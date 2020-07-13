同程旅行上线出行管控政策查询服务

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同程旅行上线出行管控政策查询服务

2020-07-13 17:28 · 稿源：站长之家

近日，为帮助出行用户了解各地出行管控政策，同程旅行上线了全国各地区出行管控政策查询服务。据悉，该服务是同程旅行根据政府官网、疾控中心、媒体等权威信源发布的公开信息，对国内大部分城市的出行管控政策进行梳理，并与官方政策保持同步。


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