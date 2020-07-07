消息称抖音将退出在香港的谷歌和苹果应用商店

近日万兴科技旗下产品MindMaster8.0版正式登陆飞书应用商店，牵手大平台加码ToB业务，在各大企业逐渐由传统纸质办公向云和互联网时代转型的这一重要时期，抢占移动办公新风口。 飞书作为国内领先的全方位企业服务平台，在整合即时沟通、日历、在线文档、云盘、应用中心等功能，为企业提供品质卓越的云协作体验方面颇有成果。自2017年问世，2019年正式推向海外和国内市场。对比钉钉和企业微信，飞书并不完全趋同，它想做的是系统办