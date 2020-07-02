百度：5月通过人工巡查打击清理有害信息527.6万余条

今日，百度公布数据称， 2020 年 5 月起，百度开展了四大专项活动整治信息安全问题。 5 月，百度内容安全中心通过多种手段打击清理百度全产品线的有害信息，其中利用人工智能技术挖掘打击淫秽色情类、赌博类等相关有害信息共58. 2 亿余条，通过人工巡查打击侵权类、淫秽色情类等相关有害信息527. 6 万余条。此外，百度自 5 月 1 日起开展为期两个月的专项整治行动。行动覆盖百度百家号、百度贴吧、好看视频等产品，禁封各类恶意营销账号共 1535 个。
今日，百度公布数据称， 2020 年 5 月起，百度开展了四大专项活动整治信息安全问题。 5 月，百度内容安全中心通过多种手段打击清理百度全产品线的有害信息，其中利用人工智能技术挖掘打击淫秽色情类、赌博类等相关有害信息共58. 2 亿余条，通过人工巡查打击侵权类、淫秽色情类等相关有害信息527. 6 万余条。此外，百度自 5 月 1 日起开展为期两个月的专项整治行动。行动覆盖百度百家号、百度贴吧、好看视频等产品，禁封各类恶意营销账号共 1535 个。
在抖音小店与快手小店之后，百度的度小店也来了。据了解，度小店平台成立于 2019 年 ，服务内容针对全面的电商解决方案，并提供建店、交易、结算、订单等全链路能力，充分满足客户所需，实现多维度营销及订单转化。那么度小店怎么样？以下是关于百度度小店的详细介绍。
6月16日消息，外媒援引知情人士透露的消息称，腾讯已经与拥有56.2%爱奇艺股权的百度就购买爱奇艺股份进行接洽，计划成为爱奇艺的最大股东。对此消息，百度方面回应不予置评。最新财报显示，爱奇艺2020年第一季总营收达76亿元人民币(约合11亿美元)，同比增长9%，但运营亏损仍然达到22亿元人民币（约合3.166亿美元）。根据易观千帆的数据显示，2019年9月国内综合视频app排行，日均使用时长上，爱奇艺和腾讯视频分居第一?
自 6 月 16 日，路透社报道称腾讯欲取代百度控股爱奇艺后，微博话题#腾讯计划入股爱奇艺#阅读量高达6602. 6 万，讨论达1. 4 万，爱奇艺股价涨幅更是达到40%。如果交易达成，长视频格局将从此变天。
百度正在不遗余力的加码移动生态的服务能力。在今年 5 月份的万象大会上，百度集团执行副总裁沈抖明确表示：“服务是移动生态的新方向。”在沈抖说完这句话后的一个多月的时间里，百度完成了对电商平台有赞以及消费品排行榜盖得排行的投资。
现在还是做网店创业赚钱的时候吗？遍地都是卖家，怎么才能从中脱颖而出？现在开店平台多了一个新的选择，百度度小店是为所有有开店诉求，具备企业或个体工商户资质的企业、机构、个人提供的直营电商行业解决方案，提供建店、交易、结算、订单等全链路能力，帮助电商客户实现多维度营销及订单转化。那么百度度小店挣钱吗？
今日，针对“百度拟向腾讯出售爱奇艺股权”的报道，百度公关总监郭锋回应称，大家别乱猜了。爱奇艺是百度内容生态战略的重要组成部分，百度会一如既往地支持爱奇艺的发展。
在今日下午的Apollo媒体沟通会上，百度集团副总裁、智能驾驶事业群组总经理李震宇表示，百度无人车不会分拆，现在也没有对外融资的计划。
搜索引擎行业风云变幻，各路人马登场亮相。今年 3 月，华为针对海外市场的搜索引擎HUAWEI Search开始内测。与此同时，经过半年多的测试，脱胎于网页版的头条搜索也上线了自己的APP。
7月1日消息，这两天，关于腾讯和老干妈公司之间因为广告费而引发的问题吸引了诸多网友关注。就在今天贵阳警方发布通报，有3人伪造老干妈印章与腾讯签订合同，已被刑拘。“3人伪造老干妈印章与腾讯签合同”一度成为微博上的热门话题。今天下午，网络上突然流传出一则“ 腾讯状告老干妈拖欠广告费提及某搜索引擎”的截图。对此，百度搜索紧急发布了“否认三连”表示此事与百度无关：“手里的瓜突然不香了……有一说一，?
