浪潮回应英特尔断供：目前经营一切正常

据北京商报报道，今日，针对“英特尔断供”一事，浪潮相关负责人表示，目前浪潮的经营一切正常。此前，有媒体报道称，浪潮信息被加入美国出口管治名单，英特尔产品出口至浪潮的产品暂停。随后，英特尔方面回应称，英特尔需要根据美国相关法律对供应链做出一些相应的调整，因而不得不临时性暂停对此客户的供货。这次临时性暂停预计两周以内，届时将恢复对此客户的供货。
据北京商报报道，今日，针对“英特尔断供”一事，浪潮相关负责人表示，目前浪潮的经营一切正常。此前，有媒体报道称，浪潮信息被加入美国出口管治名单，英特尔产品出口至浪潮的产品暂停。随后，英特尔方面回应称，英特尔需要根据美国相关法律对供应链做出一些相应的调整，因而不得不临时性暂停对此客户的供货。这次临时性暂停预计两周以内，届时将恢复对此客户的供货。
Futurum Research首席分析师丹尼尔·纽曼（Daniel Newman）今天在MarketWatch上发言称，苹果在Mac计算机中采用自主设计CPU，对英特尔来说利大于弊。以下为文章全文：过去一年，有关苹果Mac计算机弃用英特尔CPU的传言此起彼伏。在当地时间6月22日开幕的全球开发者大会上，苹果正式宣布未来Mac计算机将配置自主设计CPU，首款产品将于年内推出。许多人都认为，CPU遭苹果Mac弃用，对英特尔来
北京时间 6 月 23 日凌晨，在 WWDC 2020 全球开发者大会上，苹果除了发布了最新的 iOS 14 系统外，还与 Intel 官宣「分手」，引发了业界广大关注。苹果表示未来的Mac电脑将会使用该公司自主设计的芯片。此前苹果在Mac笔记本电脑和台式机上使用英特尔芯片。
6月22日消息，据国外媒体报道，长期从事财务管理的罗伯特·斯万（Robert Swan，也称司睿博），是英特尔公司的第7任CEO，他接任CEO一职也已满两年。英特尔CEO罗伯特·斯万罗伯特·斯万是在2018年的6月21日接任英特尔CEO的，当时英特尔在官网宣布，时任CEO布莱恩·科再奇(Brian Krzanich)辞任公司CEO和董事，董事会任命当时的CFO罗伯特·斯万为临时CEO，立即生效。现在，即使是英特尔总部所在的太平洋时区，也已是6月22?
苹果公司在6月23日的开发者大会（WWDC）上宣布将自研芯片用于Mac电脑，英特尔作为苹果电脑最主要的供应商将受到最大影响。对于苹果将自研芯片，英特尔官方也作出回应，英特尔承诺在Mac的过渡期内继续支持Mac，同时他们还强调英特尔芯片是最好的。
6月23日消息，据国外媒体报道，在苹果宣布将从英特尔芯片转向自研芯片后，英特尔回应称，苹果仍然是其客户，该公司将继续支持他们。英特尔表示，它将继续在多个业务领域支持苹果。同时，该公司强调，它的处理器仍然是开发者的最佳选择，其处理器提供比苹果芯片更好的体验。此前，在当地时间周一举行的全球开发者大会（WWDC）上，苹果公司公布了自研芯片计划。该公司计划在新Mac电脑中弃用英特尔芯片，转而使用自家的、
6月10日消息，据国外媒体报道，苹果公司打算在本月举行的全球开发者大会（WWDC）上宣布，将在明年的Mac电脑中使用自家的、基于ARM架构的Mac芯片。据悉，今年的全球开发者大会定于6月22日至6月26日举行。出于对新冠病毒大流行的担忧，该大会今年将首次以线上形式举行，而不是像往年那样举办面对面的活动。自2005年起，苹果就与英特尔合作开发Mac处理器。苹果此举可能证实，它将与英特尔分道扬镳，这对英特尔和整个计算?
苹果前工程师吉姆·凯勒(Jim Keller)自 2018 年以来一直在英特尔工作，他将离开这家公司。在一份公开备忘录中，英特尔表示，凯勒因个人原因辞职，今天生效(美国当地时间 6 月 11 日，)。他是担任英特尔的高级副总裁和总经理，主要负责芯片的设计。
今日，针对“苹果Mac电脑将转向自研处理器”一事，英特尔发布声明回应称，将继续支持苹果，英特尔仍然专注于提供最先进的个人电脑体验和广泛的技术选择，重新定义计算。搭载英特尔芯片的个人电脑能够在全球客户最重视的领域提供最好的体验。
苹果2020年开发者大会（WWDC）在北京时间凌晨1点正式召开，在本次发布会上苹果公布了一项轰动的消息，即苹果未来将会引入自研的ARM架构芯片，逐步取代现在使用的英特尔芯片，苹果Mac弃用英特尔芯片无疑是对后者巨大的打击。
在苹果开发者大会上，除了发布iOS14 之外，还有一个重磅的点就是苹果电脑要更换处理器了。在发布会上，苹果表示，未来的Mac电脑将不再使用英特尔芯片，而是全面引入自研的ARM架构芯片。
DoNews 6月10日消息（记者 刘文轩）9to5Mac援引Sonny Dickson的爆料称，苹果新款iMac将在本月晚些时候的苹果全球开发者大会（WWDC）上公布。Sonny Dickson表示，新款iMac将采用AMD的Navi显卡，搭载英特尔10代酷睿处理器。另外，据彭博社报道，苹果打算在 6 月底的全球开发者大会上宣布在Macbook中采用苹果自研芯片，取代英特尔的芯片。第一款搭载新处理器的Mac设备将在2021年推出，今年6月公布这一消息，是为了让开发者提前做好准?
