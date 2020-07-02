首部网约车和顺风车安全团体标准发布

网约车Gojek凤凰网科技讯 北京时间6月3日消息，Facebook公司投资了东南亚网约车和外卖巨头Gojek，以此向新兴市场扩张，为旗下聊天服务WhatsApp寻找合作伙伴。这是Facebook过去6个月的第二笔国际投资，该公司在4月份斥资57亿美元收购了印度信实工业旗下电信业务Reliance Jio大约10%的股份。除Facebook外，PayPal也对Gojek进行了投资，但两家公司均未披露投资额。Gojek称，Facebook和PayPal参与了公司正在进行的一轮融资，这轮融资将