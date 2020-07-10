英国移动运营商警告：换掉华为将造成数十亿英镑的损失

站长之家(ChinaZ.com) 7月10日 消息:据CNBC报道，英国移动网络运营商沃达丰警告称，将华为的设备从他们的网络中移除可能会导致客户联网和供电大面积中断，甚至将给该公司造成数十亿英镑的损失。

沃达丰在英国的网络主管安德烈·多纳(Andrea Dona)周三表示，如果被迫将华为的电信设备换成另一家供应商，该公司将不得不花费“数十亿美元”。

据报道，英国政府正计划将华为设备从该国5G 移动网络中完全剥离，这与 1 月份允许华为有限地参与5G网络建设的最初决定相反。

根据英国政府指导方针，到 2023 年，英国电信运营商必须将华为设备在自己基础设施非核心部分的份额降至35%以下 。英国电信网络三分之二是由华为建设，三分之一是由诺基亚组成，而沃达丰网络的三分之一由华为建设，三分之二由爱立信组建。

安德烈指出，如果沃达丰在 2023 年之前完全替换华为设备，在某些情况下客户将在“几天内”失去信号。而英国电信首席技术官霍华德 · 沃森则认为： “从逻辑上讲，在三年时间里实现清零是不可能的。”

美国一直在向英国施加压力，要求其改变允许华为参与5G计划的决定。华为在英国的负责人维克多·张(Victor Zhang)对此表示，“这是英国成为5G领域领导者的千载难逢的机会。但是美国施加的压力和限制措施，可能会威胁到英国的5G领导地位，并使英国有可能进入技术慢车道。更重要的是，这些限制可能会加深数字鸿沟。”