蔚来获104亿元综合授信 签署银企战略合作协议

今日上午，蔚来与中国建设银行安徽省分行等六家银行举行了蔚来中国银企战略合作签约仪式。根据战略协议，此次签约的六家银行将向蔚来中国提供 104 亿元人民币综合授信，以支持蔚来中国业务的运营与发展。
今日上午，蔚来与中国建设银行安徽省分行等六家银行举行了蔚来中国银企战略合作签约仪式。根据战略协议，此次签约的六家银行将向蔚来中国提供 104 亿元人民币综合授信，以支持蔚来中国业务的运营与发展。
最近有媒体曝出，天眼查数据显示，长安蔚来新能源发生工商变更，其注册资本由9800万元增至1.88亿元，增幅为92%。与此同时，原来由蔚来创始人李斌担任的长安蔚来董事长，由长安汽车执行副总裁谭
今日，针对“李斌卸任长安蔚来董事长”的报道，蔚来汽车回应称，关于李斌的卸任，是双方根据工作需要的正常安排和调整。此前，据天眼查信息显示，蔚来汽车与长安汽车成立的合资公司长安蔚来发生工商变更，其注册资本由 9800 万元增至1. 88 亿元，增幅为92%。与此同时，原来由蔚来创始人李斌担任的长安蔚来董事长，已由长安汽车执行副总裁谭本宏接任。
近日，腾讯通过全资子公司黄河投资有限公司买入蔚来汽车 168 万股美国存托股(ADS)，相当于 168 万股A类普通股，耗资 1000 万美元。增持后，截至 6 月 10 日，腾讯持有蔚来约1. 59 亿股普通股，持股占比15.1%。
美国证券交易委员会 6 月 19 日披露，腾讯通过全资子公司黄河投资有限公司买入蔚来汽车 168 万股美国存托股(ADS)，相当于 168 万股A类普通股，耗资 1000 万美元。
6月18日消息，针对近日网上疯传的“蔚来车标翻过来用”，微佳汽车表示，品牌此前LOGO 6月17日已经不再使用，目前手中还有两个设计方案。据国内媒体报道，日前，一个横空出世的低速电
由于资本市场的青睐，国内的造车新势力也如雨后春笋一般，近些年来也猛增了不少。不过，新增的大大小车企中，各家实力与造车目的也有不同，也难免会制造出不少“火花”来。近日，又
蔚来披露合肥战略投资协议重大进展，称已按计划实质性完成注资。今年 4 月 29 日，蔚来官方宣布，蔚来中国总部落户合肥项目协议正式签署，战略投资者将向蔚来中国投资 70 亿元人民币，而蔚来将向蔚来中国投资42. 6 亿元人民币。
所谓人红是非多，当下作为国内造车新势力中的代表车企，蔚来汽车想必感受颇受。前几天刚辟完蔚来EC6爆炸的谣言，还不到一个星期，又出现了新的谣言。6月14日晚间，蔚来汽车在其官方渠道发布了
今日蔚来中国与中国建设银行安徽省分行等六家银行举行了蔚来中国银企战略合作签约仪式。根据战略协议，此次签约的六家银行将向蔚来中国提供104亿元人民币综合授信，以支持蔚来中国业务的运营与发展。本次与蔚来中国签署战略合作协议的包括：中国建设银行安徽省分行、中国工商银行安徽省分行、中国银行安徽省分行、中国农业银行安徽省分行、兴业银行合肥分行和招商银行合肥分行。蔚来中国将与各银行在企业账?
7月9日消息，蔚来汽车将获得来自 6 家银行的超百亿元授信额度。另悉，蔚来汽车BaaS(后端即服务)体系细节将于2020年三季度公布。
今日，蔚来宣布以每股5. 95 美元发行了 7200 万股新股，比原计划多20%，共筹得资金4. 28 亿美元(约合30. 26 亿人民币)。
截至昨日美股收盘，蔚来股价涨13.12%，报14. 57 美元，目前总市值为170. 83 亿美元。周二，该公司股价收盘大涨14.86%，报13. 22 美元，盘中最高达13. 77 美元。 7 月以来，该公司股价已累计上涨约88%。
疫情期间美国房价继续上涨，6月份消费者信心指数超过预期，给予投资者信心，星期二美股收高。截至收盘，道指涨217.08点，涨幅为0.85%，报收25812.88点；标普500指数涨47.05点，涨幅为1.54%，报收3100.29点；纳指涨184.61点，涨幅为1.87%，报收10058.77点。美国主要科技巨头全线上涨，Facebook涨2.91%，亚马逊涨2.93%，苹果涨0.83%，NetFlix涨1.74%，Alphabet涨1.3
今日，福布斯中国发布了《最具创新力企业榜》，其中有 50 家企业上榜，覆盖半导体、医疗健康、物流与新零售等 12 个活跃的创新领域。
日前，有消息称蔚来汽车将获得来自6家银行的超百亿元授信额度，并将于2020年7月10日上午在合肥蔚来先进制造基地进行授信签约仪式。对此，蔚来回应称：以我们正式发布为准，目前没有可以透露的
