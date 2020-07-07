消息称抖音将退出在香港的谷歌和苹果应用商店

近日，秘乐短视频App已在苹果App Store下架。资料显示，秘乐短视频APP是浙江秘乐魔方网络科技有限公司研发、推出的一款短视频社交软件。数据显示，2019年12月25日，秘乐短视频app上线。2020年5月30日前后，秘乐短视频连续10天登顶苹果免费下载榜第一。6月9日，秘乐发文称，运营近半年，现有用户高达4600万，日活1200万。
昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先关注苹果的反垄断麻烦：微软：苹果App Store收取“通行税” 反垄断机构需要审查微软总裁布拉德·史密斯(Brad Smith)周四表示，对于美国和欧洲的反垄断监管机构来说，现在是时候讨论应用商店所采用的策略了，这些应用商店抓住了他们想要分发软件的心理。尽管史密斯并未点名苹果，但是微软发言人称他指的就是苹果App Store。“有些情况下，?
最近，夜市经济升温，意外带火了五菱神车，比五菱神车更火的则是一款电商APP。伴随着激增的下载量，这款APP在上周四冲到App Store免费应用榜第一名：力压拼多多、京喜等下沉市场APP，连续霸榜多日，热度不减。
上个月底，印度电子信息技术部宣布，禁止包括TikTok、微信、茄子快传、UC浏览器、微信、QQ、快手和美图等在内的59款中国应用。对于这样的举措，印度在声明中提到这些应用存在安全问题。&ldquo
爆料准确度比郭明錤还要靠谱的Mark Gurman在最新报道中披露了苹果AR/VR项目的内幕和进展。据称，AR/VR团队高度保密，规模大约1万人，主要向库克和前首席设计师艾维汇报。其中首款AR眼镜代号
6月18日，据外媒报道，Awake Security的研究人员表示，在谷歌的Chrome浏览器扩展程序中发现了一个恶意软件，该软件已经被下载了约3200万次，大量用户信息面临泄露的危险。Awake Security创始人
6月25日消息，据外媒报道，谷歌在线商店出现bug，Pixel手机集体缺货不能下单。谷歌在线商店页面显示，Pixel 4系列和Pixelbook Go的购买按钮为灰色，不能下单，状态显示为“unavailable&r
近日万兴科技旗下产品MindMaster8.0版正式登陆飞书应用商店，牵手大平台加码ToB业务，在各大企业逐渐由传统纸质办公向云和互联网时代转型的这一重要时期，抢占移动办公新风口。 飞书作为国内领先的全方位企业服务平台，在整合即时沟通、日历、在线文档、云盘、应用中心等功能，为企业提供品质卓越的云协作体验方面颇有成果。自2017年问世，2019年正式推向海外和国内市场。对比钉钉和企业微信，飞书并不完全趋同，它想做的是系统办
抖音推出了一个全新的店铺形式“抖音门店”，根据抖音的介绍，门店是满足线上需求，通过抖音线上的传播能力，带动线下门店的消费。那么抖音门店和抖音小店是一样吗，有什么不同之处呢。
最近沉迷抖音无法自拔，每晚睡前都要刷一刷。有一次刷着抖音，突然脑洞大开——为什么抖音不上线一个打赏功能呢?有了打赏功能，每当我刷到喜欢的短视频，可以用打赏来表达对作品的喜爱。
微信小商店是小程序团队公的一项新能力，可以帮助商家快速生成卖货小程序，同时小商店还可以为商家提供商品信息发布、商品交易以及小程序直播等功能，这里我们来看下微信小商店在哪，如何开通小商店资格。
抖音门店主要是面向线下商家用户，帮助商家从线上获得更多客源，其特点也是优先在本地进行推广。那么抖音门店申请有地区限制吗，可以跨城市申请到门店地址吗，我们来看下具体的介绍。
抖音门店是针对中小客户推出的一款区域营销产品，能够满足线上开店诉求，主力线上种草和线下转化。一些商家在开通抖音门店之后，想要注销这个门店的话，需要进行什么样的操作呢，这里我们来看下抖音门店注销的操作方法。
在抖音上如果出现门店不在入驻开放城市怎么办，对于想要开通抖音门店的朋友而言，不在抖音官方公布的入驻开放城市是不是就意味着无法开通抖音门店功能，以下我们来详细了解下。
DoNews 6月29日消息（记者 程梦玲）抖音近日举办“看不见”线上音乐会，正式宣布抖音音乐品牌化，同时推出“抖音音乐人亿元补贴计划”，成为短视频行业内首个对音乐人群体推出长期 “音乐补贴模式” 的平台。抖音音乐负责人曹桢表示，抖音音乐将致力于构建专业、开放、真实的短视频音乐社区，让平台4亿用户用好音乐记录美好生活，同时也将帮助更多优秀音乐和音乐人被看见。据悉，抖音是短视频行业中首个推行长期“音乐补贴模式”的
近日，有用户收到来自微信团队的“开通小商店”的邀请，这是一款无需开发、一键开通即可自主经营的卖货小程序，开通后，运营者可以在这里进行直播和卖货。
前几天，我们聊了一些直播短视频玩法的技术细节，今天我们做一个行业盘点，聊聊美食类账号怎么玩怎么变现?不统计不知道，一统计才发现，直播短视频的玩法其实还挺深的。<br/> <br/>
抖音直播的时候，有很多观众都在抢福袋，这个抖音福袋具体是什么，福袋可以开出什么东西呢，这里我们来一起看下抖音抢福袋的具体方法。
抖音POI功能，其实也可以叫做地址功能，就是在发布视频的时候，将地址信息添加到视频上，让观看者对商家门店有更多的了解，帮助商家从线上获得更多的客源，提升门店客流量。
抖音门店的展示页面上如何添加自己的商品信息，在哪里可以进行添加商品的操作呢，这里我们来一起看下抖音门店添加商品的具体操作方法。
日前，华为官方宣布，HMS Core 5.0在华为开发者联盟官网，面向全球开发者正式上线。据介绍，HMS Core 5.0能力开放覆盖七大领域的服务，包括：应用..
