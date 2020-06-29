支付宝：已有40多家金融机构在支付宝开理财直播 覆盖3419万人次

今日，支付宝方面称，自 5 月支付宝正式开放平台直播能力以来，已有 40 多家金融机构上支付宝开理财直播，累计覆盖 3419 万人次。此外，目前支付宝上的理财用户已超 6 亿。
今日，支付宝方面称，自 5 月支付宝正式开放平台直播能力以来，已有 40 多家金融机构上支付宝开理财直播，累计覆盖 3419 万人次。此外，目前支付宝上的理财用户已超 6 亿。
住房公积金为中华人民共和国的一种用于住房的社会福利。公积金是指国家机关和事业单位、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业和事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工，对等缴存的长期住房储蓄。随着近些年移动互联网发现，现在使用支付宝也可以方便地进行各种信息服务的查询。那么支付宝App上怎么查询？下文就来带大家了解一下。
抖音小店是抖音知视频平台给自媒体作者提供的电商变现工具。开通抖音小店后，默认是只有货到付款一个支付方式，需要你自己去申请开通微信和支付宝支付，否则上架商品的时候，没得选在线支付。下面就来介绍下抖音小店怎么开通微信支付宝支付。
支付宝近日推出了一款夜光收钱码，专门适合在夜间灯光不佳的场景下使用的一种二维码，那么这个夜光的收钱码在哪里可以申请领取呢，这里我们来看下具体的领取方法。
随着疫情形势的新变化，不少用户开始预约检测服务。最近一周，“核酸检测”搜索量上涨500%，通过天猫、支付宝小程序等在阿里健康进行核酸检测的预约量，增长近 10 倍。
6月15日支付宝宣布从7月1日开始，在支付宝上将会连续17天发放全国版消费券，支持全国跨城通用，对于很多用户和商家来说，此次发券补贴总规模达 100 亿。
企查查信息显示，近日，支付宝(杭州)信息技术有限公司发生工商变更，井贤栋卸任法定代表人，同时退出董事长一职，均由胡晓明接任。
接近蚂蚁的消息人士称，经国家市场监督管理总局核准，蚂蚁的全称已从“浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司”，改为“蚂蚁科技集团股份有限公司”，下一步将办理工商登记变更。
2015年1月，支付宝正式上线芝麻信用分，如今已经全面融入我们生活的各个角落，支持免押金骑单车/租赁、信用住酒店、享有花呗/借呗，甚至出国签证等等，都大有用处。其实在2018年1月，微信就推
6月28日起，广铁管内穗深城际、广佛肇城际、莞惠城际开通支付宝扫码乘车，乘客无需提前购票，刷支付宝就能直接乘车。据广铁集团客运部介绍，旅客只需要打开支付宝首页搜索“广铁城际通”，按照提示刷脸完成身份认证，开通相关功能。出行当天就能直接使用支付宝刷码进站，无需提前买票。
【TechWeb】6月23日消息，根据支付宝发布的数据：截至6月22日，全国已超过600万家小店夜间收入超过去年同期，平均每天十多万人新开通收钱码做生意。为了小店主在夜间更便捷的收钱，昨晚，支付宝紧急上线“夜光收钱码”，首批5万张一夜被商家抢光。据悉，夜光收钱码抢得最多的城市是西安。支付宝小店产品经理陈冠华说，夏天到了，不少小店的生意高峰移到了夜间，夜光收钱码更醒目和安全。据介绍，夜光收钱码同时支持语音到账提醒，
天眼查数据显示，6月23日，支付宝（杭州）信息技术有限公司发生工商变更，井贤栋卸任法定代表人，退出董事长一职，均由胡晓明接任。支付宝（杭州）信息技术有限公司成立于2016年7月，注册资本1亿人民币，公司经营范围包括第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务），第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），电子产品设计，数码产品设计等，由浙江蚂?
“走在三亚街头，打开支付宝，无需支付押金就能扫码解锁一辆共享单车。骑行结束后，将车辆停放在规定位置并锁好车，第二天就是 6 号，芝麻信用分再次刷新，我发现分数又涨了 5 分，变为 766 分。”近日，一名海外的游客在微博上分享这样一段经历。看他后来发的微博得知，这位优秀的网友是因长期绿色出行从无违规操作，在本月芝麻信用升级后，被平台自动上调了分数，获得了免押金使用聚美街电、哈喽单车的便捷服务。曾几何时，共享?
