多家科技企业获得北京自动驾驶路测牌 包括百度、奥迪、丰田等

近日，北京市公布了 2020 年自动驾驶车辆道路测试资格名单。获得测试资格的有百度、小马智行、戴姆勒、奥迪、美团旗下三快在线，以及首次进入名单的丰田汽车研发中心(中国)。
据公开资料，#北京已成国内自动驾驶开放测试道路最长城市#，有 200 条道路699. 58 公里。截至 2020 年 6 月，北京自动驾驶车辆的道路测试路程已超过 158 万公里，有 13 家企业共 77 辆自动驾驶汽车获得临时号牌。
近日，北京市公布了 2020 年自动驾驶车辆道路测试资格名单。获得测试资格的有百度、小马智行、戴姆勒、奥迪、美团旗下三快在线，以及首次进入名单的丰田汽车研发中心(中国)。
据公开资料，#北京已成国内自动驾驶开放测试道路最长城市#，有 200 条道路699. 58 公里。截至 2020 年 6 月，北京自动驾驶车辆的道路测试路程已超过 158 万公里，有 13 家企业共 77 辆自动驾驶汽车获得临时号牌。
【TechWeb】6月16日消息，据国外媒体报道，外界期待很大的苹果自动驾驶项目，在去年的进展并不顺利，此前已经出现了大规模调整员工的消息，人员由5000人削减到了200人。而从最新的报道来看，苹果自动驾驶技术去年的路测也大幅减少，上路测试的车辆仅注册量的三分之一，路测里程也不到2018年一成。在上路测试的车辆方面，外媒在报道中表示，去年仅23辆配备有苹果自动驾驶系统的车辆上路测试，而苹果在加州机动车辆管理局注册有69辆
【TechWeb】6月23日消息，据图森未来微信公众号消息，2020年6月22日，图森未来在上海再获五张无人驾驶卡车公开道路测试牌照。据悉，图森未来是一家专注于L4级别无人驾驶卡车技术研发与应用的人工智能独角兽企业，面向全球提供可大规模商业化运营的无人驾驶卡车技术，为全球物流运输行业赋能。自成立以来，图森未来获得了来自新浪、英伟达、治平资本、复合资本、鼎晖投资、UPS、万都（Mando）等的投资，是全球估值最高的无人驾驶卡?
据彭博消息，滴滴出行计划今年雇佣多达 200 名员工，以加强其成立 4 年的自动驾驶部门，并加快在上海及其他地区扩展自动驾驶出租车服务。
6月23日消息，高德打车和自动驾驶出行企业文远知行WeRide达成合作，正式上线Robotaxi服务。即日起，身处广州的乘客，通过高德打车可以一键呼叫无人车，首月免费乘坐。据介绍，车辆内会配备安全员，双重保证运营安全。乘客打开高德地图，使用打车功能，如起终点在Robotaxi上下车点范围内，即可选择“文远知行”，呼叫乘坐。本次上线的文远知行Robotaxi运营范围覆盖广州市黄埔区、广州开发区中心区约144平方公里，已开放?
6 月 22 日，特斯拉CEO马斯克在社交网站上表示， 7 月 1 日以后，特斯拉全自动驾驶（FSD）价格将上涨1000美元； 7 月 1 日以前，通过特斯拉app购买基本的特斯拉自动驾驶功能费用降低至2000美元。
近日，北京中关村科学城北区的 100 平方公里自动驾驶示范区一期自动驾驶测试道路全面开放。这片占地 100 平方公里的自动驾驶示范区涉及自动驾驶的测试道路总计215. 3 公里。预计今年年底前，中关村科学城还将推进示范区全域测试第二批道路开放，最终形成近 400 公里的开放测试道路。
【TechWeb】6月26日消息，据国外媒体报道，当地时间周四，瑞典著名豪华汽车品牌沃尔沃与Alphabet旗下的自动驾驶部门Waymo宣布，Waymo成为沃尔沃L4级自动驾驶全球独家合作伙伴。这项协议意味着，沃尔沃将把Waymo的自动驾驶技术整合到其未来将部署的自动驾驶电动出租车车队中，这将使得沃尔沃与特斯拉在开发自动驾驶出租车车队的竞赛中展开直接竞争。据悉，这笔交易也包括沃尔沃旗下的两个子品牌Polestar以及领克（Lynk），后者也将
DoNews 6月19日消息（记者 刘文轩）据Teslarati报道，特斯拉正尽量提高Autopilot自动辅助驾驶系统对障碍物的识别能力，并已获得这方面的一项新专利。这项专利名为“自动驾驶汽车基于视野的障碍物增强探测”，重点关注车辆部分方向的障碍物的信息，提高主要方向的障碍物识别能力。特斯拉的专利描述中提到，自动驾驶汽车的不同方向都能安装摄像头、图像传感器、特定方向的传感器，例如位于车辆前方的图像传感器，获得的是车辆行进方?
