，要..
货拉拉是一家诞生于2013年的互联网物流服务平台，自货拉拉创立以来，就一直带着“货物出行更轻松”的使命，以便捷、优质的服务赢得用户称赞。“拉..
时势造英雄，下沉巨头的崛起无法脱离时代背景。三个条件的达成，让互联网新巨头的诞生成为可能。 1:千元智能手机性能的全面提升 2:全国生活区4G网..
今日，盒马宣布旗下早餐创新业态盒小马开始规模化复制，预计 8 月将有一批门店集中开业。用户可在盒马App上提前点单，到店直接在智能保温柜中扫码..
自从微信社群管理工具Wetool被封停后，经营私域流量、管理社群，成为很多企业棘手的事情。Wetool没有了，围绕微信的社群管理及营销动作还得进行，..
近日，QQ音乐携手环球唱片，发布国际巨星男团BTS(防弹少年团)数字专辑《MAP OF THE SOUL : 7 ～ THE JOURNEY ～》。专辑记载了出道 7 年来BTS成员..
“颜值经济”的火爆赋予了这个时代新的含义，对于年轻消费群体来说，追逐个性潮流、享受品质生活，关注颜值成为了他们的重要特征。颜值消费也早已..
作为 2020 的首部华语奇幻电影，《征途》定档了! 7 月 24 日，大屏的朋友可在当贝市场中下载当贝影视或奇异果TV抢先观看。作为一部备受期待的游戏..
就当前的态势来看，索尼PS5主机的热度要高出微软Xbox Series X不少，包括但不限于外观评价、游戏储备等。据外媒报道，索尼对PS5今年的表现非常看好..
【TechWeb】7月15日消息，据紫光国微微信公众号消息，近日，由紫光国微牵头，联合紫光展锐、紫光云等多家企业，中标中国工业和信息化部信息通信管..
通常情况下，我们平常运动都喜欢听音乐，更容易放松身体，所以就需要运动耳机。在以前运动耳机无非就是一条有线耳机，但有线耳机重视有很多缺点，..
我们知道，女生在买东西的时候，是比较挑剔的。对于特别是对产品的外观颜值会比较重视，毕竟女生都是爱美的，这不仅仅体现在对自身要求上，对身边..