蔚来获104亿元综合授信 签署银企战略合作协议

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蔚来获104亿元综合授信 签署银企战略合作协议

2020-07-10 10:45 · 稿源：站长之家

今日上午，蔚来与中国建设银行安徽省分行等六家银行举行了蔚来中国银企战略合作签约仪式。根据战略协议，此次签约的六家银行将向蔚来中国提供 104 亿元人民币综合授信，以支持蔚来中国业务的运营与发展。

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