2020 年是不平静的一年， 2020 届高考生也注定迎接不平凡的考验。经历了在线备考的首次尝试，亲历了自恢复高考以来的第一次延期，见证了全民抗疫的..
6月9日，《2020 DEMO CHINA 创新中国春季峰会暨企业创新与企业创投峰会》在线上举行。SAP企业级创新营携手SAP行业专家，以及六家初创公司的创始人..
三年磨一剑，今朝试锋芒。转眼又是一年高考时，7 月 7 日，一年一度的高考正式拉开帷幕啦，浩浩荡荡的赴考大军将怀揣梦想走进考场！而在炎炎烈日下..
当当网向供应商发布声明称，李国庆今天微博说接管当当了，这是假话，李国庆已经被警方带走，请大家安心，继续原来的业务代表正常开展业务。..
22 起融资， 6990 亿市场规模，46+投资机构入场。工业互联网持续一路高歌猛进，交出漂亮的半年答卷。从工业平台提供商到方案商，四大玩家呈现哪些..
2020年 6 月 30 日，丽水市慈善总会召开第四次会员代表大会。十一届浙江省政协副主席、党组副书记、省慈善联合总会会长陈加元，浙江省民政厅二级巡..
我们的世界正在全面进入数字化进程，数据在我们的人际关系、职场、健康和安全等方面所扮演的角色越来越重要，“数据”成为了未来时代的关键词。尤..
2020 年 7 月 6 日，中国上海——全球知名的市场数据研究平台《CB Insights》中国于上海举办的“Future of Fintech China”峰会上揭晓首届《CB In..
魔兽世界怀旧服的安其拉神殿(简称TAQ)在7月底就要正式开放了，很多玩家还不清楚安其拉神殿的9个boss怎么打，下面就来为大家分享一下魔兽世界怀旧服..
2020 年 7 月 6 日 – 深圳，由全球最具影响力的财经媒体、美国全国广播公司(CNBC)主导的第八届CNBC Disruptor50 榜单于近日发布，亚洲领先的金融..
在互联网上，你总能时不时听到大厂们说自己遭遇了“黑公关”，然后义正言辞地发出一纸声明，要追究“黑公关”的法律责任。..
7月6日晚间，微贷网股价暴跌。据报道，微贷网盘点跌超22%，此前它曾涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查。资料显示，微贷网曾经是杭州最大的网贷平台，..
由中国光学光电子行业协会液晶分会（简称CODA）主办，励程展览承办，奥维云网协办，中国电子商会、中国电子材料行业协会、韩国显示产业协会KDIA和..
今日，李国庆在某微信群中表示，“正在接受公安调查，就不接电话。”今日早间，当当网官方微博发文称：“李国庆再次诉诸武力，带二十多人，清晨强..
契合消费者健康洗护衣物的刚性需求，蒸烫洗已经成为行业大趋势。不过，由于缺乏相关的行业标准，市面上的蒸烫洗产品良莠不齐，影响了消费者的权益..
微信视频号正在开放给更多用户，视频号与抖音、快手不同的是，视频号有微信用户基数( 9 亿)的基础，且微信是强社交关系平台，而抖音、快手是弱社交..
【TechWeb】7月7日消息，当当方面向TechWeb透露，李国庆已被警察带走。而就在11点20分左右，李国庆还发布微博称，虽然说清官难断家务事，但是我们..
DoNews 7月7日消息（记者 刘文轩）TikTok发言人周一晚些时候向路透社表示，这款应用将在几天内退出香港。TikTok是字节跳动面向海外市场推出的短视..
当当网方面表示，李国庆已被警察带走，随后李国庆在某微信群中表示，“正在接受公安调查，就不接电话。”..