格力电器：预计上半年盈利63亿-72亿元 同比下降48%-54%

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格力电器：预计上半年盈利63亿-72亿元 同比下降48%-54%

2020-07-14 20:09 · 稿源：站长之家

今日，格力电器发布上半年业绩预告，预计上半年盈利 63 亿- 72 亿元，同比下降48%-54%。业绩下降的主要原因是新型冠状病毒肺炎疫情期间，空调行业终端市场销售、安装活动受限，终端消费需求减弱以及2020 年“格力董明珠店”在全国范围内推广新零售模式。

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