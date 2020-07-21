哪个软文发布平台效果好？注意这几点选择准没错

根据中国互联网络信息中心发布的数据显示，2019年中国网民的数量达到了8.54亿，伴随着互联网网民的快速增长，网络营销也成为一种性价比高的营销方式。因此越来越多的商家通过互联网软文来推广内容，于此同时，市场上也孕育而生了大量为商家提供软文发布的平台，但效果和质量参差不齐，作为广告主要如何帮助自己的客户选择对号的软文发布平台、避免采雷呢?

判断软文发布平台好坏需要注意以下几个要素：

1、平台运营时间。由于现在有不少新兴的平台不断产生，但资质能力却不太一样，为了避免被坑，最好选择一些运营时间比较久的平台，一般来说，少则3年，多则5年以上的运营经验，这样的平台一般都比较成熟，值得信赖!

2、了解软文发布平台的媒体资源。好的软文发布平台，一般拥有数千家甚至是上万家的媒体资源，合作的商家数量越多，就说明这个平台已经获得了大量广告商的认可。

3、软文发布效果。好的软文发布平台，肯定是兼顾了平台的名气以及足够强大的技术实力，可以保障软文发布之后得到最佳的效果。其中一些好的软文平台还兼顾定制能力，也就是帮助商家来定制产品，以获得最大的曝光度。

最近，知名的站长之家推出了软文推广服务，针对创业者、自媒体作者、中小型企业都有适合的软文发布套餐。这一软文发布平台，还可以根据客户需求，提供专业、高效的服务，让你的文章快速覆盖微博、自媒体、公众号等平台，并且还可提供定制化页面展示，最大化提升你的品牌宣传效果。

现在站长之家软文推广套餐(http://mt.chinaz.com/vip.aspx)已经上线，相信这一套餐服务可以为你的客户带来更多的商业价值。