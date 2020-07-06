多家科技企业获得北京自动驾驶路测牌 包括百度、奥迪、丰田等

【TechWeb】6月16日消息，据国外媒体报道，外界期待很大的苹果自动驾驶项目，在去年的进展并不顺利，此前已经出现了大规模调整员工的消息，人员由5000人削减到了200人。而从最新的报道来看，苹果自动驾驶技术去年的路测也大幅减少，上路测试的车辆仅注册量的三分之一，路测里程也不到2018年一成。在上路测试的车辆方面，外媒在报道中表示，去年仅23辆配备有苹果自动驾驶系统的车辆上路测试，而苹果在加州机动车辆管理局注册有69辆