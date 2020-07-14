腾讯申请多个微信“拍一拍”相关商标

据天眼查数据显示，近日，腾讯科技(深圳)有限公司新增多条商标信息，包括“拍一拍”、“拍了拍”、“微信拍一拍”等。目前均显示为“等待实质审查”。
微信拍一拍怎么拍不了？微信日前上线了「微信拍一拍」功能，相信很多网友已经收到很多好友的拍一拍。微信拍一拍功能是在微信最新的 7.0.13 及以上版本中的一个彩蛋小功能，默认开启，目前用户还不能手动关闭。那么怎么的有网友表示自己的微信拍一拍怎么拍不了呢以下是关于微信拍一拍相关问题的详细解答。
微信拍一拍功能在上线后获得了很多用户的青睐，这个新功能一时间也成为了大家微信里互动的一个重要功能，那么如何在微信里使用拍一拍，具体的操作方法是什么呢，这里我们来看下微信拍一拍的操作方法。
微信拍一拍功能不仅可以拍好友，其实也可以拍自己，相信有不少用户对于拍自己的操作还不清楚，以下我们来看下微信拍一拍功能拍自己的具体操作步骤。
微信在日前上线了最新的功能拍一拍，这个功能很多人还不清楚到底要怎么用，下面就来为大家分享一下微信拍一拍功能使用开通教程。
6 月 17 日，微信发布了最新的版本更新，其中微信在iOS和安卓版本均新增了一项名为「拍一拍」的彩蛋功能，拍一拍功能支持用户在群聊和个人对话中提醒对方，那么微信拍一拍怎么显示？收不到微信聊天拍一拍是什么原因？以下是关于微信拍一拍的详细介绍。
6 月 17 日下午，微信的最新更新除了可以修改微信号以外，还增加了群接龙，自定义开关深色模式，视频号的改版，除此之外微信 iOS 和安卓版本均上线了「拍一拍」功能。
微信拍一拍怎么操作？微信日前上线了「微信拍一拍」功能，相信很多网友已经收到很多好友的拍一拍。微信拍一拍功能是在微信最新的 7.0.13 及以上版本中的一个彩蛋小功能，默认开启，目前用户还不能手动关闭。那么微信拍一拍怎么操作呢？以下是关于微信拍一拍怎么操作的详细解答。
微信拍一拍怎么用？微信官方在 6 月 17 这天发布的最新版本微信 app 更新中，上线了一项名为「微信拍一拍」的彩蛋功能，拍一拍功能支持用户在群聊和个人对话中提醒对方，但这一提醒方式并不明显，与QQ的窗口震动和微信群聊的功能均有所不同。微信拍一拍功能默认开启，目前用户还不能手动关闭。那么微信拍一拍怎么用？以下是关于微信拍一拍功能的详细介绍。
微信拍一拍功能上线后，不少用户已经体验了这个全新的功能，不过有用户表示在点击了拍一拍之后，可以撤回提示吗，要怎么撤回拍一拍呢，这里我们来介绍下有关拍一拍撤回的介绍。
微信在最近上线了最新的拍一拍功能，想必大家都很感兴趣，这个拍一拍的功能到底是怎么显示的，有的人遇到了拍一拍不显示的问题，下面就来为大家分享一下解决办法。
微信拍一拍功能上线后成为了很多网友们一个新的聊天乐趣来源，但也有部分用户反馈微信拍一拍没有反应，或者没有提示显示出来，这是怎么回事呢，没有拍一拍提示的原因是什么，以下我们来看下具体的原因和解决方法。
微信拍一拍功能在上线之后获得不少网友的喜欢，但也有人不太想用这个功能，向关闭拍一拍的提示信息，那么微信拍一拍功能可以被关闭吗，怎么样关闭拍一拍呢，这里我们来看下微信拍一拍功能关闭的方法。
微信拍一拍怎么说话，要怎么在聊天窗口打出“你拍拍了拍XXX”这样的对话呢，这里我们来一起看下微信拍一拍功能的开启和使用方法。
微信拍一拍功能上线后就被很多网友们“玩坏了”，在很多网友的拍一拍截图中可以看到很多有趣的内容，那么不少人就想知道怎么在微信拍一拍里面加文字呢，这里我们来介绍大家如何加文字、修改文字。
微信拍一拍是微信新版本增加的一个功能，可以在聊天的时候“拍一拍好友”，这个功能操作方法很简单，这里我们来为大家介绍下微信拍一拍功能是怎么弄的。
微信拍一拍可以关闭吗？6 月 17 日，微信发布了最新的版本更新，其中微信在iOS和安卓版本均新增了一项名为「拍一拍」的彩蛋功能，拍一拍功能支持用户在群聊和个人对话中提醒对方。但也有人不太喜欢使用微信拍一拍，如果要关闭微信拍一拍要如何操作呢，以下是关闭微信拍一拍的相关介绍。
微信拍一拍功能上线之后就获得了很多用户的关注，一时间变成了大家的乐趣来源，但也有人不太喜欢使用拍一拍功能，想要关闭拍一拍，那么在哪里可以关闭拍一拍功能，具体关闭的方法步骤是什么样的呢，我们来一起了解下。
微信聊天群里的拍一拍要怎么弄，怎么对一个好友进行拍一拍的操作呢，这里我们来看下微信拍一拍功能的开启操作步骤以及使用拍一拍提醒好友的具体方法。
昨天微信发布了最新的版本更新，其中微信在iOS和Android版本均新增了一项「拍一拍」的彩蛋功能，拍一拍功能支持用户在群聊和个人对话中提醒对方，但这一提醒方式并不明显，与QQ的窗口震动和微信群聊的功能均有所不同。那么微信拍一拍怎么玩？以下是关于微信拍一拍功能的详细介绍。
今天，腾讯微信 iOS 版 7.0.14 正式版发布，官方日志表示，解决了一些已知问题。有网友反馈，修复了 iOS 14 需用双指点按才能操作消息的Bug，另外拍一拍提醒字体加粗。
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