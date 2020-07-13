腾讯对蔚来持股从15.1%提升至16.3%

今日，针对“李斌卸任长安蔚来董事长”的报道，蔚来汽车回应称，关于李斌的卸任，是双方根据工作需要的正常安排和调整。此前，据天眼查信息显示，蔚来汽车与长安汽车成立的合资公司长安蔚来发生工商变更，其注册资本由 9800 万元增至1. 88 亿元，增幅为92%。与此同时，原来由蔚来创始人李斌担任的长安蔚来董事长，已由长安汽车执行副总裁谭本宏接任。