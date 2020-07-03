浪潮称英特尔已恢复供货 目前生产经营正常

据证券时报报道，今日，浪潮信息在互动平台表示，公司目前生产经营正常，Intel已恢复对浪潮的供货。
据证券时报报道，今日，浪潮信息在互动平台表示，公司目前生产经营正常，Intel已恢复对浪潮的供货。
今日，针对“英特尔断供”一事，浪潮相关负责人表示，目前浪潮的经营一切正常。此前，有媒体报道称，浪潮信息被加入美国出口管治名单，英特尔产品出口至浪潮的产品暂停。随后，英特尔方面回应称，英特尔需要根据美国相关法律对供应链做出一些相应的调整，因而不得不临时性暂停对此客户的供货。这次临时性暂停预计两周以内，届时将恢复对此客户的供货。
浪潮宣布与茅台集团签署战略合作协议，双方将在云计算、大数据、人工智能、5G、工业互联网等方面进行合作。根据协议，双方将进一步推动茅台云平台建设，建立大数据服务平台，并通过对数据资源的治理，提升数据资产化管理水平和智慧化服务能力。此外，浪潮还将运用大数据、物联网、5G和卫星遥感等技术手段，实现茅台原料、辅料、包材等物资供应链业务全链条打通。（完）
近日，销邦科技董事长刘海荣、副总裁张晓京一行受邀到访浪潮集团，销邦科技与浪潮集团在浪潮科技园隆重举行了战略合作签约仪式。浪潮集团副总裁庞松涛、爱城市网公司质量链事业部产品部副总赵树林共同出席签约活动。 浪潮是中国云计算、区块链、大数据、人工智能的领导厂商，建设运营的质量链也是领先的互联网应用，在国内第一家取得区块链技术运营牌照。销邦科技作为中国优质的物联网移动应用服务商，也是国内专业的移动智能终端
高通公司发布了RB5机器人平台，其独特之处在于5G元素，它改变了未来智能商务和消费自动化产品的发展方向。尽管我们经常谈论云，但我们并没有从根本上改变我们开发大多数产品的方式。除了数字助理，绝大多数智能产品大多依靠设备的处理能力。不过，从理论上讲，一款联网设备可以转而依赖云处理的强大功能，这可能会使基于高通公司这一新产品的设备更加智能化。机器人技术，下一波大技术浪潮通常情况下，技术浪潮往往会把?
在全球区块链产业新发展形势下， 2019 年 10 月 24 日中共中央政治局就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习，中共中央总书记习近平主席发表了重要讲话，肯定了区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用，将区块链技术作为国家核心技术自主创新的重要突破口。为什么区块链技术会得到国家层面这么高的重视？欧科云链研究院经分析发现，经过近 10 年的发展，我国在区块链行业已经形成了良好的产业基础，
【TechWeb】6月24日消息，日前，在拉勾2020互联网人才官峰会上，拉勾创始人兼CEO许单单以“后疫情时代的逆势与破局”为主题发表了演讲。许单单认为，疫情虽然给整体经济带来了负面影响，但更高密度高质量的人才流入市场，为企业优化人员结构提供了机会。而新基建的推进，也在加速传统行业的互联网化进程，创造着大量的职业机会。未来企业赢得下半场的关键，在于人才战略。许单单表示，“相比从前，现在求职市场的人才密度和品质更
深受球迷信赖的亚洲大型体育资讯平台BOB体育，正式对外宣布将与那不勒斯俱乐部在意大利这座古老的文明之城举行战略合作伙伴的新闻发布会，双方发言人都表示，这场合作期待已久，能在各自的领域上互相成就，这必然掀起体育直播事业的新浪潮那不勒斯俱乐部，有着悠久的球队文化历史，被球坛记载的足球巨人马拉多纳，曾以一人之力率球球队获得意甲和意大利杯赛的双冠王!创造了那波利队前无古人的历史!在意大利足球历史上，还没有哪支?
2020 年 6 月 22 日，币安滢哥对话HashQuark CEO李晨。李晨曾在通联数据担任金融云和智能投研负责人，为多家专业投资机构提供服务，拥有多年的从业经验，他认为5G会给Staking带来更大的发展和想象空间。李晨认为Staking最通俗的含义就是用质押token的成本，换取维护区块链网络的功效，为网络提供出块的能力。Staking和银行的存钱生息非常相似，但本质上银行存钱生息的原因是将存款放贷出去获得收益；Staking是Token一直质押在节点?
6 月 19 日，由中国电子学会主办，以“破解应用困局，实践万物智联”为主题的中国5G应用创新大会在线召开。全球领先的计算力解决方案提供商浪潮在会上展示多款边缘计算实践应用方案，为推动产业发展落地提供参考。 5G的未来在边缘 “新基建”政策驱动下，中国5G建设已进入规模化部署与应用创新落地进程。根据国际电信联盟ITU的定义，5G的三大主流场景：增强移动宽带业务(eMBB)、海量机器通信(mMTC)、高可靠低时延(URLLC)都非常依?
“今年是十四五规划的关键之年。借助财务数字化转型，财务大数据的应用创新，推动企业实现价值创造、管控风险，是财务工作‘十四五’规划的重要内容。其中，财务共享服务是重要抓手。”近日，在“打造云上未来企业—— 2020 企业数字化转型发展趋势 圆桌论坛”的直播现场，浪潮集团执行总裁王兴山表示，财政部从 2014 年提出建立财务共享中心， 6 年的实践证明：财务共享是财务数字化转型的具体表现形式，是企业建立财?
秉持着“玩出态度”的品牌理念，创维旗下的高端互联网品牌酷开电视着力打造年轻一代群体的互联网生活方式。继5月28日举行的酷开“不舍弃美学”新品线上发布会后，酷开6月5日晚再次玩出新花样，举行了“天生不妥协”酷开电视新品线上发布会，发布最新的旗舰新品——酷开P70新旗舰声控智慧屏。酷开这款旗舰新品，在正式发布前就已引发多方关注和猜测：在互联网电视产品竞争日渐激烈的状况下，酷开将以怎样的姿态杀出重围?6月5日晚的?
近期国家提出“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”，伴随着复工复产的热潮，“新基建”成为当前最热词。与传统基建的最大区别是，“新基建”所面向的领域为5G、车联网、人工智能、大数据、工业互联网等，这是国家数字化基础设施建设的新浪潮，也是产业数字化、数字产业化的发展新机遇。显然，信息化建设高歌猛进的同时，企业对网络安全保障的需求也正在进一步加强，尤其是已经上云与正准备上云的企业。越来越多的攻防案
近日，广州市宏信电子科技有限公司(以下简称“宏信科技”)、浪潮商用机器有限公司(以下简称“浪潮商用”)、金山云正式达成战略合作。三方将充分发挥各自拥有的业务场景优势及技术优势，在做大做强合作伙伴生态的基础上，联手打造创新的食品安全、餐饮行业新零售解决方案，搭建绿色服务云平台、食品溯源区块链平台，并在国内各个智慧城市、智慧社区推广落地，带动餐饮行业的转型和食品安全监督链的升级，推动智慧城市快速发展。 如
[TechWeb]全球领先的IT基础架构提供商浪潮（Inspur）发布了两款M6系列四路服务器，支持最新的第三代Intel Xeon可扩展处理器，其中包括针对云方案进行了优化的2U四路服务器NF8260M6和四路4U四路服务器NF8480M6。传统企业客户的关键任务应用场景的服务器。第三代Intel Xeon可扩展处理器支持四路和八路服务器，单个CPU最多可支持28个内核。主流CPU首次支持Bfloat16数字格式，以增强AI深度学习性能和计算速度。同时，在云计算，内存数
在刚刚过去的2020六一儿童节当日，共享童车领先品牌“熊猫遛娃”，成功举办了第二届熊猫遛娃免费节，现场用车火爆，火热的节日人潮，纷纷以最直接的方式，表达了对熊猫遛娃共享童车的支持和强烈的需求。从熊猫遛娃第二届免费节用车数据来看，同比2019年6月1日第一届共享童车熊猫遛娃免费节，运营收入提升49.6%。本届儿童节免费日为一个普通的星期一，环比上周一，运营收入提升411%。熊猫遛娃第二届免费节来袭 童车租赁需求火爆童车
以“云数智”为代表的新一代信息技术变革性发展，数字技术加快了产业互联与格局重塑，企业边界越来越模糊，企业面临快速应变与持续创新的挑战。后疫情时代，企业在面临了生存危机后更加意识到IT架构转型的重要性。针对新一代信息技术如何在企业真正落地这一问题，浪潮云ERP举办“黑科技来了”线上直播活动。 5 月 8 日首期《云原生计算 加速企业数字化转型》课程正式上线，与企业共同探讨IT架构转型的必要性和方法论，并结合浪潮i
过去的几年，创业新秀还是行业老将，都在试图透过现象看本质，以判断力、执行力与组织力为利器，挖掘这个时代的最大潜力。同时，创业者们所创造的价值与影响力、所承受的荣耀与艰难，都是这个经济社会里最浓墨重彩的投射。作为这个群体中的一员，吴峰一直奋斗在创业的路上，尝试在正确的时机找对人、做对事。车轮互联创始人兼CEO吴峰2000年，吴峰考入西南交通大学的计算机系。一个偶然的机会，在发现电话卡的旺盛需求后，吴峰果断
2020年5G手机出货量稳步增长,如何契合年轻消费者喜好,与他们产生情感共鸣,已经成为各大手机厂商的发力方向。6月1日,中兴手机推出新一代5G视频手机——中兴天机Axon 11 SE 5G,强劲的5G性能、升级的视频能力,搭配2000元左右的亲民价格,可能成为年轻人的第一部5G体验最好的手机。(中兴天机Axon 11 SE 5G)作为中兴手机发力5G视频赛道的又一力作,中兴天机Axon 11 SE 5G延续了中兴天机Axon系列的产品基因,将最新5G技术、视频双路防抖、AI
去年年底，美的 | 宝可梦主题快闪店在杭州落地，从小火龙领衔的火系武道馆、杰尼龟C位的水系武道馆到宝可梦娃娃机、宝可梦许愿箱，再到宝可梦联名电水壶、电磁炉等等小家电产品。通过复刻那些存在于童年经典动漫中的重要角色，构建出了一个宝可梦游乐园般的存在。
2020 年，中国的数字经济迎来新一轮大发展，一场声势浩大的“新基建”正在神州大地拉开帷幕。大数据中心作为新基建七大领域之一迎来新风口，未来将更广泛、深入地应用到各行各业。对于金融行业而言，大数据在风险管理、精准营销、支付运营等业务中早已得到广泛应用，各金融机构纷纷走向以数据洞察为驱动的转型之路。随着业务日渐多元化、智能化，数据互通受限、数据管理效率低等问题逐一显露。“数据中台”作为协调前端应用与后端
上午10时9分，微信端口的“北京健康宝”已恢复正常，可以正常查询本人健康状态。目前，北京市经信局工作人员表示，尚未得到相关科室的确切回复。..