常常用于表达一个人对于另外一个人的情有独钟，而在搜索引擎的领域里，很多SEO人员，常常试图去找寻一个“唯一的真理”那就是搜索排序中，到底哪个排序特征对于网页来讲，是最为重要的一个因素，而“我只喜欢你”，对于SEO而言，能不能真的把SEO做好。
6月12日消息，今年6月8日美国哈佛医学院一研究团队在哈佛 DASH 学术平台发表一篇未经同行评议的论文称，通过分析武汉医院停车场卫星图片、百度搜索趋势数据，发现早在2019年8月，武汉就开始出现新冠肺炎流行的迹象。因为该论文使用百度上“咳嗽”与“腹泻”关键词检索数量的变化来推导结论，对此，百度方面进行回应，表示，哈佛大学医学院论文这种研究方式是“非常牵强和不严谨的”，并呼吁相关研究更加科学严谨地引用
近日百度移动生态事业群已经完成搭建直播中台，组建独立团队，负责人为古丰(真名为陈罗金)，向百度副总裁、百度App总经理平晓黎汇报。公开资料显示，陈罗金 2010 年从网易加入YY欢聚时代，并发起和孵化了YY的游戏直播团队
百度爱采购是百度旗下的B2B垂直搜索引擎，于 2018 年 10 月 19 日上线。百度爱采购旨在帮助用户一站直达全网商品信息，触达海量优质商家。商家可通过百度爱采购与百度搜索无缝对接，满足用户对于采购信息检索的需求，同时为入驻企业找到精准买家。百度爱采购用AI帮助中小企业更好地解决采购批发渠道、货源问题。以下是百度爱采购平台的详细介绍。
刚刚结束的618，最大的亮点当属直播带货。抖音、快手等短视频平台拥有头部主播，发挥了“人”的核心优势;淘宝、京东等电商平台展现了“货”的优势;而百度作为知识与信息的平台，像一路奇兵，发挥了“场”的优势。
直播带货都如火如荼了，百度才匆匆入场，显得有些后知后觉。但百度的确带来不一样的直播玩法。如果说老罗亲自直播带货，是作为商人的执著;那么李彦宏布局百度「知识直播带货」，就是文人企业家的变通。
路透社援引两名知情人士消息称，腾讯控股打算成为它的视频流媒体竞争对手爱奇艺的最大股东，以降低成本。其中一名知情人士表示，腾讯已经与爱奇艺56.2%股份持有者百度进行接触，希望购买规模尚未确定的股份。不过目前还不清楚腾讯是否已经与爱奇艺接触。该名知情人士称，采取这样的策略将可以提高生产和购买内容时的议价能力，同时降低营销成本。知情人士也表示，该计划尚处于早期阶段，随时可能
6月10日消息，在高考即将到来之际，百度今天宣布推出“高考放心搜计划”。为考生和家长，提供权威信息和智能搜索服务。具体来看，服务包括上千场高考直播、高考搜索大数据、闪电估分
据天眼查数据显示， 6 月 2 日，湖南微算互联信息技术有限公司发生多项工商变更，其中多位股东退出，仅剩股东为北京百度网讯科技有限公
微投票平台已为全国数万家政企机构成功托管过微信投票活动，并且在口碑上取得了一致好评，那么，微投票究竟有哪些功能吸引了用户呢？一、支持视频投票评选活动短视频流行的当下，视频也逐渐成为选手展示的重要方式之一，但第三方投票评选平台大都不支持或需要收费。而在微投票这个平台上，是完全免费开放使用的。二、支持选手在线报名关于选手自己报名参加活动的事情不在少数，之前有很多人都会在网上请教，“哪种微信第三方报名投
继日前百度调整了功能布局，将搜索方框变为圆角之后，近日，百度首页又悄悄进行了改版。改版过后的百度首页将原来位于右侧顶部的百度热榜挪到了相关信息的后面，而原来的位置则新增了企业关系图，用户单击就能查看企业法定代表人以及投资方，主要人员的相关信息。
今日，百度发布了 5 月信息安全综合治理月报，数据显示， 5 月，百度内容安全中心持续通过全方面手段打击清理百度全产品线的有害信息，其中利用人..
