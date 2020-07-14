腾讯申请多个微信“拍一拍”相关商标

微信拍一拍怎么用？微信官方在 6 月 17 这天发布的最新版本微信 app 更新中，上线了一项名为「微信拍一拍」的彩蛋功能，拍一拍功能支持用户在群聊和个人对话中提醒对方，但这一提醒方式并不明显，与QQ的窗口震动和微信群聊的功能均有所不同。微信拍一拍功能默认开启，目前用户还不能手动关闭。那么微信拍一拍怎么用？以下是关于微信拍一拍功能的详细介绍。