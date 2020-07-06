华为周跃峰：华为数据存储的芯片、算法等已实现自研

随着手游行业的发展,像王者、吃鸡等大型游戏对手机性能的要求越来越高,而手机性能经常被拿来对比的一加手机和华为,在玩游戏方面也经常被网友拿来一较高下。那么一加和华为哪个玩游戏好呢?我们从以下几个方面来看下。性能上,华为P40 Pro+ 所用芯片为麒麟990 5G 芯片，麒麟的9905G采用的是A76。而一加8系列搭载高通骁龙865处理器,高通骁龙865是一颗基于7纳米DUV工艺打造的旗舰芯片,不仅采用了全新的CPU架构设计,并且还集成了更强大的