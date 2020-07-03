Facebook受到指控，称对黑人员工普遍存在歧视

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > Facebook最新资讯 > 正文

Facebook受到指控，称对黑人员工普遍存在歧视

2020-07-03 10:33 · 稿源：站长之家

美国当地时间周四，社交媒体巨头Facebook公司的一名黑人员工投诉称，该公司假借对多样性和民权的承诺，包括对“黑人的命也是命”运动的支持，掩盖了对黑人员工的广泛歧视。

来自华盛顿特区的运营项目经理奥斯卡·维尼西(Oscar Veneszee)在向平等就业机会委员会提交的指控中表示，Facebook在招聘、绩效评估、晋升和薪酬方面存在歧视，黑人员工仅占其技术职位的1.5%。

网友热搜:

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • Facebook的中场战事

    ​毋庸置疑，Facebook是世界上最为成功的社交平台之一，不仅坐拥亿万用户，其业务也在科技行业中不断纵深发展。但最近，Facebook的日子并不好过。例如，为敦促Facebook加大力度打击仇恨言论和虚假信息，广告商抵制该公司的活动愈演愈烈，引发滚雪球效应。分析人士称，这可能导致Facebook的核心数字广告业务遭到重创。 6 月 28 日晚间，有媒体报道，受大型广告主接连表示将暂停在Facebook投放广告等消息的影响，Facebook股价大跌。

    Facebook 仇恨言论 Facebook遭抵制

  • Facebook：白人种族主义账户因与危险组织有关被封杀

    Facebook星期二表示，它已暂时封杀与白人种族主义组织有关的账户，原因是宣扬暴力。被删除的白人种族主义账户与Proud Boys和另一个名为American Guard的组织有关存在关联。Proud Boys和American Guard已被Facebook定义为危险组织。此外，Facebook还删除了虚假声称效忠极左翼政治运动的账户，这些账户的目的是破坏极左翼政治运动的声誉。但Facebook高管表示采取?

    Facebook Facebook账号 种族主义

  • Facebook展示超薄VR概念眼镜 外观像墨镜

    【TechWeb】6月30日消息，据国外媒体报道，Facebook日前对外界展示了一款超薄VR（虚拟现实）概念眼镜，外观就像墨镜一样。图片来自Facebook官方目前的VR设备相对还是稍微有点“笨重”，人佩戴时间稍微长一些，就会非常不舒服。如图所示，Facebook展示的这款概念眼镜，非常的轻薄。Facebook介绍称，这款眼镜利用了全息影像镜片（holographic optics），等技术，镜片厚度不到9毫米。不过，需要说明的是，这只是一款概念眼镜。Facebo

    Facebook VR VR眼镜

  • Facebook起诉水军公司 禁止用机器刷评论

    近日，Facebook称已在欧洲和美国起诉了一些水军公司。这些公司在未经授权的情况下在Facebook和Instagram上使用自动化软件来分发虚假的点赞和评论。

    Facebook 水军 Facebook起诉水军公司

  • GitHub将替换master、slave等术语 反对种族歧视

    DoNews 6月15日消息（记者 刘文轩）GitHub CEO Nat Friedman在Twitter表示，GitHub将使用中性词如“main”去替换“master”这个让人联想到奴隶制的术语。GitHub 成为最新一个支持移除可能冒犯部分群体的术语的公司。包括“master”和“slave”将被替换为“main/default/primary”和“secondary”，“whitelist”和“blacklist”将被替换为“allow list”和“deny/exclude list”。最近几周，由于“Black Lives Matter”的抗议活动?

    GitHub

  • 谷歌删除了25个窃取Facebook证书恶意安卓应用

    本月，谷歌应用商店已经删除了 25 个窃取Facebook证书的Android应用程序，这些应用下载量总计超过了 234 万次。据悉，这些恶意程序是由同一个威胁组织开发的，尽管提供不同的功能，但它们的工作原理是一样的。

    谷歌 Facebook 恶意应用

  • 外媒：字节跳动成Facebook、谷歌和亚马逊员工跳槽最热门选择

    6月17日消息，科技论坛Blind对其站内搜索和浏览记录分析得出，字节跳动正成为美国最受求职者欢迎的科技公司，尤其是Facebook、亚马逊、谷歌和优步员工跳槽的热门选择。该论坛还称，字节跳动击败所有竞争对手成为其平台上搜索量增长最快的科技公司。5月，与字节跳动相关的信息在Blind上被搜索了近1.3万次，是1月份的10倍。Blind是一个面向科技研发人才的匿名论坛，人们在此讨论与工作招聘相关的主题，例如职业发展、薪?

    亚马逊 字节跳动 Facebook

  • 盖茨发推反对种族歧视：用言行帮助打造平等未来

    比尔·盖茨称用言行帮助打造更平等和公正的未来凤凰网科技讯 北京时间6月10日消息，微软联合创始人比尔·盖茨（Bill Gates）星期二晚上发布多条推文，表示将反对“系统性种族歧视”，并表示“黑人生命很重要”。盖茨在推文中说，“乔治·弗洛伊德（George Floyd）、阿哈默德·阿伯里（Ahmaud Arbery）、布琳娜·泰勒（Breonna Taylor）等黑人令人震惊的死亡，以及由此引发的抗议活动，揭示了黑人每天遭遇的不公正对待。”由警察暴?

