美的再回应格力质疑：整个招投标过程合法合规

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美的再回应格力质疑：整个招投标过程合法合规

2020-07-06 20:27 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月6日 消息：今日晚间，美的发布澄清说明称，公司一直以技术创新和用户服务为中心，诚信经营，不回避真正的问题，力求让行业健康发展、公平竞争。格力所提及在中国移动招标项目中的发票信息及技术参数存疑，均不属实，在招投标过程中早已向中国移动提供相关证据进行澄清说明，并被中国移动认可接受，整个招投标过程合法合规。

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6 月 1 日，中国移动通信集团发布供应商负面行为公告称，珠海格力电器股份有限公司(下称格力)在中国移动招标中弄虚作假，被取消资格。

7 月 4 日，格力发布声明回应称，是由于申报过程中的材料整理失误而导致，并非目前网络所传为了达到中标目的虚标技术参数、虚标能效参数的行为。网络上存在恶意诽谤、贬损格力商誉的虚假报道，把标书中的一处资料整理错误说成虚标，大肆传播，利用此次事件恶意诽谤攻击格力，经调查，系广东某某同行企业所为，暗指美的。

7 月 6 日下午，格力电器发文称，在中国移动招标项目中重庆美的存在发票信息不一致、技术参数不符合招标标准等情况。

格力表示，上述问题，招标者在投标申请资料审核中本应早发现，格力也曾就相关问题多次向中国移动反馈，为什么在存在这么多问题的情况下重庆美的还能屡次中标，甚至屡次唯一中标?此次公布的信息仅为部分可公开查询的信息，将结合其他问题再次报送中国移动，以求公平对待和公正处理。

此外，格力还表示，在企业招投标过程弄虚作假、暗箱操作等违法行为危害中国的营商环境，阻碍中国经济发展。中国移动和格力电器同为社会关注的行业领军企业，有义务为同行和社会作出表率，共同维护良好的营商环境。

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