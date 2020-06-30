58同城发布文娱体育就业报告：视频主播月薪排名第一

游戏主播圈最近出大事了。 这句话不是我说的，是国内知名电竞解（du）说（nai）黄旭东在微博上说的。 实际上，除了黄旭东老仙，还有他提到的LOL主持骆歆、《炉石传说》主播王师傅之外，自 6 月 5 日起，已经陆陆续续有约 20 位顶级游戏主播三三组队放出狠话——搞得这几天的主播圈子里俨然一副大战在即的样子。 软萌如呆妹，可能正忙着准备抱住周淑怡、智勋的大腿。 嚣张如陈死狗，甚至已经立下毒誓，决意带着吊吊茶和表哥“血洗?