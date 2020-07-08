蚂蚁回应最早于今年在香港上市：消息不实

近日，针对“蚂蚁金服计划最早于今年在香港上市”的报道，蚂蚁科技集团表示，有关香港IPO的消息不实。
近日，针对“蚂蚁金服计划最早于今年在香港上市”的报道，蚂蚁科技集团表示，有关香港IPO的消息不实。
6月22日消息，有媒体报道称，支付宝的母公司“蚂蚁金服”已经启用新名称“蚂蚁科技”。消息人士称，经国家市场监督管理总局核准，蚂蚁的全称已从“浙江蚂蚁小微金融
据新浪科技报道，支付宝的母公司名称已由“蚂蚁金服”改为“蚂蚁集团”，全称是“蚂蚁科技集团股份有限公司”。接近蚂蚁人士处独家获悉，早在 2014 年 10 月，以支付宝为主体筹建阿里小微金服的时候，公司就持有了antgroup的域名，当时已经考虑到提前布局蚂蚁集团的名称。
天眼查数据显示，6月29日，蚂蚁乐买宝（上海）信息技术有限公司发生工商变更，蚂蚁集团CEO胡晓明卸任公司法定代表人，由黄浩接任。蚂蚁乐买宝（上海）信息技术有限公司成立于2016年8月，注册资本1000万人民币，公司经营范围包括数据分析服务，应用软件开发、电子商务（不得从事增值电信、金融业务）等，由上海云进信息技术有限公司全资控股，后者为浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司的全资子公司。天
今日，蚂蚁集团CEO胡晓明在接受专访时称，作为一家科技公司，预计未来五年蚂蚁收入的80%将来源于技术服务费。
2020年7月6日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题更新了，今天的问题是“All of__are from China?”这是一道英语题，算是非常基础的了，初中生应该都会做，最近也正值高考时间段，所以蚂蚁庄园可能就出这样的题目，下面就来为大家详细的介绍一下答案。
DoNews6月16日消息（记者 程梦玲）中国人民银行杭州中心支行昨日晚间公告称，按照2019年11月26日人民银行、发展改革委、财政部、证监会联合发布的《信用评级业管理暂行办法》规定，中国人民银行杭州中心支行对蚂蚁信用评估有限公司完成备案办理。公开信息显示，蚂蚁信用评估有限公司于今年3月24日成立，注册资本5000万元，是蚂蚁集团的全资子公司。公告提示称，完成备案办理不视为对信用评级机构评级质量、技术方法、风险管理、内?
7 月 6 日，中国远洋海运集团与阿里巴巴、蚂蚁集团签署三方战略合作协议，将共同推动航运物流区块链合作和应用，开展未来基于全球航运物流网络的深度合作。
2020年6月19日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题更新了，今天的问题是“小鸡宝宝考考你，鱼类在死亡后为什么大多都会肚皮朝天?”鱼死亡后肚皮朝天大家都见过，但是为什么很少人去纠结，下面就来为大家分享一下答案。
2020年6月15日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题分类是食品用品，这个分类一般都是比较难的，今天的问题是“柠檬吃起来酸溜溜的，所以它是酸性食物吗？”这个问题很有诱导性，下面就来为大家分享一下正确的答案。
2020年6月30日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于我们和地球的，这个问题还是比较有趣的，问题是“猫咪睡觉时为什么把身体蜷成团？”这个问题很简单，下面就来为大家科普一下答案。
2020年6月25日，今天是一年一度的端午节，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于人体健康的，问题是“白头发会越拔长得越多吗?”这个问题是很有意思的，下面就来为大家科普一下答案。
2020年7月5日，在今天支付宝小课堂的问题很特别，没想到出数学题了，虽然简单，想必大家也忘光了，今天的问题是“算一算1+sin30°等于多少?”这个只要算出sin30°就好了，所以来问大家算算过程。
2020年7月3日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂是关于我们和地球的，今天的问题是“天空中漂浮的云朵，它的移动速度和什么差不多？”一些人可能还不明白云的速度是多少，下面就来为大家科普一下。
2020年6月29日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题更新了，今天的问题是大家每个人都会遇到的，问题是“一般来说，科学的洗澡顺序应该是什么?”这个问题其实很难回答，下面就来为大家分享一下今天蚂蚁庄园的答案。
2020年6月28日，今天虽然是星期日，但是还是工作日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于出行旅游的，问题很实用“开车想要防晒，最好选择哪种颜色的墨镜？”那么答案到底是什么呢？下面就来为大家分享一下正确的答案。
2020年6月26日，端午节已经过去一天了，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于我们和地球的，今天的问题是“摆在店里的招财猫有举左、右手两种形态，举左手表示什么？”这个知识还是比较冷门的，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园的今日答案。
2020年6月24日，马上就要到端午节了今天支付宝蚂蚁庄园小课堂的问题是关于食品用品的，问题很简单“我国的传统小吃冰糖葫芦，最开始是一种?”冰糖葫芦大家都吃过，但是最开始冰糖葫芦是什么呢？下面就来为大家科普一下。
6月23日，支付宝蚂蚁庄园小课堂的问题更新了，此次是关于运动的，问题是“以下哪种球类运动的最高时速是最快的?”这个很多人可能还不清楚到底是什么运动，下面就来为大家详细的介绍一下。
2020年7月3日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂也有不少的朋友抽到了问题““压轴”登场原意是指表演中的最后一个节目吗?”这个压轴很多人都知道，一般在普通人的眼里就是最后一个节目，但是是正确答案吗？下面就来为大家详细的介绍一下。
2020年7月2日，今天是周四，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题非常的有趣，问题是“人特别难过时会觉得心痛，真的是心脏在痛吗?”相信每个人都经历过难过心痛，但是说心痛是真的心脏痛吗？下面就来为大家科普一下正确的答案。
DoNews 7月8日消息（记者 吴丽）据平安朝阳官方微博消息称，2020年7月7日7时许，违法行为人李某庆（男，55岁）纠集他人，在朝阳区静安中心某公司办..
