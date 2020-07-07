当当网向供应商发布声明：李国庆说接管是假话 已被警方带走

李国庆与俞渝离婚案在北京市东城区人民法院开庭审理，法院未当庭宣判。李国庆称，俞渝一方一直在拖延，“所以我就催他们赶紧判决，他们就老拖着。”李国庆表示，他的诉求还是平分股权，他强调他已经获得了半数以上股权的支持，随时都可以进驻当当。但他“不是过权利瘾”，是为了当当的发展，“光有股东的支持还不够，还要员工欢迎”。他还称，“我是这场婚姻彻头彻尾的受害者”。俞渝全程未发一言。