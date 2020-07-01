华为开源数据库能力 开放openGauss数据库源代码

今日，华为正式宣布开源数据库能力，开放openGauss数据库源代码，并成立openGauss开源社区，社区官网(opengauss.org)同步上线。据介绍，openGauss是一款开源关系型数据库管理系统，采用木兰宽松许可证v2 发行。openGauss内核源自PostgreSQL，深度融合华为在数据库领域多年的经验，结合企业级场景需求，持续构建竞争力特性。同时openGauss也是一个开源的数据库平台，鼓励社区贡献、合作。
今日，华为正式宣布开源数据库能力，开放openGauss数据库源代码，并成立openGauss开源社区，社区官网(opengauss.org)同步上线。据介绍，openGauss是一款开源关系型数据库管理系统，采用木兰宽松许可证v2 发行。openGauss内核源自PostgreSQL，深度融合华为在数据库领域多年的经验，结合企业级场景需求，持续构建竞争力特性。同时openGauss也是一个开源的数据库平台，鼓励社区贡献、合作。
6月9日消息，据国外媒体报道，台积电周二表示，如果美国禁令禁止公司向华为销售芯片，其他订单可以很快取代华为空缺。台积电在年度股东会上，台积电董事长刘德音表示，我们希望（禁止公司向华为销售芯片）不要发生。如果发生，我们会在很短时间补上。但刘德音也表示，很难预测多快能立刻补上华为旗下海思的市场空缺。此前，台湾媒体也曾报道，台积电将华为海思原本预订的第四季先进制程产能已开放给其它客户，包括苹果
6 月 16 日，据路透社援引知情人士的消息称，美国商务部和其他机构已经批准了修改禁止美国公司与中国华为公司开展业务的规定，允许合作制定5G网络标准，美国政府的正式消息在等候《联邦公告》公布。这一规定已于上周五提交给《联邦公报》，最早将于本周二公布。
今天推特爆料人 @Teme 带来了 Mate40 Pro 的更多爆料。爆料指出，Mate40 Pro 将采用专为折叠屏和超弯曲显示屏手机设计的 UTD 屏幕 。据屏幕分析机构 DSCC 的 CEO Ross young 此前曝光了一份 2020 年将采用 120Hz 高刷新率屏幕的手机列表。列表中出现了华为 Mate40、iPhone 12 Pro 系列、华硕 ROG Phone 2、一加 8 Pro、OPPO Find X2 等机型。
美国政府一方面在严厉打压中国华为公司，另一方面美国的政策似乎又有矛盾之处，今天美国政府正式允许高通等美国企业跟华为合作制定5G标准。根据报道，美国商务部和其他政府机构准备修改规则，
对于英国运营商来说，想要彻底抛弃华为，并不是随便说说喊个口号那么容易。据外媒报道称，由于担心美国的制裁会破坏华为公司维持关键供应的能力，英国安全官员已告知英国电信运营商和沃达丰，
有人称荣耀是华为的“亲儿子”，实际上两者是并肩作战的“亲兄弟”。华为和荣耀的关系可以这样形容：“在同一面军旗下作战，又同属华为战斗序列，大家当以兄弟相称”。从诞生之初，荣耀就走的是和华为不同的路线。荣耀作为华为集团的骑兵，主攻线上市场。这支奇兵没过几年也变成了一个大兵团，用短短4年时间夺过来线上市场的头把交椅。近几年，荣耀正在全场景、全球化、全渠道快速拓展，如今已经发展为全渠道品牌。2019年，华为和?
近日，安芯网盾内存保护系统V3. 0 与华为Stack8.0(鲲鹏)、鲲鹏云服务完成兼容性认证，并获得华为技术认证证书，这也意味着安芯网盾内存保护系统全面适配X86、ARM架构以及部分国产化系统。 华为云具备从芯片到服务器到云平台的全栈自主创新能力，软硬件深度协同使华为云鲲鹏云服务涵盖裸机、容器等不同形态，具备多样的计算能力，并保持开放的架构，更好地满足客户不同场景的需求， 目前华为云鲲鹏的行业解决方案集中在对安全有特?
