58同城发布文娱体育就业报告：视频主播月薪排名第一

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58同城发布文娱体育就业报告：视频主播月薪排名第一

2020-06-30 20:40 · 稿源：站长之家

58 同城今日发布文化、体育、娱乐行业就业大数据，数据显示： 3 月，招聘需求环比上升61.44%，求职需求环比上升超177%;北京招聘求职需求大，签约艺人招聘活跃度强;行业平均支付月薪 7340 元，视频主播月薪排名第一。

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