脚踏高跟鞋穿梭在魔都CBD，Kylie外出办公之余在小程序上下单了一杯 32 元的芝芝芒芒，随后排上了附近喜茶门口的长队。..
近日，生态环境部、工业和信息化部、商务部、海关总署联合发布关于调整轻型汽车国六排放标准实施有关要求。7月1日起，全国范围实施轻型汽车国六排..
【TechWeb】7月2日消息，据国外媒体报道，美国AI（人工智能）初创公司Anduril获2亿美元融资，估值达19亿美元。Anduril著名风投Andreessen Horowit..
昨天下午，微信突然在个人信息中新增了“拍一拍”的设置入口。更新后，用户可以任意设置拍一拍后缀。..
被认为环保十分严格的日本，在7月1日起将实施全新法规，要求日本全国的零售店和便利店都开始对一次性塑料袋进行收费，每个 3 至 5 日元(约合0. 2 ..
一来，社交平台的火爆、VR技术的成熟以及5G网络的普及，正在潜移默化的影响大众的消费习惯。二来，年初的“黑天鹅”事件也让更多企业把目光投到了..
“年轻、动感、时尚、活力”是当代年轻人的代名词,也是“风云小子”的性格特点。他就像我们一样充满活力,萌芽初生,茁壮成长,直至今日在坚果届有了..
上个月底，印度电子信息技术部宣布，禁止包括TikTok、微信、茄子快传、UC浏览器、微信、QQ、快手和美图等在内的59款中国应用。对于这样的举措，印..
如今电子烟市场火速爆发，这也说明大家的健康意识越来越强，虽然市场上涌现出不少电子烟品牌，但是更多朋友会买悦刻，你要问为什么买悦刻？答案很..
随着电动牙刷的市场不断扩大，各种品牌林立，让人应接不暇。但电动牙刷怎么选却成为了当下最纠结的难题。众所周知，一支好的牙刷等于省了一笔昂贵..
DNF驱魔师三次觉醒要开了，很多玩家还不清楚驱魔师的三次觉醒技能是什么，下面就来为大家详细的介绍一下。..
相关机构分析得出，线上业务的开展是现在的大趋势。新冠疫情加速了这一进程。疫情下的新常态倒逼企业思考自己的商业模式，思考如何借助互联网技术..
对于很多上班族而言，每天忙碌完后总想要出汗发泄自己。但是在长时间的工作下，根本抽不开时间去健身房。今天小编就给大家推荐几款健身软件，能够..
今日，百度公布数据称， 2020 年 5 月起，百度开展了四大专项活动整治信息安全问题。 5 月，百度内容安全中心通过多种手段打击清理百度全产品线的..
每个夏天都会来临,但每个夏季都独一无二,因此每个夏日都不应辜负。我们可以去奔跑,去流汗,去海边,因此我们需要更好的装备,需要更契合夏日的好物潮..
种种数据表明，DeFi正在引发新一轮造富效应。据DeFi Market Cap统计，当前DeFi项目总市值超过63亿美元。就在两个月前，该数据还不足10亿美元，这意..
2019 年 10 月，快手在北京举行2019 Fe+新商业峰会，正式宣布将快手营销平台全面升级为“磁力引擎”，全力冲刺社交新商业。 2018 年是快手商业化元..
近日,作为“绿色新基建”企业代表,国内新基建产业龙头——上海数据港股份有限公司(简称:数据港,股票代码:603881)与国家开发银行上海市分行就工业节..
据港交所披露 2020 年 2 月 26 日，总部位于北京的耳东影业集团有限公司Erdong Pictures Group Limited(接下来咱们简称它为耳东影业)向港交所递交..