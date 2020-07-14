高德上线“家人地图”功能 可实时获取家人所在地点

今日，高德上线“家人地图”功能，用户在高德地图上搜“家人地图”进入功能页，添加亲人即可组建“家人地图”。“家人地图”除了与家人位置共享，可实时获取家人所在地点外，还可以给家人设置“亲友位置提醒”。另外，“家人历史轨迹记录”可以精确记录家人最近 72 小时内的行动轨迹，回溯家人去过的地点。
今日，高德上线“家人地图”功能，用户在高德地图上搜“家人地图”进入功能页，添加亲人即可组建“家人地图”。“家人地图”除了与家人位置共享，可实时获取家人所在地点外，还可以给家人设置“亲友位置提醒”。另外，“家人历史轨迹记录”可以精确记录家人最近 72 小时内的行动轨迹，回溯家人去过的地点。
【TechWeb】6月24日消息，在端午小长假来临之际，高德地图宣布车主服务页全新改版上线，并联合上百家合作品牌商户，为用户提供包含加油、充电、洗车、车品、车险、出行险、代驾、养车、停车、违章查询等十余个品类的车主服务。用户在高德地图首页点击“车主服务”图标，或是在工具箱里选择“车主服务”，或直接在高德地图搜索框内搜索“高德车服”即可进入高德车服车主频道页面。与此同时，对于加油、充电、洗车等高频车主服务，?
【TechWeb】7月6日消息，今日高德地图已在全国范围内上线积水点提示功能，用户在出行前进行导航规划时可以提前看到路上的积水情况，同时还能看到实时积水照片，在导航过程中也会有语音提示前方路段积水，提醒司机注意驾驶安全。此次上线的积水点实时提醒功能是根据天气状况、历史数据、以及自动采集到的实时实景照片，判断积水情况，上线到地图上，可以做到分钟级上传并显示，数据准确性高。高德地图相关负责人介绍说:“我们虽然?
DoNews6月23日消息（记者 翟继茹）23日，高德方面透露，目前大部分手机的芯片都支持多个卫星定位系统，80%的手机芯片支持北斗，在这些手机上使用高德地图，即可使用到北斗系统的定位服务。今天下午，北斗三号全球卫星导航系统最后一颗组网卫星发射升空，北斗卫星导航系统的55颗卫星全部发射入网。这意味着导航精确度进一步提升。在最新版的高德地图中，原先 “GPS信号弱”的语音播报已经改为“卫星导航信号弱”。高德介绍， 在高德
【TechWeb】7月10日消息，为满足结伴自驾游用户在导航过程中通话的刚需，高德地图在原有“组队出行”功能基础上新增“实时对讲功能”已于今日上线。安卓端已经发布，苹果用户近期也可以更新使用。在导航过程中，参与“组队”的朋友们可以在同一界面进行语音对讲，收到队友的语音对讲时，系统还会自动播放，解放了司机的双手，让用户可以更专注在驾驶上。据悉，用户可以通过打开高德地图搜索“组队”，或者在高德首页选择“更多工?
【TechWeb】6月23日消息，6月23日9时43分，西昌卫星发射中心，北斗三号全球卫星导航系统最后一颗组网卫星发射升空。随着卫星顺利进入预定轨道，北斗卫星导航系统的55颗卫星全部发射入网。至此，北斗系统全球组网正式成功。目前大部分手机的芯片都支持多个卫星定位系统，80%的手机芯片支持北斗，在这些手机上使用高德地图，即可使用到北斗系统的定位服务。在最新版的高德地图中，原先 “GPS信号弱”的语音播报已经改为“卫星导航信
6月14日消息，高德地图快速上线了北京市卫生健康委公布的全市98家具备核酸检测能力的机构。市民在高德地图上搜索“核酸检测”便可一键查询，就近前往。高德地图提醒广大用户，这98家核酸检测机构有的面向个人，有的仅接待团体检测，各家机构的预约服务方式不同，可通过官方电话、公众号、114平台或者京医通等不同渠道提前预约。市民如因发热需要就诊，还可用高德地图搜索“发热门诊”查询附近相关机构，就近就医，避免
中央气象台消息，7月6日至9日南方部分区域有暴雨到大暴雨，大家雨天出行，一定注意安全。7月6日消息，今天高德地图APP在全国范围内上线了新功能——积水点提示。用户可提前查看路上
6月23日消息，高德打车和自动驾驶出行企业文远知行WeRide达成合作，正式上线Robotaxi服务。即日起，身处广州的乘客，通过高德打车可以一键呼叫无人车，首月免费乘坐。据介绍，车辆内会配备安全员，双重保证运营安全。乘客打开高德地图，使用打车功能，如起终点在Robotaxi上下车点范围内，即可选择“文远知行”，呼叫乘坐。本次上线的文远知行Robotaxi运营范围覆盖广州市黄埔区、广州开发区中心区约144平方公里，已开放?
