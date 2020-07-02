首部网约车和顺风车安全团体标准发布

今日，中国交通运输协会宣布《网络预约出租汽车平台公司安全运营自律规范》团体标准和《私人小客车合乘信息服务平台公司安全运行技术规范》团体标准正式发布。作为网约车、顺风车行业的首部安全团体标准，两项安全标准均涉及到了行程分享、 110 报警、紧急联系人、行程录音、号码保护等基础性安全功能要求，全面做好司乘出行过程中的安全保障。两部标准详细内容可于 7 月 3 日起在中国交通运输协会官网公开查询。
今日，中国交通运输协会宣布《网络预约出租汽车平台公司安全运营自律规范》团体标准和《私人小客车合乘信息服务平台公司安全运行技术规范》团体标准正式发布。作为网约车、顺风车行业的首部安全团体标准，两项安全标准均涉及到了行程分享、 110 报警、紧急联系人、行程录音、号码保护等基础性安全功能要求，全面做好司乘出行过程中的安全保障。两部标准详细内容可于 7 月 3 日起在中国交通运输协会官网公开查询。
滴滴网约车平台公司今日发布发布组织和人事任命内部公告，将司机服务部中的司机组织化等团队，转移到大区管理中心。滴滴称，此举将更加闭环地建设司机线下管理相关中台能力，增进与滴滴司机面对面的管理、赋能和服务，持续建设网约车司机生态。滴滴网约车平台公司CEO 付强发布内部信，付强称，“要做好司机服务，仅靠线上化的能力和规则是不够的，必须有一支有同理心，善于沟通，执行力强的线下?
凤凰网科技讯 （作者/薛星星）6月11日消息，滴滴出行推出新一期有问必答，针对滴滴网约车路径规划的做法及原则进行解释。滴滴相关负责人否认“滴滴会故意绕路收路费”的说法，称故意绕路不仅会让乘客放弃使用滴滴，还会耽误司机时间，让司机的接单数变少，直接影响平台收入。滴滴地图与公交事业部负责人柴华负责对滴滴的路径规划进行解释。在有问必答中，柴华重点讲解了乘客偏好、道路的安全性、路况、定位等因素对滴滴网约车路径?
今日，滴滴上线了第六期有问必答，滴滴地图与公交事业部负责人柴华解答了网约车绕路问题。滴滴称，考虑用户的偏好，让用户在安全、快速到达目的地的同时，让行驶距离尽量短，总花费尽量少，是我们路径规划的核心原则。
6月18日，滴滴网约车平台公司发布组织和人事任命内部公告，将司机服务部中的司机组织化等团队，转移到大区管理中心。
东南亚网约车巨头Grab今天宣布，将裁员360人，略低于员工总量的5%。目前，Grab正削减支出来应对经济衰退以及业务在新冠肺炎疫情后缓慢复苏。Grab CEO陈炳耀(Anthony Tan)表示，新冠肺炎对企业和经济产生了广泛影响，公司正采取措施适应这一挑战。除了裁员，Grab还计划削减部分非核心项目，合并企业职能，把一些员工重新分配到更新的业务中，例如外卖。Grab获得了软银集团的投资，
【TechWeb】6月12日消息，滴滴网约车公司总裁陈熙发布声明称，滴滴司机不是犯罪的代名词。陈熙表示，昨天一段来路不明的视频，以“滴滴司机性侵直播”为标题，在境外网站开始再到国内社交媒体大肆传播，警方正在调查，我们全力配合。陈熙还表示，如果万一警方查实，这个视频真的是“滴滴司机直播性侵”，自己愿意接受一切处分，但自己坚信从2018年顺风车事件发生至今的两年，为了改正错误尽一切努力建起的严格的司机准入审查、录?
