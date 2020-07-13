同程旅行上线出行管控政策查询服务

近日，为帮助出行用户了解各地出行管控政策，同程旅行上线了全国各地区出行管控政策查询服务。据悉，该服务是同程旅行根据政府官网、疾控中心、媒体等权威信源发布的公开信息，对国内大部分城市的出行管控政策进行梳理，并与官方政策保持同步。
近日，为帮助出行用户了解各地出行管控政策，同程旅行上线了全国各地区出行管控政策查询服务。据悉，该服务是同程旅行根据政府官网、疾控中心、媒体等权威信源发布的公开信息，对国内大部分城市的出行管控政策进行梳理，并与官方政策保持同步。
同程控股集团与海南省旅游投资发展有限公司正式达成战略合作，双方将按照海南旅游产业发展方向和市场需求，对接国际旅游服务标准，推动海南省旅游产业发展基础建设和改造，提升旅游产品品质和服务体验，助力海南省旅游产业链整合，打造富有海南特色的旅游产品消费业态,为将海南建设成为国际旅游消费中心而共同努力。据悉，未来双方将基于各自优势在新零售、旅游包机、旅游营销、邮轮游艇项?
社区生鲜电商同程生活已完成2亿美元C轮融资，由JOYY欢聚集团领投，亦联资本、君联资本、贝塔斯曼亚洲投资基金（BAI）、同程资本、微光创投、金沙江创投、元禾控股等机构追加跟投，山景资本继续担任独家财务顾问。
同程艺龙今日发布截至 2020 年 3 月 31 日止第一季度财报，报告期内，同程艺龙营收10. 051 亿元，同比下降43.6%;期内经调整溢利 7810 万元，同比下降82.6%。
社区生鲜电商同程生活宣布完成2亿美元C轮融资，由JOYY欢聚集团1亿美元领投，本轮融资未披露具体估值。此前，欢聚集团的战略合作方亦联资本已经参加了同程生活两轮融资。2019年5月，亦联资本领投同程生活A1轮融资。8月，亦联资本跟投同程生活B轮融资。投资信息披露后，李学凌在公司内部分享了对投资同程生活的思考。他表示，短视频可能是信息类互联网公司的终结之战，而服务类互联网公司是规模更大的商业
今日，同程艺龙发布 2020 年第一季度财报，财报显示，同程艺龙第一季度营收10. 051 亿元，同比下降43.6%，平均月活跃用户为1. 484 亿人次，同比减少25.5%;平均月付费用户为 1480 万人次，同比减少35.9%。
4月20日，对于此前媒体报道的同程大规模裁员，且旗下门店将全部关闭，甚至CEO和中高层也自寻岗位另谋出路的传闻，同程集团官方在今天做出回应“并没有大规模裁员，只是正常的闲置人力资源的转岗，目前公司已经启动航空与旅行社两大业务板块的整合。”
今日，同程艺龙宣布同程旅游App及同程艺龙小程序更名为同程旅行。未来同程艺龙将聚焦年轻消费群体，深耕低线城市 。
有消息称，同程大规模裁员，且旗下门店将全部关闭，甚至CEO和中高层也自寻岗位另谋出路的传闻。对此，同程集团官方回应表示，并没有大规模裁员，只是正常的闲置人力资源的转岗，目前公司已经启动航空与旅行社两大业务板块的整合。
受疫情影响，今年全国学生返校时间被推迟，随着新冠疫情防控逐渐趋稳，各地多所高校陆续迎来久违的“开学季”。官方数据显示，截至目前，已有 23 个省份公布高校开学时间，其中，上海、广东、山西、河南、福建、内蒙古等多省份已明确了非毕业年级的开学返校时间。 为了助力“开学季”，帮助广大学子顺利返校，近日，同程旅行机票事业群针对学生一族，专门开设学生特惠购票通道，只需完成线上认证，即可享受学生专属购票优惠。 打
据红星新闻报道，针对同程大规模裁员，且旗下门店将全部关闭，甚至CEO和中高层也自寻岗位另谋出路的传闻，同程集团回应称，并没有大规模裁员，只是正常的闲置人力资源的转岗，目前公司已经启动航空与旅行社两大业务板块的整合。另外，同程国旅CEO杨佳佳不再担任该职务，属于正常人事调动，集团另有任用。
同程艺龙在港交所发布公告称，自 2020 年 4 月 19 日起，余海洋辞任公司非执行董事及董事会审核委员会成员职务;及郑润明获委任为公司非执行董事及董事会审核委员会成员。
4月2日，7FRESH运营主体北京四季优选信息技术有限公司发生工商变更，刘强东卸任经理一职，刘强东助理张雱卸任法定代表人、执行董事，以上职位均由王敬接任。
同程艺龙黑鲸会员VIP年卡特惠，现价104元，领券5元( 点击领取 )，到手价 99 元，含腾讯视频 1 年VIP会员 （ 点击购买）。据悉，同程艺龙黑鲸会员卡拥有专享立减券，具体包括火车票 5 元立减券( 12 张/年)、国内酒店 30 元立减券( 6 张/年)、国内机票 20 元立减券( 3 张/年)、抢票加速 10 元立减券( 4 张/年)等等。不仅如此，同程艺龙黑鲸会员还提供国内打车通用立减券 12 张，面额 10 元;汽车票通用立减券 12 张，面额 5 元，景点?