支付宝首页再次改版，新增“好生活”板块，以瀑布流的方式展示各类生活服务，目前已在北京、上海、杭州等地上线。“好生活”里展示的服务包括餐饮、酒店、旅游等。此前，今年 3 月，支付宝宣布升级为数字生活平台后，动作不断。比如首页增加更多生活服务入口、升级数字市民中心、置顶“出行”入口、新增“最近使用”功能、“应用中心”升级等。
6月5日，支付宝首页再次升级，新增加了“好生活”板块，首次以瀑布流的方式展示各类生活服务，目前已在北京、上海、杭州等地先行上线。“好生活”板块里展示的“摊位
今日，支付宝首页新增“好生活”板块，首次以瀑布流的方式展示各类生活服务，目前已在北京、上海、杭州等地上线。“好生活”里展示的“摊位”包括餐饮、酒店、旅游等。
支付宝最新数据显示，包括神州租车、悟空租车、一嗨租车等在内的汽车租赁行业前 10 的公司，均已全部加入支付宝小程序，通过“数字租赁”解决方案开设了“办事处”。目前，国内的汽车租赁市场已有超过75%的交易通过支付宝数字生活平台完成，其中七成以上使用了信用免押服务。
2020年6月16日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是我们和地球，今天的问题具体是“为什么鳄鱼在吃猎物的时候会流泪？”这个很多人都不清楚答案是什么，不过大家都听说过鳄鱼的眼泪，下面就来为大家科普一下答案。
为了更好地保护消费者，支付宝在6月3日宣布与中国警察合作，共同推出“叫醒计划”，面向全网征集公益叫醒官，争取在3年内降低消费者被骗的几率。其中，凭借网友的“一人血书&r
6月28日，据媒体报道，当地时间6月25日，总市值曾接近2000亿元的德国支付巨头Wirecard在盘中发表了破产申明。公司声明称，管理层以债务过度为由决定在慕尼黑申请保护，正在考虑是否还会为附属
今日，针对“支付宝母公司蚂蚁更名”一事。蚂蚁方面回应称，新名称意味着我们将全面服务社会和经济数字化升级的需求，但蚂蚁还是那个蚂蚁，坚持创新，用技术为全球消费者和小微企业创造价值是我们不变的初心。
在任何行业，各种组织机构的评奖都多如牛毛，而在PC硬件领域，“欧洲硬件协会”(European Hardware Association)的“欧洲硬件奖&r..
由于众所周知的原因，华为自研的海思芯片要面临着一个大考，9月份如果没有获得美国审批，台积电可能就无法继续代工了，好在消息称华为的5nm麒麟10..
6月29日晚间消息，今日有媒体报道称，6月13日凌晨3点多山东烟台一位女士在家门口遭到一位陌生男子袭胸猥亵。后经调查，嫌疑人为衣某海，此前因盗窃..
近日，360浏览器宣布通过了北京数字认证股份有限公司（以下简称：数字认证）的入根申请，将正式信任数字认证请求预置的数字证书，并安排入根，随3..
“大家好，我是京东数科自研的AI主播小可……地球不爆炸，我就不下班；宇宙不重启，我就不休息。”继京东数科自研的首位AI..
据外媒报道称，美国加利福尼亚州南部城市圣迭戈的一名星巴克咖啡师，因拒绝为一位没戴口罩的顾客提供服务被后者“揭发”上网，然而，该名咖啡师不..
TCL电子今天宣布，以人民币 15 亿元，收购 TCL 实业全资附属公司 TCL 通讯 100% 股份。同时，TCL 电子将所持有的茂佳国际 100% 股份作价人民币 ..
微软将关闭实体店是怎么回事？ 美国微软公司 26 日宣布，将永久关闭其全球实体店铺，把零售业务转移到线上。微软在全球有 116 家门店，其中 107 家..
罗永浩作为数码界的“网红”，始终受到不少人关注，他曾表示直播“非常赚钱”，两三年可以还完债务，后来又表示有望一年半还完债务，直播带货吸金..
NASA研发阻止摸脸项链是怎么回事？据媒体报道，美国宇航局（NASA）喷气推进实验室开发了一款名为Pulse的项链，会在手部即将触碰脸部时发出振动警告..
据外媒PhoneArena消息，随着芯片价格上涨，各大手机厂商可能会在 2021 年上调旗舰Android手机价格。..
作为国际科技巨头的苹果，预计将于 9 月份召开新品发布会，为我们带来iPhone12 系列。目前网络上关于iPhone12 系列的外观设计爆料已经很多，有国外..
据外媒WindowsUnited消息，微软研究院使用人工智能和深度学习开发出了一种新的算法来还原旧照片。此前恢复旧的和损坏的照片的方法主要是深度学习。..
DoNews 6月29日消息（记者 吴丽）6月29日,天眼查回应被“某企业信息查询平台”起诉事件，回应称，“某企业信息查询平台”在公告中所举例子无一成立..
吴晓波新国货首发是什么？2020 年当下的直播电商已成为最炙手可热的零售风潮。 6 月 29 日，知名大V吴晓波开启「新国货首发」直播秀，知名休闲零食..
日前瑞信分析师 Dan Levy 表示：「最近的报告显示，特斯拉 6 月份的销量非常强劲，第二季度的交付量可能在 9- 10 万辆之间，而卖方普遍预期是 7 万..
众所周知，每年的 9 月份，苹果公司都会发布新款的iPhone，但是由于新冠疫情席卷全球，有报道称iPhone12 的发布会将推迟一两个月。近日，据Wedbus..
苹果经常受到用户群的批评，因为他们迟迟没有在MacBook产品线中加入触屏。相反，该公司所做的是，它在MacBook Pro系列的键盘顶部引入了一个触摸条..
据外媒报道，苹果本周表示，它拒绝在Safari浏览器上实施 16 项新网络技术(Web API)，因为这些技术为用户指纹识别开辟了新途径从而对他们的隐私构成..
凤凰网科技讯 6月29日晚间消息，今日，有消息称烟台一女子在家门口遭滴滴司机猥亵，该男子此前因盗窃、抢夺、猥亵三次被判刑、教养。滴滴网约车公..