西瓜视频征集“重启”视频 奖金达100万元

站长之家(ChinaZ.com) 6月29日 消息:近日，为鼓励优质内容创作，西瓜视频向创作者发起征集“重启”视频的活动，活动为期 1 个月，奖金达100 万元，将于 2020 年 7 月 31 日将公布评选结果。即日其，用户打开西瓜视频APP搜索“重启”即可参与投稿。
一直以来，西瓜视频都在不断加大对创作者的扶持力度。2016 年 9 月 20 日，西瓜视频前身头条视频宣布拿出 10 亿扶持短视频创作者。 2019 年 4 月，西瓜视频推出进击课堂，十倍流量扶持Vlog创作人。
2019 年 7 月，西瓜视频就曾对vlog内容推出“万元月薪”计划，设立百万创作基金、亿元现金分成池，投入百亿流量，帮助优秀vlogger实现月薪过万，激励长期优质内容创作。
今年 6 月 8 日，西瓜视频宣布向所有用户免费提供短视频4K画质，视频内容覆盖生活记录、科学、教育、美食、游戏、三农等多个领域。同时，西瓜视频启动了4K视频有奖征集活动，设立总额约 50 万元的奖金及奖品，面向创作者征集优质视频内容。
今年 6 月 9 日，西瓜视频曾突出“活字计划”，宣布将投入 1 亿元现金和 1 亿元流量，助力图文创作者转型为视频创作者。