6 月 17 号开始，高德打车联合多家出行平台，在全国八个城市发放打车比价补贴。本次比价补贴的发放将覆盖广州、深圳、杭州、西安、成都原等八个城市。比价日当天，用户第一次使用高德打车，将享受最高减免 10 元出行优惠，老用户也可获得金额不等专项减免。
端午节前，高德打车接送机服务上线了奔驰车型，在上海、杭州、广州、西安、成都、北京等六个城市，往返机场可以预约奔驰车， 7 月 30 日前，限时五折起，最低价格近似快车。
【TechWeb】6月23日消息，为了积极响应“一盔一带”安全守护行动，在端午小长假来临之际，高德地图推出了“安全出行粽动员”行动，在高德打车平台上线了多位明星的安全提示语音，提醒广大乘客全程系好安全带。高德地图邀请了杜江、霍尊、R1SE-何洛洛、丁禹兮、罗云熙、彭昱畅等多位明星，录制安全提示语音，提醒乘客“养成良好的出行习惯，乘车时先系好安全带，安全出行每一天。”用户通过高德地图打车，行程中界面右上角会随机出
无人驾驶出租车，其实离我们生活也没那么远。随着技术的发展，以及更多的商业公司的加速入局，无人车已经出现在我们生活中，开始为我们提供出行服务。6月23日消息，高德打车宣布，同自动驾驶出
6月30日消息，2020年高考即将来临，为了帮助交通不便的考生顺利赴考，高德打车联合中国交通报社、中交企协雷锋工委，今日共同启动了出租车“爱心送考 科技护航”公益活动，并在多个城市上线了免费的“考生专车”服务。今日起，北京、重庆、武汉、徐州、连云港、郑州、秦皇岛、张家口、九江等城市的高考考生们，可使用高德打车“考生专车”线上预约爱心出租车。预约成功后，考生们在高考期间就可以享受免费的一对一、点
今日，高德打车联合中国交通报社、中交企协雷锋工委共同启动了出租车“爱心送考 科技护航”公益活动。北京、重庆、武汉、徐州、连云港、郑州、秦皇岛、张家口、九江等城市的高考考生们，可使用高德打车“考生专车”线上预约爱心出租车。
年中最后一个小长假，端午节马上就要来临了。根据国务院通知，2020年端午节放假时间为：6月25日至6月27日，共3天。同往年一样，今年端午节私家车走高速，同样不免费。不过，即使私家车跑高速不
【TechWeb】7月1日消息，高德地图联合全国多地交管部门在端午期间，通过黑科技手段先行精准治理城市交通拥堵，获得显著成效。数据显示，端午期间城市道路拥堵同步去年同期下降2%，全国高速同比去年下降5%。基于高德地图公共服务版，交管部门可通过高德地图的“智慧诱导”功能，结合实时交通组织方案，特别是在预测的出行高峰时段，以路线调度、到达点调度两种方式，主动为群众规划合理路线，帮助用户躲开堵点，均衡路网交通压力，
【TechWeb】6月16日消息，天猫618点燃了剁手党们买买买的热情，不只在线上，打车届也在618前夕迎来专属优惠。本周三开始，高德打车联合多家出行平台，在全国八个城市发放打车比价补贴，帮扶中小出行企业。本次比价补贴的发放将覆盖广州、深圳、杭州、西安、成都、长沙、东莞、太原等八个城市。自6月17日起连续四个周三，确定为高德打车的比价日，通过提醒用户“打车先比价，高德有低价”的“比价”方式，选择价格更优惠的出行合作
【TechWeb】7月9日消息，今年2月，行为艺术家Simon Weckert用手推车拉着99部手机在柏林的一条大街上来回行走，随着行走时间变长，这条原本空旷的大街在谷歌地图上的路况开始变化，从绿色慢慢变黄，最后变成深红，提示为重度堵车。地图对真实路况的判断如何更精准？这不仅需要更丰富的数据，也依赖更聪明的算法。传统的路况主要依靠驾车用户的轨迹信息生成，但是在一些用户少、驾驶行为异常的道路上，这种方法很难保证路况判断的准
今日，高德地图发布《 2020 端午假期出行预测报告》。报告显示，预计 2020 年 6 月 24 日全国高速拥堵程度较高，返程 6 月 27 日高速拥堵程度较高。拥堵时段方面，预计端午出程，6月24日17时至21时全国高速拥堵程度较高，峰值预计出现在18时至19时
【TechWeb】6月22日消息，高德地图、中国气象局中国天气网联合全国60多家公安交通管理部门共同发布《2020端午假期出行预测报告》（以下简称《报告》），本次端午小长假共三天，全国高速公路不免费。从全国范围来看，受节前通勤晚高峰及提前出行的影响，预计2020年6月24日（端午前一天）全国高速拥堵程度较高，返程6月27日高速拥堵程度较高。预计全国高速6月24日拥堵程度较高拥堵时段方面，预计端午出程，6月24日17时至21时全国高?
