高德上线“家人地图”功能 可实时获取家人所在地点

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高德上线“家人地图”功能 可实时获取家人所在地点

2020-07-14 16:30 · 稿源：站长之家

今日，高德上线“家人地图”功能，用户在高德地图上搜“家人地图”进入功能页，添加亲人即可组建“家人地图”。“家人地图”除了与家人位置共享，可实时获取家人所在地点外，还可以给家人设置“亲友位置提醒”。另外，“家人历史轨迹记录”可以精确记录家人最近 72 小时内的行动轨迹，回溯家人去过的地点。

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