【TechWeb】6月23日消息，据国外媒体报道，传闻已久的苹果自研基于ARM架构Mac处理器，在今日凌晨的全球开发者大会上尘埃落定，苹果公布了自研Mac处理器计划，首款产品计划在今年年底出货，并在未来两年完成过渡，如果顺利，Mac产品线届时就将全部采用苹果自研Mac处理器，英特尔处理器就将被弃用。在大部分人看来，苹果Mac采用自研芯片，对之前及现在的Mac处理器供应商英特尔来说并不是一个好消息，在未来几年就将失去苹果这一大客
北京时间今天凌晨，在 WWDC 2020 全球开发者大会上，苹果除了发布了最新的 iOS 14 系统外，还表示未来的Mac电脑将会使用该公司自主设计的芯片。此前苹果在Mac笔记本电脑和台式机上使用英特尔芯片。
英特尔公司在北京正式发布了第三代英特尔至强扩展处理器及全新的AI软硬件产品组合，旨在进一步助力客户在数据中心、网络及智能边缘环境中加速开发和部署AI及数据分析工作负载。值得一提的是英特尔Stratix10 NX也是英特尔首款针对AI进行优化的FPGA。此次英特尔推出的硬件和软件产品组合亮点包括：第三代英特尔“至强”可扩展处理器是首批内置bfloat16支持的主流服务器CPU，而bfloat16则是英特尔深度学
【TechWeb】6月12日消息，据国外媒体报道，当地时间周四，英特尔宣布，其首席芯片设计师吉姆·凯勒（Jim Keller）因个人原因离职，他的辞职立即生效。离职后，凯勒将继续担任公司顾问，为期6个月，以帮助公司过渡到新的领导团队。在凯勒突然离职后，英特尔表示，它将对技术、系统架构和客户部门的高级领导层进行重组。2018年，凯勒从特斯拉跳槽至英特尔，负责领导一个工程小组，该小组的目标是开发新型低功率微处理器。他曾参与英
我们正处于一个急剧变化的时代，应该说 2020 是黑天鹅与灰犀牛并存的一年，黑天鹅是指疫情对我们的工作和生活带来突如其来的影响。而灰犀牛是指企业要利用数字化技术推动数字转型，这种趋势从来没有像今天这样显而易见。 当企业进行数字化转型的时候，最重要的一定是要有相应的技术支撑。在当前局势下，有三个技术发展前景非常好：1.通讯行业 2.人工智能 3.边缘计算。人工智能的快速落地，加上5G通讯的迅猛发展，势必会催生出更多
由南京经济技术开发区、英特尔公司主导发起的“智慧未来创新生态”,围绕 AI、 IoT、5G、云计算等技术建设智慧城市和智慧园区的行业标杆,已经成功在南京落地了一个有代表性的优秀示范项目,项目中涉及应用包括智慧零售、智慧医疗、智慧社区、智慧路灯等多个行业解决方案。旨在为全国智慧城市和园区的建设提供先进的行业解决方案以及实践经验。以此为背景下,由英特尔与大联大世平集团在南京经济技术开发区管委会指导下举办的“智慧城
今天，华为在深圳发布了新一代FusionServer Pro V6 智能服务器，首款推出FusionServer Pro 2488H V6 四路机架服务器。相比上一代FusionServer Pro V5 搭配的第二代英特尔?至强?可扩展处理器，新一代FusionServer Pro V6 搭配了第三代英特尔?至强?可扩展处理器，并支持最新英特尔?傲腾?持久内存。 自 2019 年华为将FusionServer服务器全面升级为FusionServer Pro智能服务器以来，该产品线已连续推出两代新品，华为一直紧跟英特尔技
放弃 15 年合作伙伴英特尔，苹果宣布将Mac迁移至自研ARM芯片。就在刚刚，面对空无一人的Apple Park观众席，苹果CEO库克和以Memoji的形象出现在屏幕上开发者们一起，见证了他口中的这个“历史性的时刻”。
北京时间6月23日凌晨，苹果2020WWDC开发者大会正式召开，在大会上苹果宣布将在全新Mac产品中全面引入自研ARM架构芯片而非继续使用英特尔芯片，这成为当晚除iOS之外另一个重磅消息。
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7月1日，为庆祝中国共产党成立99周年，番禺区小谷围街举办了纪念中国共产党成立九十九周年会议，广州大学城管委会、小谷围街领导班子成员，各机关..
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