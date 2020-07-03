腾讯市值破5万亿港元 上涨1.06%股价报524港元

2019年4月至12月期间，在一款名为QQ飞车的平台上，腾讯为老干妈提供了包括订制视频广告、游戏内广告推广、赛事内订制环节等宣传广告。央视还表示，一直标榜不宣传的老干妈2019年在新媒体平台上露出颇多，2019年9月，老干妈的一条音乐广告刷了很多人的屏，还成为了一条热搜。