再过两天就是端午节的三天小长假了，据 @央视新闻 消息，端午节假期即将来临，结合首都当前严峻复杂的疫情形势，必须统筹做好疫情防控和假日安排，严格落实各项防疫要求。北京要继续严格出京管理，禁止中高风险街乡及新发地相关人员离京，其他人员坚持非必要不出京，已经出京的要及时通报当地，防止疫情扩散。
近日，“网约车司机直播迷药性侵”一案受到网友广泛关注，昨日郑州警方通报事件调查结果，当事双方实乃夫妻，二人以盈利为目的，在男子的小轿车内安装某非法直播APP，以网约车司机迷奸
今日，针对“五旬网约车司机不会普通话遭乘客打骂”一事，网约车平台曹操出行太原地区负责人表示，乘客素质太低，而司机与乘客突是行业问题，与平台无关，会对司机表达人文关怀，事发后司机未向平台反映此事，会跟进处理。
【TechWeb】6月27日消息，滴滴出行今日在上海首次面向公众开放自动驾驶网约车服务，用户可通过滴滴出行App申请体验。根据官方介绍，用户只需在App中线上报名，审核通过后，将能在上海自动驾驶测试路段，免费呼叫自动驾驶车辆进行试乘体验。现阶段，滴滴自动驾驶载人测试范围仅限于在上海开放测试道路上，线路测试范围经过汽车会展中心、办公区、地铁站、酒店等核心区域。用户通过滴滴App在开放道路范围内选择起终点，可免费体验自
滴滴旗下小桔租车近日针对网约车司机推出“随心租”产品，已面向近40个城市的合作租赁公司开放。与传统汽车固定租期不同，滴滴对外表示，“随心租”组满 1 个月后，用户只要提前 15天告知，就可实现无违约金退车。滴滴称，这一方案是专门针对网约车司机群体设计。网约车本身具有灵活性、周期性、淡旺季等特点，传统的固定租车方案并不能满足网约车司机的需求，一旦司机想要提前退车，
滴滴网约车公司总裁陈熙发布微博称，将陆续为北京现有的和新加入的所有滴滴司机进行核酸检测，费用由滴滴全部承担。据悉，核酸检测将分批进行。
今日，接近曹操出行的知情人士透露，曹操出行将发力高端外卖配送业务，由曹操的专职网约车司机负责配送，用户可通过曹操出行APP里的“曹操帮忙”栏目下单外卖配送。目前，入驻的餐饮商家客单价均在 300 元左右， 网约车司机的收入将按照行程距离决定。
网约车Gojek凤凰网科技讯 北京时间6月3日消息，Facebook公司投资了东南亚网约车和外卖巨头Gojek，以此向新兴市场扩张，为旗下聊天服务WhatsApp寻找合作伙伴。这是Facebook过去6个月的第二笔国际投资，该公司在4月份斥资57亿美元收购了印度信实工业旗下电信业务Reliance Jio大约10%的股份。除Facebook外，PayPal也对Gojek进行了投资，但两家公司均未披露投资额。Gojek称，Facebook和PayPal参与了公司正在进行的一轮融资，这轮融资将
【TechWeb】6月18日消息，今日滴滴网约车平台公司发布组织和人事任命内部公告，将司机服务部中的司机组织化等团队，转移到大区管理中心。更加闭环的建设司机线下管理相关中台能力，增进与滴滴司机面对面的管理、赋能和服务，持续建设网约车司机生态。滴滴网约车平台公司CEO付强发布内部信表示，“要做好司机服务，仅靠线上化的能力和规则是不够的，必须有一支有同理心，善于沟通，执行力强的线下司机服务经理团队。”去年滴滴成立
针对昨晚曝光的“网约车司机直播性侵事件”一事，郑州警方@平安郑州 通报调查结果，通报称网约车司机直播性侵事件中二人系夫妻，靠色情直播盈利。滴滴方面向凤凰网科技表示，经过比对查证，案件当事人车某涛和郜某琦均非滴滴司机。
滴滴今日正式在上海规模化落地自动驾驶载人示范应用项目。用户在滴滴出行App中报名审核后，可在上海嘉定自动驾驶测试路段范围内呼叫自动驾驶汽车。不过，目前该项目仍在测试阶段，每辆汽车中仍会配备安全员，乘客需签署知情责任书。此前，滴滴自动驾驶部门首席运营官孟醒曾表示，到2030年，滴滴计划在其平台上运营100多万辆自动驾驶汽车，将在滴滴出行车辆短缺的地区部署自动驾驶出租车?
今日午间，微博辟谣发文称，账号@巧克力翠翠杀 在6月11日发微博和视频称，有女乘客在乘坐某平台网约车时被司机“迷奸”，并直播犯罪过程。此内容引发关注且该网约车平台报警后，事发当地公安机关迅速查明事实，所谓“性侵直播”实为车某郜某夫妻二人在某非法直播平台进行的色情表演。此二人已被公安机关抓获，案件正在办理当中。
微博辟谣官微发布声明表示，6月11日发微博和视频称有女乘客在乘坐某平台网约车时被司机“迷奸”并直播的账号@巧克力翠翠杀 依据《微博投诉操作细则》有关规定，已构成“发布不实信息”，现予以关闭账号的处罚。针对“网约车司机性侵并直播”一事，12日晚间案发当地公安机关公布调查结果，所谓“性侵直播”实为车某郜某夫妻二人在某非法直播平台进行的色情表演。此二人已被公安机关抓获，案件正在办理当?
