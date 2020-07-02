百度：5月通过人工巡查打击清理有害信息527.6万余条

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百度：5月通过人工巡查打击清理有害信息527.6万余条

2020-07-02 16:37 · 稿源：站长之家

今日，百度公布数据称， 2020 年 5 月起，百度开展了四大专项活动整治信息安全问题。 5 月，百度内容安全中心通过多种手段打击清理百度全产品线的有害信息，其中利用人工智能技术挖掘打击淫秽色情类、赌博类等相关有害信息共58. 2 亿余条，通过人工巡查打击侵权类、淫秽色情类等相关有害信息527. 6 万余条。此外，百度自 5 月 1 日起开展为期两个月的专项整治行动。行动覆盖百度百家号、百度贴吧、好看视频等产品，禁封各类恶意营销账号共 1535 个。

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