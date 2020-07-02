首部网约车和顺风车安全团体标准发布

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首部网约车和顺风车安全团体标准发布

2020-07-02 17:23 · 稿源：站长之家

今日，中国交通运输协会宣布《网络预约出租汽车平台公司安全运营自律规范》团体标准和《私人小客车合乘信息服务平台公司安全运行技术规范》团体标准正式发布。作为网约车、顺风车行业的首部安全团体标准，两项安全标准均涉及到了行程分享、 110 报警、紧急联系人、行程录音、号码保护等基础性安全功能要求，全面做好司乘出行过程中的安全保障。两部标准详细内容可于 7 月 3 日起在中国交通运输协会官网公开查询。

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