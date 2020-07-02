安卓品牌将标配5G消息 苹果可用短信小程序体验

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安卓品牌将标配5G消息 苹果可用短信小程序体验

2020-07-02 17:30 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月2日 消息：在GSMA举行的“RCS-5G消息论坛”上，中移互联网公司副总经理庄仁峰发表了题为《5G消息的探索与思考》的演讲。他透露，安卓主流品牌已升级5G消息UP1. 0 版本，而苹果用户通过“短信小程序”体验5G消息，运营商定制终端即将实现5G消息Up2. 4 版本全面覆盖。

5G

庄仁峰透露，安卓主流品牌已升级5G消息UP1. 0 版本，其中，华为EMUI8. 1 及以上，全线支持;小米MIUI10. 1 及以上全线支持;OPPO已有多款入库上市，已启动公版升级;vivo已有多款入库上市。目前安卓主流品牌正在积极跟进5G消息UP2. 4 版本。

面向苹果手机，中移互联网公司开发了“短信小程序”，基于“短信+认证+H5 小程序”的方式，多点一步，可间接实现5G消息的全量手机覆盖，满足苹果用户对5G消息的体验需求。

今年 4 月份，中国移动、中国电信、中国联通联合举行线上发布会，共同发布《5G消息白皮书》，计划在年内推出升级版短信服务5G消息。 5 月份，中国移动已率先推出了自己的5G消息App，支持iOS/Android。

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根据官方介绍，5G消息App是中国移动基于国际RCS标准，打造的一款通讯及服务软件，支持发送文本、图片、音视频、地理位置等丰富消息;还可与商户的聊天机器人进行交互，获取7* 24 小时的智能服务。

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