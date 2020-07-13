同程旅行上线出行管控政策查询服务

社区生鲜电商同程生活宣布完成2亿美元C轮融资，由JOYY欢聚集团1亿美元领投，本轮融资未披露具体估值。此前，欢聚集团的战略合作方亦联资本已经参加了同程生活两轮融资。2019年5月，亦联资本领投同程生活A1轮融资。8月，亦联资本跟投同程生活B轮融资。投资信息披露后，李学凌在公司内部分享了对投资同程生活的思考。他表示，短视频可能是信息类互联网公司的终结之战，而服务类互联网公司是规模更大的商业