    盖茨 种族歧视

  • HBO下架电影乱世佳人 原因是涉及种族歧视

    近日华纳传媒旗下的HBO MAX平台已将影片《乱世佳人》下架，原因是有人认为该电影“美化奴隶制”、“涉嫌种族歧视”。

    HBO HBO下架电影乱世佳人

  • Facebook在德国败诉 滥用支配地位收集用户数据

    周二，德国最高法院裁定，Facebook滥用其在社交媒体上的主导地位，非法获取用户数据。这一裁决可能进一步鼓励欧洲各国政府向大型科技平台采取行动。

    Facebook 用户数据 Facebook垄断

  • Facebook正在关闭模仿TikTok的Lasso短视频服务

    上线一年半后，Facebook 已决定放弃旨在取代 TikTok 的 Lasso 短视频应用。在周三的公告中，该公司很遗憾地通知 Lasso 用户，其将于 7 月 10 日关闭这项服务。2018 下半年推出的 Lasso，曾被视作在中西年轻用户群体中都占有一席之地的 TikTok 的有力竞争者。

    Facebook TikTok 短视频

  • 苹果、Facebook、谷歌和亚马逊CEO同意出席反垄断听证会

    美国四大科技巨头亚马逊、苹果、Facebook和谷歌的首席执行官们都同意在众议院反垄断小组委员会作证。

    反垄断 苹果 谷歌

  • 星巴克暂停所有社交媒体广告 迫使Facebook等采取更多措施

    星巴克暂停所有社交媒体广告是怎么回事？北京时间今天凌晨，美国咖啡巨头星巴克加入了可口可乐、帝亚吉欧和联合利华等全球品牌的行列，这些品牌最近都从社交平台上撤下了广告。上周五可口可乐公司宣布​，从 7 月 1 日开始，可口可乐公司将在全球范围内暂停所有社交媒体平台上的数字广告，为期至少 30 天。

    星巴克 Facebook

  • Facebook在测试将维基百科信息添加到搜索结果中

    Facebook正在测试一项新功能，该功能可以在一些搜索结果中显示维基百科的真实信息。现在Facebook搜索栏中输入某些主题时，结果将在页面右侧的一个框，包含相关主题的维基百科片段。这项功能类似于谷歌的知识面板（Knowledge Panels）。Facebook称，这项功能正在移动端网络、iOS应用程序和PC桌面上进行测试，并非每个用户都能看到。目前还不清楚测试将持续多久。

    Facebook 维基百科 搜索

  • 扎克伯格并非进退两难：Facebook多数人支持不处理特朗普推文

    自乔治·弗洛伊德遭遇暴力执法死亡以来，全美各地爆发了抗议活动。美国总统特朗普在社交媒体上抨击这些抗议者是“暴徒”，除了威胁将进行军事干预之外，还暗示抢劫者将遭到枪击。对于特朗普的言论，推特的态度非常坚决，对于其美化暴力的推文进行了隐藏。而同样的言论，Facebook的决定是不采取任何行动。近日，随着美国总统特朗普在社交媒体上的不断发声，Facebook对特朗普美化暴力的推文作出不处理的决定，与推特的强硬隐藏形成了

    特朗普 扎克伯格 Facebook

  • 亚马逊言行不一：支持针对种族歧视的抗议，同时与警方密切合作

    员工指责亚马逊言行不一凤凰网科技讯 北京时间6月4日消息，亚马逊发表声明对针对种族歧视的抗议活动表示支持，但员工却不买账。亚马逊星期日发表声明，呼吁结束“国内非洲裔人遭遇的不公正对待和暴力执法。在消除种族歧视方面，我们与非洲裔社区站在一起。”星期二，多名激进的亚马逊员工在Twitter上针对公司的声明发声：“公司取消了与警方的哪些合同？还保留有多少？”通过Ring门铃相机和人脸识别软件Rekognition，亚马逊与警方?

    亚马逊 种族歧视 亚马逊员工

  • 苹果在美国暂停Apple Music浏览功能 抗议种族歧视

    据彭博社报道，苹果在美国暂停了音乐流媒体服务Apple Music上的浏览功能，当用户打开浏览标签页后，将看到一条鼓励大家“与定义了音乐、创造力和文化的黑人声音团结在一起”的信息。

    苹果 AppleMusic 种族歧视

  • 阵容变大！福特、阿迪达斯、惠普暂停在Facebook投放广告

    目前越来越多的广告客户加入到“#StopHateForProfit”活动中，阿迪达斯、福特成为最新加入这一行列的公司。他们承诺在 7 月份停止在Facebook上投放广告，从而向该公司施压，要求他们采取更多措施来阻止仇恨言论以及不实信息的传播。

    Facebook Facebook广告 福特

  • 可口可乐暂停全球社交媒体广告 Facebook回应全文

    ​可口可乐暂停全球社交媒体广告是怎么回事？在批评人士指责Facebook对其平台上的仇恨性和误导性内容监管不力后，越来越多的公司承诺暂停在Facebook上投放广告。可口可乐公司周五晚间宣布，从 7 月 1 日开始，可口可乐公司将在全球范围内暂停所有社交媒体平台上的数字广告，为期至少 30 天。

    可口可乐暂停全球社交媒体广告 Facebook

  • Facebook宣布将停售入门级VR头盔Oculus Go 专注高端产品

    【TechWeb】6月24日消息，据国外媒体报道，在推出仅仅两年后，Facebook于当地时间周二宣布，它将停售入门级VR（虚拟现实）头盔Oculus Go。Facebook是从2018年5月份开始出售Oculus Go的，这款头盔是该公司出售的功能最弱、价格最便宜的虚拟现实头盔，起价为199美元。后来，该公司将这款头盔的价格降至149美元。现在，该公司决定停售这款头盔。该公司在一份声明中表示：“我们今年将停售Oculus Go，从而对改进Quest和Rift加倍下注。

    facebook VR头盔 OculusGO头盔
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM