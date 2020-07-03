浪潮称英特尔已恢复供货 目前生产经营正常

过去的几年，创业新秀还是行业老将，都在试图透过现象看本质，以判断力、执行力与组织力为利器，挖掘这个时代的最大潜力。同时，创业者们所创造的价值与影响力、所承受的荣耀与艰难，都是这个经济社会里最浓墨重彩的投射。作为这个群体中的一员，吴峰一直奋斗在创业的路上，尝试在正确的时机找对人、做对事。车轮互联创始人兼CEO吴峰2000年，吴峰考入西南交通大学的计算机系。一个偶然的机会，在发现电话卡的旺盛需求后，吴峰果断