在电动车领域，中国公司的动力电池已经获得了特斯拉、宝马等公司的认可，现在中国生产的特种钢也开始进军海外市场了，日本丰田公司就进口了部分宝..
早在特斯拉Cybertruck发布之时，CEO埃隆马斯克就曾表示，这款皮卡将配备太阳能车顶。日前，Cybertruck设计师斯拉夫波波夫斯基发布了一张特斯拉Cyb..
7月14日消息，万达电影发布2020年半年度业绩预估（截至6月30日）报告。报告显示，今年上半年，万达电影归属上市公司股东的净利润预估亏损15-16亿元..
特斯拉电动汽车以智能程度为人称道，比如Sentry Mode（哨兵模式）。他允许锁车后打开车外摄像探头，监测异常情况。没想到，正是因为这一功能，西班..
华为EMUI今天官方宣布，华为、荣耀旗下的30款手机、平板产品已经完成EMUI 10.1系统的全网推送，用户可以在系统更新中直接升级。这些设备包括：华为..
Intel日前发出产品调整通知，宣布9代酷睿X发烧级处理器集体退役。产品隶属于Skylake-X，采用LGA2066接口，包括i7-9800X、i9-9820X、i9-9900X、i9-..
7月14日，据央视财经新闻报道，韩国放送通信委员会近日以非法为客户提供补贴为由，对韩国三大电信运营商开出了共512亿韩元（约合人民币3亿元）的高..
6月份的WWDC开发者大会上，苹果官方宣布，其Mac电脑将在未来两年左右的时间内，从Intel x86完全过渡到ARM自研芯Apple Silicon。据集邦咨询旗下半导..
7月14日消息，滴滴出行发文称协助警方侦破替人代叫车不付车款诈骗案，犯罪分子获刑一年两个月。据悉， 2019年1月份，滴滴发现一批异常未支付订单，..
小米今天在印度宣布推出一款小米便携式电动打气筒(Mi Portable Electric Air Compressor)，其实就是去年在国内发布的米家充气宝，可以为各种轮胎、..
高德今日上线“家人地图”功能，可以让家人随时看到彼此的位置，特别是针对空巢老人家庭，子女忙于工作，父母独自在家，老人有没有出门，外出去到..
7月14日消息，华为商城教育优惠购上线，高校在读生、高效教职工、应届高考生等相关人员都可以享受购机优惠。其中P40教育优惠200元，到手价为3988元..
因为此次疫情，影院、旅游等行业遭受的冲击较大，且持续时间也较长。至今，国内电影院仍尚未正式开放。对于日前传出的所谓影院明日（7月15日）开放..
7月14日消息，我们从公安部交通管理局获悉，截止到6月，全国机动车保有量达3.6亿辆，其中汽车2.7亿辆；机动车驾驶人4.4亿人，其中汽车驾驶人4亿人..
眼下外贸订单逐步回暖，但许多跨境物流依然中断，有的商家发货两三个月后，货物还积压在国内仓库。7月14日，一架波音747全货机满载超百吨外贸商品..
【TechWeb】7月14日消息，据国外媒体报道，随着上海工厂的持续扩张，电动汽车制造商特斯拉在中国启动招聘。据报道，特斯拉中国分公司已在中国沿海..
很多人对口腔疾病不以为然，但是治疗起来非常麻烦，日常养成良好的刷牙习惯是非常重要的。电动牙刷可以说是今年来的护牙神器，但是一些质量差的电..
有临床数据表明，我们传统的手动刷牙方式，清洁力度远远不够，很难清洁掉牙齿缝隙中的细菌、杂质等。加上现代人的生活节奏快，很多人在刷牙上花费..
电动牙刷越贵就是越好吗？其实不然，像一些大牌子，完全是由国内珠江三角洲代工厂生产，价格还非常贵，然而国人口腔环境复杂不是一个大品牌+代工厂..
7 月 13 日，由 58 同城主办的“毕业租房节直播间”，邀请知名艺人颜如晶、冉高鸣、租房自媒体人羊迪和乐乎公寓CEO罗意，分享自身的租房故事和避坑..