华为申请注册Wi-Fi 6商标 状态为等待审查

各地消费券的发放、地摊经济的爆火和 618 理想生活狂欢季的开启，“剁手”已经成为生活的常态。不管是地摊上的精致小物，或是网购的潮流穿搭，还是线下置办的小家电，其优惠力度相比往年更大。这其中，汽车等大件也进入了大家的视野。动辄上万的优惠力度让许多持币待购的小伙伴默默地将心仪车型加入购物车。作为6- 8 万元家用SUV首选，哈弗M6 也加入到“优惠大军”中，以真实让利回馈消费者。在长城汽车天猫官方旗舰店，哈弗M6 不?