腾讯对蔚来持股从15.1%提升至16.3%

据美国证券交易委员会文件显示，在 6 月 10 日至 7 月 8 日期间，腾讯控股对蔚来汽车A类普通股股份持股比例15.1%提升至16.3%。
近日，腾讯通过全资子公司黄河投资有限公司买入蔚来汽车 168 万股美国存托股(ADS)，相当于 168 万股A类普通股，耗资 1000 万美元。增持后，截至 6 月 10 日，腾讯持有蔚来约1. 59 亿股普通股，持股占比15.1%。
美国证券交易委员会 6 月 19 日披露，腾讯通过全资子公司黄河投资有限公司买入蔚来汽车 168 万股美国存托股(ADS)，相当于 168 万股A类普通股，耗资 1000 万美元。
据美国证监会 6 月 19 日文件披露，腾讯通过全资子公司黄河投资买入蔚来汽车 168 万股美国存托股(ADS)，斥资 1000 万美元( 7070 万元人民币)。增持后，腾讯持有蔚来约1.59 亿股普通股，持股占比15.1%，是蔚来汽车的第二大股东。
最近有媒体曝出，天眼查数据显示，长安蔚来新能源发生工商变更，其注册资本由9800万元增至1.88亿元，增幅为92%。与此同时，原来由蔚来创始人李斌担任的长安蔚来董事长，由长安汽车执行副总裁谭
今日，针对“李斌卸任长安蔚来董事长”的报道，蔚来汽车回应称，关于李斌的卸任，是双方根据工作需要的正常安排和调整。此前，据天眼查信息显示，蔚来汽车与长安汽车成立的合资公司长安蔚来发生工商变更，其注册资本由 9800 万元增至1. 88 亿元，增幅为92%。与此同时，原来由蔚来创始人李斌担任的长安蔚来董事长，已由长安汽车执行副总裁谭本宏接任。
近日，腾讯通过全资子公司黄河投资有限公司买入蔚来汽车 168 万股美国存托股(ADS)，相当于 168 万股A类普通股，耗资 1000 万美元。增持后，截至 6 月 10 日，腾讯持有蔚来约1. 59 亿股普通股，持股占比15.1%。
据美国证券交易委员会 6 月 19 日披露，腾讯通过全资子公司黄河投资有限公司买入蔚来汽车 168 万股美国存托股(ADS)，相当于 168 万股 A 类普通股，耗资 1000 万美元。此前蔚来宣布完成增发 7200 万股 ADS，每股 ADS 代表公司的一股 A 类普通股，发行价格为 5.95 美元。腾讯此次增持的正是这批 ADS 中的一部分。增持后，截至 6 月 10 日，腾讯持有蔚来约 1.59 亿股普通股，持股占比 15.1%。
昨日晚间，针对“微信朋友圈无法刷新”的问题，微信官方回应称，正在紧急修复中。 23 点 30 分左右，微信再次回应称，已经修复好。昨日早些时候，有部分用户反映称，自己的微信朋友圈刷新不出来内容。
6月18日消息，针对近日网上疯传的“蔚来车标翻过来用”，微佳汽车表示，品牌此前LOGO 6月17日已经不再使用，目前手中还有两个设计方案。据国内媒体报道，日前，一个横空出世的低速电
由于资本市场的青睐，国内的造车新势力也如雨后春笋一般，近些年来也猛增了不少。不过，新增的大大小车企中，各家实力与造车目的也有不同，也难免会制造出不少“火花”来。近日，又
中国汽车技术研究中心（以下称“中汽中心”）公布了2020年6月国内车市上险数据。数据显示，在纯电SUV上险排名中，蔚来、思铭、威马名列前三。蔚来汽车6月上险数共计3720台，环比增长10%；二季度累计突破1万台，达10229台，环比增长168%。全新蔚来ES8六月上险数为1256台，环比上涨73%，重回40万以上中大型SUV前十；蔚来ES6六月上险数为2464台，稳居豪华中型SUV十强榜，排名第七；蔚来ES6依然是中国最畅销的
凤凰网科技讯 北京时间7月11日消息，有关瑞德西韦能显著降低新冠肺炎患者死亡率的报道提振了市场信心，星期五美股收高。截至收盘，道指涨369.21点，涨幅为1.44%，报收26075.30点；标普500指数涨32.99点，涨幅为1.05%，报收3185.04点；纳指涨69.69点，涨幅为0.66%，报收10617.44点。图：纳指涨0.66%，报收10617.44点美国主要科技巨头绝大多数上涨，Facebook涨0.23%，亚马逊涨0.55%，苹果涨0.25%，NetFlix涨8.07%，Alphabet涨2.04%，
蔚来披露合肥战略投资协议重大进展，称已按计划实质性完成注资。今年 4 月 29 日，蔚来官方宣布，蔚来中国总部落户合肥项目协议正式签署，战略投资者将向蔚来中国投资 70 亿元人民币，而蔚来将向蔚来中国投资42. 6 亿元人民币。
所谓人红是非多，当下作为国内造车新势力中的代表车企，蔚来汽车想必感受颇受。前几天刚辟完蔚来EC6爆炸的谣言，还不到一个星期，又出现了新的谣言。6月14日晚间，蔚来汽车在其官方渠道发布了
7月9日消息，蔚来汽车将获得来自 6 家银行的超百亿元授信额度。另悉，蔚来汽车BaaS(后端即服务)体系细节将于2020年三季度公布。
今日蔚来中国与中国建设银行安徽省分行等六家银行举行了蔚来中国银企战略合作签约仪式。根据战略协议，此次签约的六家银行将向蔚来中国提供104亿元人民币综合授信，以支持蔚来中国业务的运营与发展。本次与蔚来中国签署战略合作协议的包括：中国建设银行安徽省分行、中国工商银行安徽省分行、中国银行安徽省分行、中国农业银行安徽省分行、兴业银行合肥分行和招商银行合肥分行。蔚来中国将与各银行在企业账?
截至昨日美股收盘，蔚来股价涨13.12%，报14. 57 美元，目前总市值为170. 83 亿美元。周二，该公司股价收盘大涨14.86%，报13. 22 美元，盘中最高达13. 77 美元。 7 月以来，该公司股价已累计上涨约88%。
疫情期间美国房价继续上涨，6月份消费者信心指数超过预期，给予投资者信心，星期二美股收高。截至收盘，道指涨217.08点，涨幅为0.85%，报收25812.88点；标普500指数涨47.05点，涨幅为1.54%，报收3100.29点；纳指涨184.61点，涨幅为1.87%，报收10058.77点。美国主要科技巨头全线上涨，Facebook涨2.91%，亚马逊涨2.93%，苹果涨0.83%，NetFlix涨1.74%，Alphabet涨1.3
今日，福布斯中国发布了《最具创新力企业榜》，其中有 50 家企业上榜，覆盖半导体、医疗健康、物流与新零售等 12 个活跃的创新领域。
日前，有消息称蔚来汽车将获得来自6家银行的超百亿元授信额度，并将于2020年7月10日上午在合肥蔚来先进制造基地进行授信签约仪式。对此，蔚来回应称：以我们正式发布为准，目前没有可以透露的
这段时间各种消费券琳琅满目，但很多都是仅限某个地方的用户领取和使用，还经常设置各种门槛。现在，“广州文旅券”来了！它有30元、50..
联发科上周发布了6月份及上半年的运营报告，在天玑1000及天玑800系列5G芯片出货大好的推动下，联发科的业绩重回涨势，创造了45个月来的新高。华为..
7月13日消息，我们从相关渠道获悉，蔚来汽车旗下首款纯电动轿跑SUV——EC6将会在2020成都车展期间公布售价，随后会在今年9月份正式交付..
苹果承认Apple Music导致iPhone耗电严重。7 月 13 日消息，此前有用户反映称Apple Music导致iPhone耗电严重，涉及 iPhone 11 等多款新旧机型。这一..
作为华为下半年的年度旗舰新品，很多朋友都很关心华为Mate40系列的消息。日前，有数码博主曝光了华为Mate40系列的详细配置信息，包括Mate40 和Mat..
荣耀将于 7 月 16 日发布荣耀MagicBook系列锐龙版，不过根据之前公布的信息，荣耀还有一款游戏本产品尚未发布。日前，华为终端一款笔记本电脑通过..
网信办约谈学而思网校APP负责人。 7 月 13 日，此前据人民日报客户端报道，从国家网信办了解到， 2020 年暑期在即，为给广大未成年人营造健康的..
即将推出的OnePlus Nord将拥有 105 度广角视野的自拍相机。OnePlus在Nord的Instagram页面上发布的一段视频中证实了这一消息。虽然没有确认摄像头的..
如果你目前正在运行Windows 10，而最近开始考虑切换到Linux，有可能你仍然没有决定在设备上安装什么发行版。虽然Ubuntu、Linux Mint或elementary ..
2019 年 11 月，苹果公司承诺在几年内通过一系列举措投入 25 亿美元，以应对加州的住房危机，其中包括：与加州政府合作设立 10 亿美元的经济适用房..
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【TechWeb】7月13日消息，苏宁易购今天对外发布2020年上半年业绩预告，称2020年二季度预计归属于上市公司股东的净利润为盈利3.1-4.1亿元，扣除非经..
BOSS直聘在六周岁生日晚会上宣布向可可西里自然保护区捐赠巡护车，旨在保障巡护员打击盗猎、盗采等违法行为时的人身安全。据了解，此次捐赠属BOSS..
作为全球最大也是最知名的程序员交友网站，代码托管服务平台Github那是一天都不能没有的。今天Github突然就崩了，让很多程序员很担心，询问Github..
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据外媒报道，随着返校季的到来，苹果将在第三季度大幅增加MacBook Pro的订单。加之苹果还要应对下半年在家工作的人员人数保持强劲增长的趋势，Mac..
今天，小鹏汽车正式上线悦鹏服务，该服务系小鹏汽车售后增值服务体系的包年式产品，涵盖保养、维修、充电、事故处理、用车娱乐等用车需求。..