腾讯对蔚来持股从15.1%提升至16.3%

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腾讯对蔚来持股从15.1%提升至16.3%

2020-07-13 19:42 · 稿源：站长之家

据美国证券交易委员会文件显示，在 6 月 10 日至 7 月 8 日期间，腾讯控股对蔚来汽车A类普通股股份持股比例15.1%提升至16.3%。


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