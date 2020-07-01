浪潮回应英特尔断供：目前经营一切正常

6月23日消息，据国外媒体报道，在苹果宣布将从英特尔芯片转向自研芯片后，英特尔回应称，苹果仍然是其客户，该公司将继续支持他们。英特尔表示，它将继续在多个业务领域支持苹果。同时，该公司强调，它的处理器仍然是开发者的最佳选择，其处理器提供比苹果芯片更好的体验。此前，在当地时间周一举行的全球开发者大会（WWDC）上，苹果公司公布了自研芯片计划。该公司计划在新Mac电脑中弃用英特尔芯片，转而使用自家的、