华为周跃峰：华为数据存储的芯片、算法等已实现自研

据每日经济新闻报道，华为数据存储与机器视觉产品线总裁周跃峰表示，华为所做的存储业务可以看作是从事数据房地产开发，因种种原因，“钢筋水泥”都得自己造。目前，华为数据存储的芯片、算法等已实现自研。
据每日经济新闻报道，华为数据存储与机器视觉产品线总裁周跃峰表示，华为所做的存储业务可以看作是从事数据房地产开发，因种种原因，“钢筋水泥”都得自己造。目前，华为数据存储的芯片、算法等已实现自研。
6月9日消息，据国外媒体报道，台积电周二表示，如果美国禁令禁止公司向华为销售芯片，其他订单可以很快取代华为空缺。台积电在年度股东会上，台积电董事长刘德音表示，我们希望（禁止公司向华为销售芯片）不要发生。如果发生，我们会在很短时间补上。但刘德音也表示，很难预测多快能立刻补上华为旗下海思的市场空缺。此前，台湾媒体也曾报道，台积电将华为海思原本预订的第四季先进制程产能已开放给其它客户，包括苹果
6 月 16 日，据路透社援引知情人士的消息称，美国商务部和其他机构已经批准了修改禁止美国公司与中国华为公司开展业务的规定，允许合作制定5G网络标准，美国政府的正式消息在等候《联邦公告》公布。这一规定已于上周五提交给《联邦公报》，最早将于本周二公布。
随着华为Mate 40系列发布日期的临近，越来越多关于这款手机的信息不断出现在网上。据最新消息称，该款手机有望配备双扬声器。7月2日，据外媒报道，即将推出的华为Mate 40系列或将采用类似于Ma
今天推特爆料人 @Teme 带来了 Mate40 Pro 的更多爆料。爆料指出，Mate40 Pro 将采用专为折叠屏和超弯曲显示屏手机设计的 UTD 屏幕 。据屏幕分析机构 DSCC 的 CEO Ross young 此前曝光了一份 2020 年将采用 120Hz 高刷新率屏幕的手机列表。列表中出现了华为 Mate40、iPhone 12 Pro 系列、华硕 ROG Phone 2、一加 8 Pro、OPPO Find X2 等机型。
美国政府一方面在严厉打压中国华为公司，另一方面美国的政策似乎又有矛盾之处，今天美国政府正式允许高通等美国企业跟华为合作制定5G标准。根据报道，美国商务部和其他政府机构准备修改规则，
对于英国运营商来说，想要彻底抛弃华为，并不是随便说说喊个口号那么容易。据外媒报道称，由于担心美国的制裁会破坏华为公司维持关键供应的能力，英国安全官员已告知英国电信运营商和沃达丰，
有人称荣耀是华为的“亲儿子”，实际上两者是并肩作战的“亲兄弟”。华为和荣耀的关系可以这样形容：“在同一面军旗下作战，又同属华为战斗序列，大家当以兄弟相称”。从诞生之初，荣耀就走的是和华为不同的路线。荣耀作为华为集团的骑兵，主攻线上市场。这支奇兵没过几年也变成了一个大兵团，用短短4年时间夺过来线上市场的头把交椅。近几年，荣耀正在全场景、全球化、全渠道快速拓展，如今已经发展为全渠道品牌。2019年，华为和?
近日，安芯网盾内存保护系统V3. 0 与华为Stack8.0(鲲鹏)、鲲鹏云服务完成兼容性认证，并获得华为技术认证证书，这也意味着安芯网盾内存保护系统全面适配X86、ARM架构以及部分国产化系统。 华为云具备从芯片到服务器到云平台的全栈自主创新能力，软硬件深度协同使华为云鲲鹏云服务涵盖裸机、容器等不同形态，具备多样的计算能力，并保持开放的架构，更好地满足客户不同场景的需求， 目前华为云鲲鹏的行业解决方案集中在对安全有特?