2020年3月14日消息：近日，天猫多家旗舰店正在限时促销同程艺龙黑鲸会员VIP年卡券后仅需 96 元，限时送腾讯视频VIP月卡* 12 张：（点此购买，点此购买?，可选天猫相邦游戏点卡专营店旗舰店，也可选天猫瑞联点卡专营店旗舰店）。据了解，黑鲸会员日常售价 99 元/年，腾讯视频VIP年卡日常 198 元/年，本次 96 元双会员大促相当实惠。这次相当于购买腾讯视频白送同程艺龙黑鲸会员，可享受火车票，机票，酒店，汽车票， 7 项出行立减权
同程艺龙数据显示，2020年五一放假方案公布后，3月12日至3月18日用户搜索五一前后出发的航班量峰值周环比增长达到80%，七日均值环比增长率超过去年同期。其中，上海、深圳、广州、成都、北京、重庆、海口、西安、昆明、哈尔滨是五一假期关注度较高的国内航班出发城市，上海、成都、重庆、北京、深圳、西安、广州、昆明、杭州、乌鲁木齐等热门旅游城市是关注度较高的国内航班到达城市。
3月30日消息，近日，同程艺龙与快手达成战略合作。本次战略合作中，快手将提供千万级流量扶持和优质达人资源，同程艺龙除了提供旅游产品外，还将联合各大旅游目的地推出系列短视频和直播活动。未来，双方还将就内容营销、场景营销、直播短视频带货等多个方面展开深入合作。
3月5日消息，音频平台蜻蜓FM联合旅游服务平台同程艺龙共同推出“世界听得见”活动，通过分析同程艺龙往年春季旅游大数据，选出最受欢迎的全国 16 个城市作为目的地，由蜻蜓FM提供相应的旅游音频节目，免费开放给双方用户。
天猫相邦游戏点卡专营店 106 元，可领 10 元优惠券，实付 96 元到手，同程艺龙黑鲸会员VIP年卡+腾讯视频VIP会员 12 个月 ，平常腾讯视频自己就得这个价，这次相当于白送。可享受火车票，机票，酒店，汽车票， 7 项出行立减权益，抢票加速，快速安检，贵宾厅等 24 项增值权益。
2月6日，同程艺龙宣布推出“你返程，我守护”专项，有出行需求的用户均可免费获赠一项出行保障，针对购买了平台产品、在出行期间不幸感染新型冠状病毒肺炎且导致身故/全残的用户，给予最高 10 万元的保障金。
昨日，飞猪宣布退改保障服务再次升级，包括了：所有 1 月 31 日(含)及之前预订、且出行时间为 1 月 23 日至 2 月 29 日的飞猪平台酒店订单，无论国内国外，一律提供免费退订的保障。所有 2020 年 1 月 28 日 0 时前已购买且乘机日期在此时限之后的境内航司机票订单，可免费退订等。
这段时间各种消费券琳琅满目，但很多都是仅限某个地方的用户领取和使用，还经常设置各种门槛。现在，“广州文旅券”来了！它有30元、50..
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