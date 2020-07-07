当当网向供应商发布声明：李国庆说接管是假话 已被警方带走

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当当网向供应商发布声明：李国庆说接管是假话 已被警方带走

2020-07-07 11:54 · 稿源：站长之家

当当网向供应商发布声明称，李国庆今天微博说接管当当了，这是假话，李国庆已经被警方带走，请大家安心，继续原来的业务代表正常开展业务。另外，李国庆在某微信群中表示，“正在接受公安调查，就不接电话。”

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