据美国媒体报道，美国在6月15日周一确认要修改对华为的禁令，该禁令修改后将允许美国公司企业与华为合作制定下一代5G通信标准。对于修改该禁令，美国商务部长威尔伯·罗斯称，美国不会放弃全球创新领导地位，鼓励美国业界全面参与国际标准。
美国宣布已修改禁止与华为开展业务的美国公司的禁令。此举意味着允许美国公司与华为共享有关下一代5G技术的信息，以制定联合标准，同时无需得到美国商务部出口许可证。
618 大促已经开启，荣耀不出意外地再次拔得头筹，截至 6 月 2 日23:59，荣耀手机斩获全平台手机累计销量冠军。如今的荣耀，不仅牢牢霸占线上头把交椅，也已成为全渠道一线品牌，与“大哥”华为，被公认为手机行业最成功的双品牌。但由于一母同源，很多人不清楚这对兄弟的关系，也好奇荣耀和华为的区别。同：荣耀华为技术同源，同样的高品质荣耀和华为同在华为集团CBG(消费者业务)旗下，就像一棵大树上的两个分支，基础的部分有很多
DoNews 6月16日消息（记者 刘文轩）LetsGoDigital发现华为的一项侧边触摸UI设计专利，并且有望应用到预计今年推出的Mate 40系列中。华为在专利中描述了一种侧边屏幕的触控方案，涵盖调节参数设置的±、闪光灯、白平衡、翻转摄像头图标，以及一个虚拟快门按钮。另一套方案则是从参数设置±图标开始，之后分别是HDR、闪光灯、白平衡、PIC图库。其实华为已经为Mate 30带来侧边虚拟快门键，不方便点按屏幕正下方的快门键时，可以将手指
据外媒报道，在今天上午（6月9日）举办的年度大会上，台积电董事长刘德音谈到了美国禁令和华为的问题。有记者问道，美方禁令生效后，台积电能否弥补华为的订单缺口，刘德音首先表示，我们不希
有人称荣耀是华为的“亲儿子”，实际上两者是并肩作战的“亲兄弟”。华为和荣耀同属于华为集团，是华为消费者业务部门下两个独立的终端品牌。“华为”和”荣耀“的区别在很多方面都有体现：二者的品牌定位和目标人群都不同，定位上的不同，反应在产品设计、用户沟通风格、门店风格等各个方面。荣耀早在 2017 年就成为了中国互联网手机Top1，近几年，荣耀正在全场景、全球化、全渠道快速拓展。 2019 年，荣耀的线上线下业绩平分秋色
近期珠峰之巅打通第一个5G电话的消息刷屏了。 5 月 27 日，中国登山队队员在珠峰峰顶使用荣耀X10 进行了首次5G连线，荣耀成为首个登顶珠峰的5G手机品牌。在众多相关的报道当中，你可能还时不时看到华为的字眼。不少人会有疑问，荣耀手机跟华为公司是什么关系?荣耀手机跟华为手机又有什么区别呢?先看下这个图。我们通常说的华为有两层含义，一个是华为集团，是知名企业家任正非 1987 年创立的公司，华为集团旗下有运营商业务、企业?
在全球电信设备市场上，华为以28%的份额位列第一，同时在5G专利上20%的份额也是最多的。华为的强大让美国如坐针毡，不仅极限打压华为生存空间，还想着各种政策支持华为的竞争对手，甚至考虑收购
随着手游行业的发展,像王者、吃鸡等大型游戏对手机性能的要求越来越高,而手机性能经常被拿来对比的一加手机和华为,在玩游戏方面也经常被网友拿来一较高下。那么一加和华为哪个玩游戏好呢?我们从以下几个方面来看下。性能上,华为P40 Pro+ 所用芯片为麒麟990 5G 芯片，麒麟的9905G采用的是A76。而一加8系列搭载高通骁龙865处理器,高通骁龙865是一颗基于7纳米DUV工艺打造的旗舰芯片,不仅采用了全新的CPU架构设计,并且还集成了更强大的
近日，有知情人士透露称华为方面正与比亚迪高层进行沟通合作，欲将麒麟芯片植入汽车。麒麟芯片是华为海思半导体公司自研的手机芯片，目前只面向华为和荣耀手机供货。如果能够用到汽车身上，无疑是对麒麟芯片适用性的扩展。
不知从何时起，“6·18”成为了“购物节”，这种全民狂欢式购物对电商行业是一个巨大挑战。 618 大促毫秒必争，短时间的高并发会给数据库带来巨大压力。面对暴涨的业务、暴增的订单，企业该如何确保数据库稳定性和可靠性呢?不要担心，华为云数据库的这份应对策略，时刻为您保驾护航。对于数据库来说，可用性和可靠性是永恒的话题。数据库管理员会按照业务的不同要求选择不同的策略保证系统正常运作，其中包含数据库本身内核提供的?