据美国媒体报道，美国在6月15日周一确认要修改对华为的禁令，该禁令修改后将允许美国公司企业与华为合作制定下一代5G通信标准。对于修改该禁令，美国商务部长威尔伯·罗斯称，美国不会放弃全球创新领导地位，鼓励美国业界全面参与国际标准。
美国宣布已修改禁止与华为开展业务的美国公司的禁令。此举意味着允许美国公司与华为共享有关下一代5G技术的信息，以制定联合标准，同时无需得到美国商务部出口许可证。
618 大促已经开启，荣耀不出意外地再次拔得头筹，截至 6 月 2 日23:59，荣耀手机斩获全平台手机累计销量冠军。如今的荣耀，不仅牢牢霸占线上头把交椅，也已成为全渠道一线品牌，与“大哥”华为，被公认为手机行业最成功的双品牌。但由于一母同源，很多人不清楚这对兄弟的关系，也好奇荣耀和华为的区别。同：荣耀华为技术同源，同样的高品质荣耀和华为同在华为集团CBG(消费者业务)旗下，就像一棵大树上的两个分支，基础的部分有很多
DoNews 6月16日消息（记者 刘文轩）LetsGoDigital发现华为的一项侧边触摸UI设计专利，并且有望应用到预计今年推出的Mate 40系列中。华为在专利中描述了一种侧边屏幕的触控方案，涵盖调节参数设置的±、闪光灯、白平衡、翻转摄像头图标，以及一个虚拟快门按钮。另一套方案则是从参数设置±图标开始，之后分别是HDR、闪光灯、白平衡、PIC图库。其实华为已经为Mate 30带来侧边虚拟快门键，不方便点按屏幕正下方的快门键时，可以将手指
据外媒报道，在今天上午（6月9日）举办的年度大会上，台积电董事长刘德音谈到了美国禁令和华为的问题。有记者问道，美方禁令生效后，台积电能否弥补华为的订单缺口，刘德音首先表示，我们不希
小米突然宣布了一则重磅消息。官方宣布，杨柘将以小米集团副总裁，中国区首席营销官(CMO)的身份加入小米，成为常程之后又一名“空降”高管。在官方声明中小米明确表示，杨柘将来会负责中国区市场营销战略制定、品牌建设等工作，也算是填补了小米在这些方面的空缺。
近期珠峰之巅打通第一个5G电话的消息刷屏了。 5 月 27 日，中国登山队队员在珠峰峰顶使用荣耀X10 进行了首次5G连线，荣耀成为首个登顶珠峰的5G手机品牌。在众多相关的报道当中，你可能还时不时看到华为的字眼。不少人会有疑问，荣耀手机跟华为公司是什么关系?荣耀手机跟华为手机又有什么区别呢?先看下这个图。我们通常说的华为有两层含义，一个是华为集团，是知名企业家任正非 1987 年创立的公司，华为集团旗下有运营商业务、企业?
在全球电信设备市场上，华为以28%的份额位列第一，同时在5G专利上20%的份额也是最多的。华为的强大让美国如坐针毡，不仅极限打压华为生存空间，还想着各种政策支持华为的竞争对手，甚至考虑收购
随着手游行业的发展,像王者、吃鸡等大型游戏对手机性能的要求越来越高,而手机性能经常被拿来对比的一加手机和华为,在玩游戏方面也经常被网友拿来一较高下。那么一加和华为哪个玩游戏好呢?我们从以下几个方面来看下。性能上,华为P40 Pro+ 所用芯片为麒麟990 5G 芯片，麒麟的9905G采用的是A76。而一加8系列搭载高通骁龙865处理器,高通骁龙865是一颗基于7纳米DUV工艺打造的旗舰芯片,不仅采用了全新的CPU架构设计,并且还集成了更强大的
近日，有知情人士透露称华为方面正与比亚迪高层进行沟通合作，欲将麒麟芯片植入汽车。麒麟芯片是华为海思半导体公司自研的手机芯片，目前只面向华为和荣耀手机供货。如果能够用到汽车身上，无疑是对麒麟芯片适用性的扩展。
京东 618 年中购物节正在紧张激烈的进行中，各大手机品牌不断推出各种福利优惠，作为今年首个大型购物节，不少消费者纷纷晒出自己的购物车，互相分享种草好物，力求最优惠入手潮流新品。在消费者持续高涨的购物热情下，也使得各大品牌厂商的角逐战战况持续升级，变得异常激烈。在京东 618 手机竞速排行榜第三日，管中窥豹，各大品牌势头依然强劲！截止 6 月 3 日12:00，Redmi Note8 Pro经过了前两日的蓄势，厚积薄发冲进单品销量榜
不知从何时起，“6·18”成为了“购物节”，这种全民狂欢式购物对电商行业是一个巨大挑战。 618 大促毫秒必争，短时间的高并发会给数据库带来巨大压力。面对暴涨的业务、暴增的订单，企业该如何确保数据库稳定性和可靠性呢?不要担心，华为云数据库的这份应对策略，时刻为您保驾护航。对于数据库来说，可用性和可靠性是永恒的话题。数据库管理员会按照业务的不同要求选择不同的策略保证系统正常运作，其中包含数据库本身内核提供的?
虽然美国及其盟友在全球各种封杀华为，但并不是每个国家都完全拒绝华为，尤其是欧洲，比如英国、法国、德国，华为不断在这些地方撕开裂缝。据法新社刚刚发布的消息，华为披露，已经获得英国许
7月1日消息，有爆料称未来iPhone可能会运行macOS，被网友评为“苹果版TNT”。有爆料指出，苹果正在研究iPhone上运行macOS，这将允许用户..
1. 通过技术专利层，它可以把屏幕放射出来的直射强光转化为柔和光线，能够长时间看手机而不感觉眼痛、眼睛流眼泪、视力模糊。2. 通过技术专利层，..
英雄联盟的云顶之弈的10.13版本已经快结束了，不过也出现了很多比较好上分的阵容，今天就来为大家分享一套4战地2枪手2圣盾的战地炮台阵容搭配攻略..
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2020年已过一半,各大手机厂商也发布了不少极具代表性的手机,但如果提及安卓旗舰,相信大家都会不约而同地想到三星S20系列。通过全系标配高通骁龙86..
在支付宝的推动下，经历了“生死”考验的全国上亿家小店，迫切的尝试着数字化升级。另一边，蝴蝶效应已经发生：一批支付宝服务商近日集体逆势扩招..