CF在7月份开启了最新的密藏宝箱的活动，这个活动可以获得很多稀有道具以及点券，外加还有武器，所以今天就来为大家分享一下CF7月密藏宝箱活动地址..
斗玩网原创：在LPL赛区EDG战队可以说是一家声誉十分悠久的战队，曾经连续多个赛区统治者LPL赛区。虽然在外战上EDG表现不佳，但大多数玩家对于EDG的..
社交媒体巨头Facebook公司的一名黑人员工投诉称，该公司假借对多样性和民权的承诺，包括对“黑人的命也是命”运动的支持，掩盖了对黑人员工的广泛..
DoNews 7月3日消息（记者 刘文轩）巨人网络发布公告称，参股子公司巨堃网络于近日通过增资完成了对重庆赐比商务信息咨询有限公司的收购。目前，巨..
导语：“云上”零时差“天下”无国界。 2020 年 7 月 2 日上午，“北京大学 2020 线上毕业典礼”成功举办。齐心好视通作为云视频互动技术独家提供..
受疫情影响， 2020 年自考考试延期至 8 月 1 日、 2 日举行。日前，只剩下不到一个月的时间，自考考生开始进入最后的冲刺阶段。学慧网举办抖音学习..
以“特殊人才”之名，李佳琦获上海户口昨天李佳琦又上热搜了，上次是因为买房，这次是因为落户。..
核心提示：1、新城未来 15 年利润来自商业管理，目前将强化会员发展与变现；2、“宝能系”入列新城十大股东，两公司没有交流；3、 2020 年新城“两..
江南百景图秦淮河畔中也是有探索宝箱的，这些探索宝箱分布的位置都很隐秘，一些小伙伴还不清楚这些探索宝箱的宝箱在哪，下面就来为大家详细的介绍..
针对区块链科研攻关与产业化落地的难点、堵点，北京市人民政府办公厅日前发布印发《北京市区块链创新发展行动计划(2020- 2022 年)》的通知，力争率..
为了加速5G手机普及，今年5月，Redmi K30i问世，由Redmi K30 5G的6400万主摄变更为4800万主摄，同规格价格则直接便宜了400元。目前1499元成为最便..
【TechWeb】7月3日消息，据国外媒体报道，特斯拉股价连续大涨，屡创新高，CEO马斯克也十分得意，并且似乎有些“膨胀”，又开始讥讽特斯拉空头和美..
6 月 30 日，北京市人民政府印发《北京市区块链创新发展行动计划(2020— 2022 年)》(以下简称《计划》)。《计划》指出，到 2022 年，要把北京初步..
江南百景图中一些人物是需要抽卡的，很多玩家还不清楚抽卡到底要抽到什么好，毕竟这么多人物总有个实力强弱，下面就来为大家分享一下江南百景图抽..
有三名特斯拉员工因选择呆在家里而被公司解雇。本周四，特斯拉公司否认了有关的报道，表示没有解雇那些在疫情期间出于安全考虑选择呆在家里的员工..
日前，云集微店（现已更名为“云集”）携手全球知名的宝宝益生菌品牌合生元共同打造健康育儿新体验，在广州举行云集、合生元签约仪式，云集高级副..
今早，有大量网友反应称北京健康宝崩了，点开提示“可能由于信号偏弱、网络不稳定等原因，请稍后再试。”据网友介绍，在打开北京健康宝之前提示小..
【TechWeb】7月3日消息，日前，浪潮在互动易平台上回答投资者提问时表示，“公司目前生产经营正常，Intel已恢复对浪潮的供货。”随后这一消息得到..
北京健康宝崩了是怎么回事？7 月 3 日早上 9 点左右，北京健康宝在微信端的小程序崩了！很多网友反应，今天上班早高峰时间，北京健康宝的微信小程..