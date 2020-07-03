杭州网红馄饨店靠消费券逆势增收，秘诀在“店二代”身上

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杭州网红馄饨店靠消费券逆势增收，秘诀在“店二代”身上

2020-07-03 13:51 · 稿源：站长之家

网红馄饨店“小劳馄饨”今日晒出喜报，这两天在全国版消费券的拉动下，流水提高了40% 。

近3个月来，消费券和外卖撬动了这家馄饨店的生意逆势攀升，而那个“支点”正是店里的小老板——“店二代”蔡人杰。

2017年，主打杭城老味道的小劳馄饨已经小有名气，外地游客也要慕名前来吃上一碗。蔡人杰决定结束自己的小生意，回家帮忙。他用计量法改进了父母调馅的方式，咸淡适宜，固定了馄饨的美味。又用支付宝改变了父母做生意的方式，线上化程度越来越高，直接拉动了流水上升。

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据记者观察，数字化带动服务业逆势反弹后，小店已进入年轻人的择业视野，“店二代”正批量涌入服务业。如果说，上一辈人靠勤劳完成了小店的第一次创业，那么“店二代”则凭借数字时代的经营工具和智慧，开启了小店的二次创业。

上个月，杭州设计师小楼辞职回家，继承了父亲的猪肉铺，并将肉铺改造成了萧山菜场第一家“支付宝数字小店”。虽然连剁肉刀都提不起来，但在小楼的经营下，肉铺生意却越来越好。优惠券、会员卡、花呗分期一通操作下来，流水至少上升了30%。小楼本人的月收入也猛增5成，达到了2万元。

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(去年9月肉价飙高，小楼帮肉铺开通了花呗分期卖肉，一周内生意回弹三成)

“老赵豆饼店”当家人小赵在网上记录过自己的“店二代”经历。这家老店辛苦经营了三十年，小赵的父母几乎每天凌晨一点才能拉上卷闸门。后来在小赵的努力下，豆饼店玩出了新花样：“发展出了真空包装、外卖、网购业务。在每天材料定量的情况下，能够让爸妈提前一两个小时卖完回家。”

蔡人杰、小楼和小赵是“店二代”群体的缩影，他们在市井人声中长大，从小耳濡目染父母做生意的智慧，也把开店的辛苦看在眼里。当同龄人大学毕业为找工作发愁的时候，他们已经有了另一个选择……然而很多人一度拒绝继承家里的店，觉得服务业“不体面，没成就感”。 

社交网站知乎上有篇热帖“是否大部分人，都不愿继承家里的小生意”。几个高票回答可以看出端倪。

有网友说不愿继承小店是因为“外面的世界好大，想去闯一闯”。也有网友表示：继承家里的店确实收入不愁，但从长期职业规划来看，还是想投身高成长性的行业。

然而，数字时代的到来，正在改变这一情况。

3月以来，各地发放的消费券带动了大量实体店转战数字化经营，消费券、外卖、网商贷并称“小店三宝”，救活了不少困顿中的店铺。也让一批商业嗅觉灵敏的“店二代”最先看到了手机里蕴藏的商机。

小楼告诉记者，支付平台不断推出的数字化运营工具她用得比老爸溜，“手机点一点”就能让老爸的肉铺坐上菜场流水头把交椅，非常有成就感。“三百六十行，行行出状元，卖猪肉也能很时髦”。这是她回家继承小店的主要原因，“以前总觉得最好的选择在远方，其实家门口也能做出一片天。”

支付宝数据显示，“数字小店”的经营者里90后已占到1/4， 这其中不乏“店二代”。 服务业数字化让“家门口”的就业更有吸引力，“店二代”正在成为年轻人的择业新宠，而这不失为“最难就业年”里的一个好选择。

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