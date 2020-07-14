格力电器：预计上半年盈利63亿-72亿元 同比下降48%-54%

今日，格力电器发布上半年业绩预告，预计上半年盈利 63 亿- 72 亿元，同比下降48%-54%。业绩下降的主要原因是新型冠状病毒肺炎疫情期间，空调行业终端市场销售、安装活动受限，终端消费需求减弱以及2020 年“格力董明珠店”在全国范围内推广新零售模式。
今日，格力电器发布上半年业绩预告，预计上半年盈利 63 亿- 72 亿元，同比下降48%-54%。业绩下降的主要原因是新型冠状病毒肺炎疫情期间，空调行业终端市场销售、安装活动受限，终端消费需求减弱以及2020 年“格力董明珠店”在全国范围内推广新零售模式。
格力质疑美的弄虚作假。7 月 6 日消息，格力电器今日发布公开信回应「格力电器被中国移动取消中标资格一事」称，重庆美的发票信息不一致。格力表示：招标者在投标申请资料审核中本应早发现，格力也曾就相关问题多次向中国移动反馈，为什么在存在这么多问题的情况下重庆美的还能屡次中标，甚至屡次唯一中标？此次公布的信息仅为部分可公开查询的信息，我们将结合其他问题再次报送中国移动，以求公平对待和公正处理。
今日，针对“被取消中标资格”一事，格力电器通过官方微信再次回应称，在中国移动招标项目中重庆美的存在发票信息不一致、技术参数不符合招标标准等情况。格力表示，上述问题，招标者在投标申请资料审核中本应早发现，格力也曾就相关问题多次向中国移动反馈，为什么在存在这么多问题的情况下重庆美的还能屡次中标，甚至屡次唯一中标?此次公布的信息仅为部分可公开查询的信息，将结合其他问题再次报送中国移动，以求公平对待和公正
美的通过官方微博发布《就中国移动项目发票信息及技术参数的澄清说明》，表示格力所提及在中国移动招标项目中的发票信息及技术参数存疑，均不属实，在招投标过程中早已向中国移动提供相关证据进行澄清说明，并被中国移动认可接受，整个招投标过程合法合规。
前两天格力因为在中国移动的招标中弄虚作假被罚，随即引发了网络热议，格力一方面强调自己不是造假而是材料失误，另一方面直指竞争对手美的是幕后黑手，并揭露了美的方面的问题。根据格力的举
今日，针对“被取消中标资格”一事，格力电器通过官方微信再次回应称，在中国移动招标项目中重庆美的存在发票信息不一致、技术参数不符合招标标准等情况。格力表示，上述问题，招标者在投标申请资料审核中本应早发现，格力也曾就相关问题多次向中国移动反馈，为什么在存在这么多问题的情况下重庆美的还能屡次中标，甚至屡次唯一中标?此次公布的信息仅为部分可公开查询的信息，将结合其他问题再次报送中国移动，以求公平对待和公正?
关于中国移动取消格力电器中标资格一事，格力电器今晨紧急发布声明解释系材料整理失误，并指某广东同行企业恶意诽谤。
关于中国移动取消格力电器中标资格一事，格力电器今晨紧急发布声明解释系材料整理失误，并指某广东同行企业恶意诽谤。格力在声明中称：近期，网络上存在恶意诽谤、贬损格力商誉的虚假报道，把
今日晚间，美的发布澄清说明称，公司一直以技术创新和用户服务为中心，诚信经营，不回避真正的问题，力求让行业健康发展、公平竞争。格力所提及在中国移动招标项目中的发票信息及技术参数存疑，均不属实，在招投标过程中早已向中国移动提供相关证据进行澄清说明，并被中国移动认可接受，整个招投标过程合法合规。
今日，针对“举报格力”一事，美的工作人员回应称，不太清楚相关的情况，目前公司整体的经营都是比较正常，没有受到什么影响。6 月 1 日，中国移动通信集团(下称中国移动)发布供应商负面行为公告称，珠海格力电器股份有限公司(下称格力)在中国移动招标中弄虚作假，被取消资格。
在近日，中国移动采购与招标网发布《关于珠海格力电器股份有限公司负面行为处理结果的公告》，该公告中指出格力电器在中国移动 2020 年至 2021 年高压离心式冷水机组集中采购项目中存在“弄虚作假”的情况、决定取消格力中标资格。
珠海格力电器股份有限公司因为在中国移动 2020 年至 2021 年高压离心式冷水机组集中采购项目中“弄虚作假”，被中国移动取消中标资格。
6月1日，中国移动通信集团(下称中国移动)发布供应商负面行为公告称，珠海格力电器股份有限公司(下称格力)在中国移动招标中弄虚作假，被取消资格。
格力电器被中国移动取消中标资格的报道成为了上周一个热议话题，对于被取消中标资格，格力电器在7月6日中午又发布了一则声明，在这份新的声明中格力电器质疑美的弄虚作假，他们提出了亮点质疑。
6 月 17 日消息，型号为G0515D的5G新机入网，申请单位事珠海艾维普信息技术有限公司。资料显示，珠海艾维普信息技术有限公司是珠海格力电器股份有限公司的全资子公司，由此看来这是格力旗下的首款5G手机。
【TechWeb】7月6日消息，针对“被中国移动取消中标资格一事”，格力电器今天再次发布声明称，2019年9月5日在中国移动发布“高压冷水机组离心式冷水机组产品供应商信息核查”相关信息公示中，我们发现重庆美的发票信息不一致。格力电器指出，中国移动招标“2017—2018年高压离心式冷水机组集中采购项目”时，根据公开资料，重庆美的AHRI实验室最大冷量认证为2200RT，不能覆盖投标冷量2500RT。截至2020年2月26日在AHRI官网上没有显?
7月6日消息，格力电器将中国移动招标项目中发现的中标单位重庆美的相关情况向社会公布。1、发票信息不一致2019年9月5日在中国移动发布“高压冷水机组离心式冷水机组产品供应商信息核查
中国移动采购与招标网在6月1日发布了《关于珠海格力电器股份有限公司负面行为处理结果的公告》，在公告中格力电器被指在中国移动招标项目弄虚作假，遭到取消中标资格。
【TechWeb】7月4日消息，针对被投诉造假遭中移动取消中标资格一事，格力电器在今日凌晨发布严明声明表示，属于申报过程材料整理失误，并非为了达到中标目的虚标技术参数、虚标能效参数的行为。格力电器在声明中表示，2020年2月11日，中国移动采购与招标网发布“中国移动2020-2021年高压冷水机组集中采购项目”，格力电器随即决定应标并组建区域经销商项目组提交申报信息。此次参与应标的永磁同步变频离心式冷水机组系格力自主研发
针对格力在中国移动招标中弄虚作假被取消资格一事，格力集团发布声明回应称，经内部核查，该事件系格力区域经销商项目组投标人员在提交申报业绩证明材料时，把我司中标的“华为团泊洼8号地
今年6月1日中国移动采购与招标网发布了一份《关于珠海格力电器股份有限公司负面行为处理结果的公告》，在该公告中表示珠海格力电器股份有限公司在中国移动 2020 年至 2021 年高压离心式冷水机组集中采购项目中“弄虚作假”，取消中标资格。
7月14日，微信“朋友圈直升机”突然刷屏，微信官方也一脸懵，在微博发问：哪来这么多#朋友圈直升机#，在线等一个答案。笔者查看发现，这..
【TechWeb】7月14日消息，蓝箭航天空间科技股份有限公司宣布其自主研发的国内首枚液氧甲烷运载火箭朱雀二号完成了控制系统与二级游机发动机匹配性..
DoNews 7月14日消息（记者吴丽）7月14日晚间，文化和旅游部办公厅宣布在做好疫情防控工作的前提下有条件的恢复跟团游。与此同时，去哪儿网上线550..
7月14日晚，微信朋友圈开始出现了很多直升机的图案，不少用户开始跟风在朋友圈内发这些直升机，但具体是怎么能发这些直升机呢，以下我们来看下具体..
今晚英国政府正式宣布了有关华为的新决定，今年内将停止购买华为设备，2027年之前将淘汰华为5G设备，这与今年1月份允许华为参与5G的决定相比已经彻..
DoNews 7月14日消息（记者吴丽）7月14日，IDC 发布《中国人工智能云服务市场 研究报告(2019)》，报告显示，在中国 AI 公有云服务整体市场格局中，..
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DoNews 7月14日消息（记者吴丽）7月14日晚，文化和旅游部发布相关通知：恢复跨省（区、市）团队旅游。各省（区、市）文化和旅游行政部门在做好疫情..
针对英国的禁用决定，华为英国发言人Edward Brewster发表声明回应称，这个决定令人失望，对英国所有的手机用户来说都是一个坏消息。这可能会让英国..
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7月14日消息，格力电器发布2020年半年度业绩预告，预计今年上半年实现营收695亿元-725亿元，同比下降26%-29%；盈利63亿-72亿元，同比下降48%-54%。..
7 月 14 日，由南派三叔亲自操刀编剧、监制，朱一龙领衔主演的《重启之极海听雷》宣布提档至 7 月 15 日上线播出，同时曝光首版预告片及墓船版海报..
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今天，申通快递发布了 2020 年半年度业绩预告，预计上半年净利润盈利 6900 万元- 8900 万元，比上年同期减少91.7%至-89.3%。..
据彭博社消息，腾讯正考虑以不到 5 亿欧元的价格收购法国手游发行公司Voodoo的少数股权。..
最近，微博上流传的一则信息引发了许多网友热议。一家企业通过直播卖货，约定坑位费 8 万元，佣金比例为25%。因为直播当晚主播为企业带货 40 万元..
英国决定禁用华为。据路透社消息，英国文化大臣 Oliver Dowden 刚刚宣布，英国已决定停止在5G建设中使用华为设备。另据英国天空新闻网消息，道登表..
据外媒appleinsider消息，苹果宣布将于 7 月 30 日公布其 2020 年第三季度财报，详细说明该公司在WWDC大会之后以及疫情期间的表现。..
近日，企查查数据显示，腾讯科技(深圳)有限公司注册了多项和拍一拍有关的商标，包括“拍一拍”、“拍了拍”、“微信拍一拍”等，国际分类包括广告..
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