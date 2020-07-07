当当网向供应商发布声明：李国庆说接管是假话 已被警方带走

当当网向供应商发布声明称，李国庆今天微博说接管当当了，这是假话，李国庆已经被警方带走，请大家安心，继续原来的业务代表正常开展业务。另外，李国庆在某微信群中表示，“正在接受公安调查，就不接电话。”
当当网称，李国庆等人已被警方带走。今日早间，当当网发微博称，李国庆再次诉诸武力，带二十多人，清晨强行进入当当，撬开多处保险柜，拿走资料。公司已报警，目前处理当中。当当顾客的正常购买，供应商的正常结算，都不会受影响。随后，李国庆回应称，他携董事及代理CEO、政府事务副总、人力资源副总、市场副总、财务法务副总等依法（股东会决议，董事会决议，公司章程）接管当当。并表示，他相信司法公
据媒体报道，当当网创始人李国庆“抢公章”事件公安局已经结案，调查结果为李国庆方面没有违法行为。有分析认为，如果当当网方面未能成功挂失公章，并且如今公安机关判定李国庆并无
7月7日消息，当当网今日发布公告，表示李国庆再次诉诸武力，带二十多人清晨强行进入当当，撬开多处保险柜，拿走资料。当当网表示已经报警，目前事情正在处理当中。当当顾客的正常购买，供应商
当当网官方微博发布声明称，李国庆再次诉诸武力，带二十多人，清晨强行进入当当，撬开多处保险柜，拿走资料，公司已报警，目前处理当中。
【TechWeb】7月7日消息，当当方面向TechWeb透露，李国庆已被警察带走。而就在11点20分左右，李国庆还发布微博称，虽然说清官难断家务事，但是我们持有股东会和董事会决议，股东会是公司最高权利机构，当当章程规定过半即可免去俞渝董事及总经理职务。今天早间，当当官方发布微博称，李国庆清晨强行进入公司撬保险柜拿走资料。据当当方面称，李国庆再次诉诸武力，带二十多人，清晨强行进入当当，撬开多处保险柜，拿走资料。当当表?
今日，当当网方面表示，李国庆已被警察带走。对此，李国庆方面暂未回应。早些时候，当当网官方微博发文称：“李国庆再次诉诸武力，带二十多人，清晨强行进入当当，撬开多处保险柜，拿走资料。公司已报警，目前处理当中。”
此前，“李国庆抢公章”事件才告一段落，万万没想到的是，当当今日官微发文表示，李国庆再次带人抢资料。
今天下午，当当网创始人李国庆抢公章事件已结案，调查结果为李国庆方面没有违法行为。当当网俞渝团队方面对此表示，“当当已经提请行政复议。”
前段时间李国庆上门抢章之后，今天李国庆再次“硬闯”当当。7月7日上午消息，当当网发布消息称李国庆诉诸武力，带着二十多人强行撬开当当保险柜并拿走了资料。李国庆方面发声，表
今日，针对“抢资料”一事，李国庆创业项目“早晚读书”官微发文称：李国庆携董事及代理CEO、政府事务副总、人力资源副总、市场副总、财务法务副总等依法(股东会决议，董事会决议，公司章程)接管当当并开始办公。希望俞渝配合交接。相信司法公正。
7月7日消息，据当当官方微博发布的消息，李国庆清晨强行进入公司撬保险柜拿走资料。对此，李国庆随后回应称，相信司法公正，希望俞渝配合交接。据当当方面称，李国庆再次诉诸武力，带二十多人，清晨强行进入当当，撬开多处保险柜，拿走资料。当当表示，公司已报警，目前处理当中。当当顾客的正常购买，供应商的正常结算，都不会受影响。对此，李国庆方面表示，当当董事长李国庆携董事及代理CEO、政府事务副总、人力资?
7月7日上午，当当网发布消息表示，当当网创始人李国庆在今天凌晨强行进入当当，撬开多处保险柜，拿走资料，目前公司已经报警。
日前，“李国庆抢夺当当公章”一事有了最新进展，有消息称警方已结案，调查结果为李国庆方面没有违法行为。早晚读书向凤凰网科技证实了这一消息。对此，当当方面回应称，朝阳分局的做法是错误的，当当已经提起行政复议。
【TechWeb】7月7日消息，针对“撬保险柜拿走资料”一事，李国庆再发微博称，虽然说清官难断家务事，但是我们持有股东会和董事会决议，股东会是公司最高权利机构，当当章程规定过半即可免去俞渝董事及总经理职务。据当当方面称，李国庆再次诉诸武力，带二十多人，清晨强行进入当当，撬开多处保险柜，拿走资料。当当表示，公司已报警，目前处理当中。当当顾客的正常购买，供应商的正常结算，都不会受影响。对此，李国庆方面表示，当
6月13日消息，据媒体报道，李国庆“抢公章”事件已经结案，调查结果为李国庆没有违法。当当网方面对此回应，令人震惊，当当已经提请行政复议。事件回顾：李国庆率人于4月26日早上
李国庆与俞渝离婚案在北京市东城区人民法院开庭审理，法院未当庭宣判。李国庆称，俞渝一方一直在拖延，“所以我就催他们赶紧判决，他们就老拖着。”李国庆表示，他的诉求还是平分股权，他强调他已经获得了半数以上股权的支持，随时都可以进驻当当。但他“不是过权利瘾”，是为了当当的发展，“光有股东的支持还不够，还要员工欢迎”。他还称，“我是这场婚姻彻头彻尾的受害者”。俞渝全程未发一言。
在近日的早晚读书“言之有李”节目中，针对近期开庭的离婚案，李国庆称，因为疫情原因自己的离婚案一拖再拖，好不容易可以网上开庭，对方又说不同意，高法说一方不同意不能强行开庭。最近，北京线下恢复开庭了律师说现在又要如何质证感情破裂，又搞得自己几个晚上没睡着。
就在刚刚，当当网官方微博发文称：“李国庆再次诉诸武力，带二十多人，清晨强行进入当当，撬开多处保险柜，拿走资料。公司已报警，目前处理当中。”
今日下午，当当创始人李国庆发文称，发现有用户恶意抬价，午餐一小时将重拍。李国庆称：“天价午餐不是我的本意，期待遇到真心想与我交流创业、读书等问题的朋友，我必将真诚相待，知无不言。”
【TechWeb】7月7日消息，据当当官方微博发布的消息，李国庆再次诉诸武力，带二十多人，清晨强行进入当当，撬开多处保险柜，拿走资料。当当方面表示，公司已报警，目前处理当中。当当顾客的正常购买，供应商的正常结算，都不会受影响。此外，当当方面称，我们尊重法律的程序，相信法律的正义。
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