近日芯驰科技正式对外发布 9 系列X9、V9、G9 三大汽车芯片产品，提供了针对汽车的协同一体化解决方案，覆盖了智能座舱、智能驾驶、中央网关三大核心应用。这是芯驰科技为未来汽车最重要的三大功能域所设计的域控制器芯片，也是其针对未来"软件定义汽车"的大趋势，所推出的芯片硬件基础。 在三大汽车芯片产品发布的同时，芯驰与觉非科技达成战略合作，拟将觉非科技在数据能力与智能驾驶解决方案上的优势，集成于汽车智能化生态中。
【TechWeb】6月27日消息，滴滴出行今日在上海首次面向公众开放自动驾驶网约车服务，用户可通过滴滴出行App申请体验。根据官方介绍，用户只需在App中线上报名，审核通过后，将能在上海自动驾驶测试路段，免费呼叫自动驾驶车辆进行试乘体验。现阶段，滴滴自动驾驶载人测试范围仅限于在上海开放测试道路上，线路测试范围经过汽车会展中心、办公区、地铁站、酒店等核心区域。用户通过滴滴App在开放道路范围内选择起终点，可免费体验自
6月23日，NVIDIA、梅赛德斯-奔驰联合宣布，将共同打造革命性的车载计算系统、AI计算基础架构，成为奔驰所有下一代汽车的标准配置，并于2024年起在奔驰下代车型中率先实现可升级的自动驾驶功能。
无人驾驶出租车，其实离我们生活也没那么远。随着技术的发展，以及更多的商业公司的加速入局，无人车已经出现在我们生活中，开始为我们提供出行服务。6月23日消息，高德打车宣布，同自动驾驶出
近日，觉非科技与中国商用车“龙头企业”宇通客车合作，首批具备自动驾驶能力与AR融合系统的智慧公交车，已落地河南郑州并投入试运行阶段。此举开创了自动驾驶技术与载人客运结合的新模式，同时也是自动驾驶技术，在国内商用车市场的首次规模化量产。双方将在自动驾驶感知融合技术上，继续进行联合研发，推动技术深化与升级。据悉，首批上线的 12 辆自动驾驶公交车，通过5G车路协同、大数据、人工智能等先进技术，结合一体化管控系
因为自动驾驶事故，特斯拉最近频上头条。近日，一位特斯拉Model 3在网络论坛上发文维权，该车主称，正常行驶的特斯拉Model 3，开启AutoPilot完全自动驾驶功能。车辆在深圳南坪快速东行方向道
因为辅助自动驾驶追尾或者是发生其它交通事故，特斯拉也是频频登上新闻头条。这也致使消费者开始怀疑，特斯拉的辅助自动驾驶是否真的安全可靠。不过，日前，国外的一位网友，展示了他的惊险一
滴滴今日正式在上海规模化落地自动驾驶载人示范应用项目。用户在滴滴出行App中报名审核后，可在上海嘉定自动驾驶测试路段范围内呼叫自动驾驶汽车。不过，目前该项目仍在测试阶段，每辆汽车中仍会配备安全员，乘客需签署知情责任书。此前，滴滴自动驾驶部门首席运营官孟醒曾表示，到2030年，滴滴计划在其平台上运营100多万辆自动驾驶汽车，将在滴滴出行车辆短缺的地区部署自动驾驶出租车?
【TechWeb】6月24日消息，据国外媒体报道，戴姆勒旗下的梅赛德斯-奔驰正与半导体制造商英伟达合作，开发下一代汽车计算平台，支持通过无线软件更新到自动驾驶的各种服务。这个新平台基于英伟达的片上系统Orin技术，也将使用英伟达的全驱动AGX软件栈。从2024年开始，从入门级到高端汽车，奔驰所有的新一代汽车都将采用标准的英伟达驱动AGX Orin技术、传感器和软件。据悉，英伟达驱动AGX Orin平台是一种自动驾驶汽车处理器，将于202
他还表示 7 月 1 日后，特斯拉全自动驾驶的价格将上涨 1000 美元。目前，特斯拉全自动驾驶配置的售价为 7000 美元，如果上涨 1000 美元，这一配置的售价将达到 8000 美元。而在此之前，在特斯拉的app内购买基本的自动驾驶功能的费用将降至 2000 美元。
尽管特斯拉总因自动驾驶事故被推上舆论封口浪尖，但这丝毫不影响各大厂商“吹捧”自动驾驶能让道路交通实现零伤亡的远景。近日，美国公路安全保险协会（Insurance Institute for Hi
亚马逊周五宣布，斥资 12 亿美元收购了自动驾驶初创公司Zoox。Zoox有着雄心勃勃的计划，该公司不仅计划开发自动驾驶软件，还计划制造自己的汽车，并创建打车服务。就在 2018 年，该公司还计划在 2020 年前推出一款完全自动驾驶的出租车服务。
梅雨季节到来，夏季“蒸笼天”里，新能源汽车电池安全更广泛引起消费者关注。2020年4月，工信部发布的《2020年新能源汽车标准化工作要点》也明确指..
