腾讯申请多个微信“拍一拍”相关商标

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腾讯申请多个微信“拍一拍”相关商标

2020-07-14 16:23 · 稿源：站长之家

据天眼查数据显示，近日，腾讯科技(深圳)有限公司新增多条商标信息，包括“拍一拍”、“拍了拍”、“微信拍一拍”等。目前均显示为“等待实质审查”。

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  • 微信一拍没反应

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