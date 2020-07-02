老干妈上架“大客户专属”1000瓶辣椒酱 售价为9999元

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老干妈上架“大客户专属”1000瓶辣椒酱 售价为9999元

2020-07-02 15:10 · 稿源：站长之家

今日，老干妈淘宝官方旗舰店上架了一款名为“大客户专属”的 1000 瓶辣椒酱组合的产品，价格为9999元。此前，针对腾讯起诉老干妈乌龙事件，腾讯曾回应称：“一言难尽，并为了防止类似事件再次发生，以 1000 瓶老干妈为礼品向网友征求类似线索。”

QQ截图20200702151059.jpg

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