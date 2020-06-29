支付宝：已有40多家金融机构在支付宝开理财直播 覆盖3419万人次

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支付宝：已有40多家金融机构在支付宝开理财直播 覆盖3419万人次

2020-06-29 17:46 · 稿源：站长之家

今日，支付宝方面称，自 5 月支付宝正式开放平台直播能力以来，已有 40 多家金融机构上支付宝开理财直播，累计覆盖 3419 万人次。此外，目前支付宝上的理财用户已超 6 亿。

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