虽然美国及其盟友在全球各种封杀华为，但并不是每个国家都完全拒绝华为，尤其是欧洲，比如英国、法国、德国，华为不断在这些地方撕开裂缝。据法新社刚刚发布的消息，华为披露，已经获得英国许
如果说别墅是关于居住的最高梦想，那么生长在湖畔的“湖境跃墅”，更是拉近了人们与最高梦想的距离，因为她兼具“自然”的活力和“别墅”的优雅两..
炉石传说的HDT插件相信各位炉石玩家都不陌生了，最近HDT插件也支持了酒馆战棋，这个辅助插件的最新版本一些小伙伴还不知道在在哪下载，下面就来为..
2020年7月9-11日，第25届中国美容博览会CBE将在上海新国际博览中心重磅开启。活动由3000+家企业和上万品牌参展，品类覆盖化妆品全产业链。 私域全..
提起越南，大家对这个穷小弟的第一印象似乎都与“奇葩”二字离不开。古早时期的杀马特HRT组合，用颠覆地心引力的发型挑战了我们的审美。..
近日,中兴终端面向社会公开招聘专业人才,囊括产品研发、渠道、品牌等多领域高级别专家及专业型技术职位。这也是继倪飞担任中兴终端总裁之后,中兴终..
抖音现已超过 20 亿次下载量，“推荐”页面已成为世界上最有价值的数字不动产之一。只要你打开抖音，看到的第一个界面就是该平台的“推荐”：无休..
如何敢于去尝试各种可能性？如何快速的赚到自己的第一桶金？如何找到一个能够干十年以上的事业？今天来和大家分享一下弟子班学员邓万庚的故事，也..
【TechWeb】7月6日消息，2020年全国高考1天倒计时，滴滴“橙果计划”正式开启，目前已有超5000个司机高考家庭参与。“橙果计划”是全国首个关注网..
2020 年 7 月 7 日， 1071 万高考考生将走上考场。这是时隔 17 年后，高考时间再次拨回 7 月。疫情之下，学校无法如期开课，高考被迫延期，常规的..
在人群的簇拥中，一袭红裙的短发女歌手在香港中环 10 号码头唱着叶倩文的经典粤语老歌《红尘》，举止优雅，音色甜美。旁边，立着一个小灯牌，上面..
据每日经济新闻报道，华为数据存储与机器视觉产品线总裁周跃峰表示，华为所做的存储业务可以看作是从事数据房地产开发，因种种原因，“钢筋水泥”..
HelioG80 的跑分多少？2020 年 2 月 3 日，联发科正式发布 Helio G80 中端移动平台，与Helio G70 芯片一样，Helio G80 采用12nm工艺，并采用了2+6..
2020年7月2日，币安千江月对话5年交易经验的币民“币圈缠论狙击手”，他在直播中和大家分享了炒币“亏损”中学习到的“交易纪律”“庄家思维””仓..
【TechWeb】7月6日消息，今日高德地图已在全国范围内上线积水点提示功能，用户在出行前进行导航规划时可以提前看到路上的积水情况，同时还能看到实..
【TechWeb】检查点研究团队发现了Apache-Guacamole开源软件中的危险漏洞。流行的IT基础架构已被下载超过1000万次。相应数量的组织使用Apache guac..
7月6日中午，格力电器再次发布声明，对中国移动招标项目中被取消资格进行回应，格力电器表示对手技术参数不符合招标标准，却屡次唯一中标。..
今日，针对“被列为被执行人”一事，阿里方面回应称，所涉案件系食品公司之间的商标权纠纷，案涉商品在 1688 平台发布。争议发生后，阿里巴巴(中国..
据此前报道，@天眼查 数据显示，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司新增一条被执行人信息，立案日期为2020年7月3日，执行法院为珠海市香州区人民法..
据网友爆料，马云近日现身云南多地。7月4日，马云出现在昆明某售楼部；7月5日，马云来到云南省红河州弥勒市，下车后同在场人员连连握手，毫无违和..
7月6日消息，海南航空推出了“海航随心飞、欢聚自贸港”航空套票产品，它于今天上午11:30正式发售。这款产品开售后由于购买人数激增导致..