6月29日晚间消息，今日有媒体报道称，6月13日凌晨3点多山东烟台一位女士在家门口遭到一位陌生男子袭胸猥亵。后经调查，嫌疑人为衣某海，此前因盗窃、抢夺、猥亵三次被判刑、教养。报道还称，衣
“中国太缺水，污水必须资源化。如果不尽快从国家层面采取强有力的举措，污水资源化的目标是无法实现的。”日前，高科技环保企业碧水源董事长文剑..
近日，爱钱进APP爆雷，据媒体报道，有超过 10 万人被爱钱进骗超过 100 亿元，大量投资者血本无归。目前，该平台已被北京警方立案侦办。..
时至今日，腾讯悄悄投出了中国互联网“半壁江山”，一个更加庞大的腾讯系帝国正在渐次展开：目前市值排名靠前的互联网公司中，除了阿里和腾讯自己..
【TechWeb】7月2日，荣耀正式发布年度旗舰荣耀30系列最新产品——荣耀30青春版。荣耀30青春版，荣耀30青春版共有三个版本，6GB RAM+64GB ROM版本售..
DxOMark刚刚公布了小米10 Pro的自拍评测，给出了总分83分、拍照84分、视频81分的成绩，表现平平，接近三星Galaxy A71等中端手机，或苹果iPhone XS..
2020年6月份之后，国内5G发牌就超过一整年了，今年推出的手机中基本上都是5G的了，只有千元级手机还是4G的。那5G手机何时杀到千元级，尤其是999元..
晚些时候，老干妈店铺又重新上架了 1000 瓶辣椒酱组合装产品，并发公告表示：千元套餐只是促销，并无他意，将在晚上的淘宝直播里继续售卖。..
今天下午，荣耀发布了荣耀30青春版、荣耀X10 Max两款新机，会后接受媒体采访时，谈及5G手机竞争，赵明强调，最重要的不是靠噱头博眼球，还是要踏踏..
今天下午，荣耀举办了夏季5G新品发布会，发布了荣耀30青春版、荣耀X10 Max两款新机。会后，荣耀总裁赵明在线上接受了媒体群访。近日，网上曝光了赵..
7月2日下午，荣耀推出了两款新手机，其中一款荣耀X10 Max是7.09英寸的大屏手机，也是5G时代第一款（有可能是唯一一款）大屏手机，这也是荣耀继续荣..
今天，乐视网发布公告称截至目前尚未收到任何来自贾跃亭先生或贾跃亭债务处理小组的有关公司股东的赔偿计划或者安排，无法判断是否未来乐视网股东..
7月2日晚，雷军在微博晒出自己购买的友商新机Redmi 9，精致的让他有点惊讶。雷军自称，最近一两年比较少关注入门机，前几天在小米商城上预订了一台..
论佛系网红，大概没人能跟李子柒相比了。这几天，李子柒麻烦不断，从“端午节视频遭韩国人举报下架”的谣言，到“越南博主抄袭李子柒”的风波，微..
今日，贾跃亭通过个人微博发布公开信——《打工创业、重启人生，带着我的致歉、感恩和承诺》。信中，贾跃亭提到，有朋友劝过自己放弃FF..
根据工信部数据，2020年5月份，我国户均移动互联网接入流量(DOU)首次突破10GB大关，达到了10.05GB。相比于2019年5月份的7.81GB，这一数字增长了28..
本以为随着警方的通报，腾讯和老干妈的合同纠纷案能够告一段落，却没想到事件却愈演愈恶劣。剧情简直是跌宕起伏，一波三折，话题是一个接着一个。..
DoNews 7月2日消息（记者 吴丽）天眼查数据显示，6月29日，珠海巨人科技实业有限公司发生工商变更，史玉柱卸任法定代表人、执行董事，由史玉飞接任..
凤凰网科技讯 7月2日晚间消息，字节跳动副总裁再度回应称，腾讯攻击我“知识储备不足，记性还不好”，依据是：字节跳动也申请冻结过其他公司资产。..
7月2日，据外媒报道，联发科（MediaTek）正式推了其智能电视旗舰芯片S900，该系列芯片支持8K视频解码和高速边缘AI运算，并支持Wi-Fi 6。报道称，联..
DoNews 7月2日消息（记者 程梦玲）天眼查数据显示：近日，百度时代网络技术（北京）有限公司发生工商变更，原百度集团副总裁韦方卸任监事，新增梁..