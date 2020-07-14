格力电器：预计上半年盈利63亿-72亿元 同比下降48%-54%

今日，针对“被取消中标资格”一事，格力电器通过官方微信再次回应称，在中国移动招标项目中重庆美的存在发票信息不一致、技术参数不符合招标标准等情况。格力表示，上述问题，招标者在投标申请资料审核中本应早发现，格力也曾就相关问题多次向中国移动反馈，为什么在存在这么多问题的情况下重庆美的还能屡次中标，甚至屡次唯一中标?此次公布的信息仅为部分可公开查询的信息，将结合其他问题再次报送中国移动，以求公平对待和公正