北京时间7月10日消息，星期四美股涨跌不一，投资者担心疫情反弹政府会再次实行管控措施，道指和标普500指数下跌，而可能因此受益的科技股出现上涨，FAANG均再创新高。截至收盘，道指跌361.19点，跌幅为1.39%，报收25706.09点；标普500指数跌17.89点，跌幅为0.56%，报收3152.05点；纳指涨55.25点，涨幅为0.53%，报收10547.75点。美国主要科技巨头全线上涨，Facebook涨0.38%，亚马逊涨3.29%，苹
【TechWeb】7月9日晚，据报道，蔚来汽车将获得来自6家银行的超百亿元授信额度。此外，据科创板日报获悉：蔚来汽车BaaS（电池即服务）体系细节将于三季度公布。今日下午，针对媒体关于蔚来汽车将获得来自6家银行的超百亿元授信额度报道，蔚来汽车则回应称，目前没有更多披露的信息，请以公告为准。截止发稿，蔚来NIO盘前股价上涨超6%。
近期，蔚来汽车公布了 2020 年 6 月和第二季度的交付数据。今年 6 月份，该公司交付了 3740 辆汽车，同比增长179.1%。其中，蔚来ES6 该月交付 2476 辆，ES8 该月交付 1264 辆。受此影响，蔚来股价持续上涨。
【TechWeb】7月3日消息，据国外媒体报道，在蔚来汽车（NIO）公布今年第二季度的交付量超过预期后，该公司股价应声大涨18%。当地时间周四，蔚来公布了2020年6月和第二季度的交付数据。今年6月份，该公司交付了3740辆汽车，同比增长179.1%，这是继5月份破纪录后再创月度新高。自3月以来，该公司的交付量已连续四个月实现环比上涨。其中，蔚来ES6本月交付2476辆，自2019年6月启动交付至今，已累积交付23144辆。蔚来ES8本月交付1264辆
【TechWeb】7月2日，蔚来公布了2020年6月交付数据 。蔚来在6月交付3740台，继5月破纪录后再创月度新高。自3月以来，蔚来已连续四个月实现环比上涨，6月交付数同比增长179%。蔚来二季度交付10331台，首次实现单季交付数破万。蔚来ES8本月交付1264台，环比上涨68.3%，自2018年6月启动交付至今，已累计交付22938台。蔚来ES6本月交付2476台，自2019年6月启动交付至今，已累积交付23144台。蔚来2020年已累计完成交付14169台，其中第二季
“今天直播已经不是你做不做的问题，而是怎么做的问题。”在微信的直播间中，直播培训商李峰向观众布道。去哪家平台作做?在李峰看来这也是不用想..
英雄联盟S11有望仍在中国举办。据ESPN消息，英雄联盟S10 全球总决赛可能不会取消，但会采用集中比赛制。也就是会在比赛开始前几周，参加全球总决赛..
据外媒ESPN报道，拳头游戏旗下的年度赛事全球总决赛将可能连续两年在中国举办，也就是S10和S11都在中国举行，而原计划S11总决赛举办地北美赛区则被..
7月10日消息，爆料人@RODENT950爆料，Mate 40、Mate 40 Pro均为双曲面屏。@RODENT950称Mate 40、Mate 40 Pro采用的是瀑布屏。这是Mate系列第一次全..
【TechWeb】7月10日消息，据国外媒体报道，随着5G网络覆盖范围的扩大和5G智能手机的增多，5G用户数量也在不断增加，全球首个推出5G商用服务的韩国..
在世界人工智能大会上，中国文物学会会长、故宫博物院学术委员会主任单霁翔就“AI+文化”——让文化遗产资源“活起来”为主题展开分享。单霁翔表示..
【TechWeb】7月10日消息，明天 全国大学英语四、六级考试（CET）开考。不同于往年6月、12月各一次考试，受疫情影响，今年原定于6月的考试，被拆分..
DoNews 7月10日消息（记者 吴丽）7月10日，网络大病救助平台360大病筹推出大病儿童专项救助行动“宝贝计划”。据悉，该计划将联合全国各地医院、地..
【TechWeb】7月10日消息，网络大病救助平台360大病筹推出大病儿童专项救助行动“宝贝计划”。据悉，该计划将联合全国各地医院、地方媒体以及基金会..
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【TechWeb】7月10日消息，近日，便利蜂联合国漫《大理寺日志》于华北、华东两地推出夏季“治愈水”—冰糖葫芦风味拿铁，该咖啡系季节限定款，暂定..
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6 月 19 日，工信部官网公布《在科技支撑抗击新冠肺炎疫情中表现突出的人工智能企业名单》的通知，为榜单中企业积极响应、主动作为、攻坚克难、开..
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6 月 27 日，vivo服务日活动官方认证地摊手机美容中心亮相深圳、西安、长沙、南宁、安阳、齐齐哈尔全国六大城市，免费为用户提供贴膜、除菌、加香..