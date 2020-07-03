Facebook受到指控，称对黑人员工普遍存在歧视

美国当地时间周四，社交媒体巨头Facebook公司的一名黑人员工投诉称，该公司假借对多样性和民权的承诺，包括对“黑人的命也是命”运动的支持，掩盖了对黑人员工的广泛歧视。

来自华盛顿特区的运营项目经理奥斯卡·维尼西(Oscar Veneszee)在向平等就业机会委员会提交的指控中表示，Facebook在招聘、绩效评估、晋升和薪酬方面存在歧视，黑人员工仅占其技术职位的1.5%。