今日，OPPO健康官方微博公布了OPPO 手环时尚版和EVA限定版的开售信息，它们将于 7 月 9 日在OPPO官方商城以及OPPO京东自营旗舰店等各大电商渠道正..
去年“中餐厅”黄教主的金句还在耳边萦绕，如今《中餐厅》第四季，已经回到国内开始录制，并且本季在主题、视角、模式上都进行了全新的升级。今年..
据国是直通车7月6日消息，人社部联合国家市场监管总局、国家统计局发布9个新职业，包括区块链工程技术人员、信息安全测试员、区块链应用操作员等。..
钉钉，已成为多数企业重要的管理工具，许多人员数据也因此存储于该平台，钉钉好用，但只使用钉钉，复杂人事管理场景却无法满足，i人事钉钉人事加强..
最近，有不少HR产生疑问，钉钉智能考勤与i人事钉钉人事加强版是什么关系？钉钉人事加强版是否适用于企业复杂人事管理？若是只用一套软件进行企业全..
微信视频号有一个好听的名字是任何人都想要的，一些困难选择症的人恐怕对取名这类事情最为的头疼，所以今天就来为这些朋友分享一下微信视频号的名..
学历高低跟是否上当受骗并没有什么太大的关系，还是要提醒大家小心网络诈骗。据@永康公安消息，徐先生在某社交APP上认识了一个名为“亦语&rd..
7月6日消息，有玩家反应《王者荣耀》使用了ROG游戏手机2的“宏功能”之后被封号。对此ROG游戏手机官方提醒，近期将会推送更新关“..
悄悄滴，微信指数登录了微信二级入口搜一搜的主页面。就这样，无声无息地占据了一个重要入口。..
全民皆主播，明星忙扎堆。 2020 年，整个直播圈子火得一塌糊涂。造就这样的火爆场景，直播带货可以说立下了汗马功劳。不仅解决了之前直播平台头..
【TechWeb】7月6日消息，懂车帝联合中国汽车流通协会发布《2020上半年汽车市场与用户洞察报告》，报告显示，今年行业整体经历了“寒冬加剧”和“市..
微信视频号有什么方法可以赚钱盈利，增加收益的方法是什么呢，对于不少用户来说微信视频号也是一个增加盈利收益的方法，这里我们来看下哪些方式可..
新基建战略背景下，腾讯云首个百万级超大规模数据中心开服了。7 月 3 日，腾讯清远云计算数据中心正式开服，整个数据中心集群规划容纳服务器超过 ..
微信视频号随着腾讯的开放和推广是越来越火了，很多朋友都想做一个微信视频号进行涨粉，所以今天就来为大家分享一下微信视频号的涨粉教程，帮助大..
DoNews 7月6日消息（记者 刘文轩）据36氪消息，原百度云副总经理张志琦7月加入钉钉，担任钉钉副总裁，职级 P10。钉钉官方表示，张志琦看好产业数字..
【TechWeb】7月6日消息，据国外媒体报道，知名苹果分析师、天风国际分析师郭明錤（Ming-Chi Kuo）表示，苹果将在iPhone 12的后置摄像头中配备“高..
微信视频号删除，也就是将关闭微信视频号，比如有一部分用户不想要使用微信视频号，那么想要把它关闭，这里我们就来看下怎么关闭删除视频号吧。..
今日，针对“质疑美的弄虚作假”一事，@董明珠自媒体 转发了格力电器举报材料并评论称：“公平的营商环境不能光靠政府，企业也要遵纪守法。”..
（ 2020 年 7 月 6 日，北京）近日，印象笔记完成了独立以来首次针对编辑器的革新，重磅推出了新一代在线编辑器——"超级笔记"。在印象笔记的"超级..