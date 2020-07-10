蔚来获104亿元综合授信 签署银企战略合作协议

【TechWeb】7月3日消息，据国外媒体报道，在蔚来汽车（NIO）公布今年第二季度的交付量超过预期后，该公司股价应声大涨18%。当地时间周四，蔚来公布了2020年6月和第二季度的交付数据。今年6月份，该公司交付了3740辆汽车，同比增长179.1%，这是继5月份破纪录后再创月度新高。自3月以来，该公司的交付量已连续四个月实现环比上涨。其中，蔚来ES6本月交付2476辆，自2019年6月启动交付至今，已累积交付23144辆。蔚来ES8本月交付1264辆