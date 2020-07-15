华为申请注册Wi-Fi 6商标 状态为等待审查

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华为申请注册Wi-Fi 6商标 状态为等待审查

2020-07-15 14:38 · 稿源：站长之家

据企查查显示，华为技术有限公司于 2020 年 6 月 24 日申请Wi-Fi6 图形商标，目前状态为等待审查，分类为“科学仪器”。

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