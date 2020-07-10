数据显示：二季度全球PC出货量同比增长2.8% 达6480万台

站长之家(ChinaZ.com) 7月10日 消息:根据数据分析机构Gartner和IDC数据显示，全球PC出货量在 2020 年第二季度出现反弹，因此前与疫情相关的供应链和物流问题已经恢复，足以满足强劲的消费者需求。然而，研究公司警告说，复苏可能是短暂的。

Gartner数据显示， 2020 年第二季度全球PC货量达到 6480 万台，同比增长2.8%。IDC报告称，全球发货量同比增长11.2%，达到 7230 万台。

数据会有所差异是因为这两家公司对个人电脑市场的定义略有不同。Gartner的数据包括台式电脑、笔记本电脑和超便携电脑(如微软Surface)，但不包括Chromebooks 或iPads。IDC统计了台式机、笔记本电脑(包括Chromebooks)，但不包括平板电脑或x86 服务器。

今年第二季度PC出货量中，联想和惠普占据了最多的市场份额。根据Gartner的数据，联想以25%的市场份额位居第一，而惠普则获得24.9%的市场份额。惠普的季度表现尤为强劲，克服了第一季度供应链问题，增长超过17%。

而根据IDC的数据，惠普以超过17%的增长率占据了25%的市场份额，排在第一，联想则占据了24.1%的市场份额。排在前三位的还有戴尔、苹果和宏碁。

根据Gartner的数据，惠普是美国地区最大的销售商，拥有近33%的市场份额，其次是戴尔，拥有26%的市场份额。Gartner表示，总体而言，美国个人电脑市场同比增长3.5%，连续第五个季度实现增长。