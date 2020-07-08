蚂蚁回应最早于今年在香港上市：消息不实

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蚂蚁回应最早于今年在香港上市：消息不实

2020-07-08 16:47 · 稿源：站长之家

近日，针对“蚂蚁金服计划最早于今年在香港上市”的报道，蚂蚁科技集团表示，有关香港IPO的消息不实。

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