凤凰网科技讯 7月8日消息，在朝阳警方宣布对李国庆行政拘留后，李国庆在微博回应称，“我作为股东会和董事会选举的董事长，依据股东会决议，带领管..
7月8日晚间，高通骁龙865+ 5G移动平台正式发布，CPU、GPU频率全面提速，其中CPU频率在手机史上第一次突破3GHz而来到了3.1GHz，预计性能可提升大约..
继带人夺取当当网公章之后，李国庆日前又带领多人强闯当当网，撬开保险箱带走了营业执照等文件。事发之后，李国庆被警方拘留问话10多个小时，不过..
凤凰网科技讯 7月8日消息，平安朝阳官微通报，2020年7月7日7时许，违法行为人李某庆（男，55岁）纠集他人，在朝阳区静安中心某公司办公场所内，采..
高通刚刚正式发布了升级版骁龙865+，在骁龙865的基础上提升CPU、GPU频率，其中CPU频率在手机SoC史上第一次突破3GHz而来到3.1GHz。那么，谁会首发这..
今日晚间，朝阳警方发布通报称， 2020 年 7 月 7 日 7 时许，违法行为人李某庆(男， 55 岁)纠集他人，在朝阳区静安中心某公司办公场所内，采取强力..
7月8日晚，平安朝阳官方微博发布消息，李某庆纠集他人，在朝阳区静安中心某公司办公场所内，采取强力开锁、限制他人人身自由等方式扰乱了该公司正..
骁龙865已经出现在超过140款设备中，而高通刚刚发布了它的升级版——骁龙865+(骁龙865 Plus)。它和去年的骁龙855+类似都是提频加速版本..
今年初的CES展会上，Intel宣布了全新一代的Thunderbolt 4接口，首发于10nm+工艺的Tiger Lake处理器。现在Intel正式发布了Thunderbolt 4标准，速率..
Graphcore今日正式发布基于IPU的开发者云，面向中国的客户、大学、研究机构和个人研究者免费使用。该开发者云是中国首款IPU开发者云，部署在金山云..
【TechWeb】7月8日消息， 近日，中国移动进行了CDN网络2020年集采招标，中兴通讯CDN获得新建部分60%的份额。据悉，中国移动CDN网络，是构建在IP承..
【TechWeb】7月8日消息，全球自然语言处理领域（NLP）顶级学术会议 ACL 2020 今年在线举办，来自创新工场大湾区人工智能研究院的2篇论文入选，这两..
今日有媒体报道称，大搜车集团旗下汽车融资租赁平台“弹个车”近期深陷用户维权风波。..
日前北京互联网法院发布关于涉网图片类著作权案件的调研报告。报告指出，个别图片公司或者律师甚至专门从事图片维权诉讼，利用专业软件检索到侵权..
小米NFC刷公交卡已经支持全国诸多城市的诸多卡片，而在未支持的卡片中，有一张城市卡的支持率名列前茅，收到了超多点赞。它就是——深圳..
就近日媒体报道部分商务楼宇、工业园区宽带被物业、代理商“卡脖子”的问题，工业和信息化部高度关注，要求当地通信管理局联合有关部门抓紧调查核..
黄峥的一声卸任，拼多多那位神秘天使投资人开始浮出水面。上周，年仅 40 岁的黄峥在拼多多激流勇进之时宣布卸任CEO，一片哗然。与此同时，他所持..
被人们称作“电商主播”、“带货网红”的他们有了正式的职业称谓：直播销售员!今天( 7 月 6 日)人社部等三个部门联合发布了 9 个新职业，其中就包..
除了SpaceX火箭上天，埃隆·马斯克对于入地挖隧道也一直兴趣浓厚，现在他的Boring Company又发起了一个隧道挖掘大赛，要求非常简单：钻探隧..