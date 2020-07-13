扫黄打非：上半年受理举报信息14万件 发放举报奖金103万元

站长之家(ChinaZ.com) 7月13日 消息：今日，扫黄打非公众号发文称， 1 至 6 月，通过网络、电话、信函等举报渠道，全国“扫黄打非”办公室举报中心累计受理举报信息 14 万多件(条)，举报数量较 2019 年同期上涨约11%。其中举报淫秽色情信息问题12. 8 万余条，举报非法出版及非法宗教出版物等问题 5502 余条、侵权盗版问题 4819 条、假媒体假记者假记者站问题 1274 条。

对举报信息初核后，全国“扫黄打非”办公室及时向各省区市“扫黄打非”办公室及行业主管部门转办线索。1 至 6 月，累计转办重要线索 153 条，协调工信部、国家网信办解析淫秽色情类等网站域名 2 万余个。其中，转办“净网2020”专项行动线索 371 条，包括网络直播类线索 52 条，累计形成刑事案件 24 起、行政案件 27 起;转办“护苗2020”“秋风2020”专项行动线索 145 条，形成刑事案件 11 起、行政案件 23 起。

为了鼓励广大群众参与举报的积极性，全国“扫黄打非”办公室按照《“扫黄打非”工作举报奖励办法》规定，及时向相关举报人兑现举报奖金。上半年分批次共向 22 名举报非法出版活动的有功群众发放奖金，合计103. 42 万元。其中，广东广州、佛山、中山等地制作、仓储、销售非法出版物案的有功举报人，获得单笔高额奖励20. 2 万元。广东“3·18”制售盗版图书系列案、广东广州“5·30”仓储侵权教辅案、北京通州“8·21”非法仓储出版物案、陕西西安“8·23”销售盗版出版物案等案件的有功举报人分获奖励16. 2 万元、14. 5 万元、 12 万元、 12 万元。对举报网络淫秽色情信息有功人员的奖励，正在按程序组织发放中。

全国“扫黄打非”办公室负责人表示，今后将进一步加强“扫黄打非”举报工作，提升工作实效，让群众举报成为“扫黄打非”的千里眼、顺风耳，形成群防群治的良好局面。近期，全国“扫黄打非”办将针对自媒体从事虚假新闻、有偿新闻等不法活动开展集中整治，希望广大群众踊跃举报相关线索。全国“扫黄打非”举报平台网址www.shdf.gov.cn，举报电话12390，目前国内主要网络平台均已设置“扫黄打非”举报入口。