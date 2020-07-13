如何让设计不再单调，字体超市上百款字体随心挑选

目前可以免费使用的字体虽然有挺多种，但对于专业的视频制作者、淘宝店主、专业设计师来说，市面上的免费字体永远无法满足他们的创意设计要求。因此大家都在寻找各种可商用，造型又十分有特点的创新字体，让自己的内容创作增加更多特点，这里字体超市(font.cn)就帮助各位设计师提供了多样的选择。

在字体超市(font.cn)为大家提供了各种丰富的字库字体，除了市面上常见的宋体、黑体之外，颇有特色和创意的字体是字体超市一大特色。这里包含传统笔墨书法风格字体，也有现代软萌动漫风格的字体，作为创意者而言，可选择的范围十分大。

字体超市的商用字体，可授权使用范围包括个人商用、企业电商(如淘宝、天猫等网店)、企业全媒体、企业线上应用、企业线下活动应用等等，这几乎涵盖了大多数企业需要使用到的场景。同时无论个人还是企业购买商用字体后，可获得终身授权，这也大大节省了字体费用的支出。

如果想要购买字体超市的字体并获得授权，操作的流程步骤十分简单，用户根据自己的需求，选择好字体类型、完成支付、填写授权信息之后，平台对您的订单进行审核。通过审核后，就可以获得该字体的授权，之后即可进行商用。

用户在字体超市购买字体（font.cn）之后，将会有购买记录，对于那些换了设备之后找不到已购买字体的用户，还可以再次通过购买记录重新下载使用，减少了设计师迁移设备字体找不到的担忧。