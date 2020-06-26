瑞幸咖啡宣布撤销召开听证会请求

今日，瑞幸咖啡宣布，已决定撤回之前举行听证会的请求，公司股票将于2020年6月29日开盘时停牌。
今日，瑞幸咖啡宣布，已决定撤回之前举行听证会的请求，公司股票将于2020年6月29日开盘时停牌。
6月22日，瑞幸咖啡美股盘前跌幅扩大至10%，此前瑞士信贷胜诉将追回瑞幸咖啡 3 亿美元债务。根据开曼群岛法院的文件，瑞士信贷集团牵头的银行赢得一项法院命令，解散瑞幸咖啡董事长陆正耀家族控制的实体，以追回3. 241 亿美元的未偿债务。
据天眼查数据显示，近日，瑞幸咖啡(中国)有限公司发生工商变更，钱治亚卸任法定代表人、总经理、执行董事，由代理CEO郭谨一接任法定代表人、执行董事、经理。
瑞幸咖啡发布公告称，因未递交年报，瑞幸再次收到纳斯达克摘牌通知。消息公布后，瑞幸咖啡盘前由涨转跌，目前直线跳水跌幅扩大超16%。截至发稿，瑞幸咖啡股价报3. 18 美元，目前总市值为8. 05 亿美元，换手率达97.83%。
美股时间6月5日周五，瑞幸咖啡延续上一日的走势，收盘再次暴涨36.05%，报5. 51 美元。该股周五开盘不久即触发熔断机制，恢复交易后涨幅一度超过60%。
5月27日，继昨日瑞幸咖啡股票大涨之后，今天瑞幸咖啡盘前涨幅扩大至50%，截至发稿，涨53.24%。昨日（5月26日）瑞幸咖啡收涨逾53%
继昨日股价涨逾53%后，瑞幸咖啡涨幅继续扩大，盘前一度大涨30%，现涨24.41%，报2. 65 美元。此前，瑞幸咖啡在复牌后已连跌 3 日，累计跌幅超68%。
6 月 23 日美股盘前，咖啡发布公告称，由于未能在规定截止日期前提交 2019 年年度报告，公司收到了的书面退市通知，瑞幸咖啡股价盘前跌超15%。 2020 年 4 月 2 日，瑞幸咖啡承认在 2019 年第二季度至第四季度内存在伪造交易行为，涉及销售额达 22 亿元人民币的一则公告。 4 月 7 日，公司股票宣布停牌。
在昨日股价大涨超50%之后，瑞幸咖啡今天美股盘前一度涨逾30%。
据彭博消息，今日，瑞幸咖啡发文称，Tianruo Pu辞去独立董事职位。
今日，有大量网友在社交媒体上反映称，瑞幸咖啡APP及小程序出现了宕机的情况，页面显示“线路拥堵，请稍后重试”，此外，部分用户出现了菜单无法显示的情况。
6月15日消息，有网友反映，瑞幸咖啡APP和小程序崩了。官方对此表示，因上周系统升级出现问题，App/小程序崩了。我们正在抓紧抢修，恢复正常会第一时间通知大家。据报道，在4月出瑞幸咖啡小
截止目前，瑞幸咖啡涨幅扩至56.12%，报2.17美元，当前市值为5.46亿美元。
6月8日，美股今天三大指数集体高开，纳斯达克指数再度刷新历史新高，今年以来累涨10%。瑞幸咖啡盘初跌幅迅速扩大，跌超18%，向下触发熔断。上周五收涨36%。瑞幸咖啡恢复交易后，跌幅超30%。
在美股 5 月 26 日的交易中，瑞幸咖啡盘中股价涨幅一度超过70%。截至收盘，瑞幸咖啡报收于2. 13 美元，涨幅为53.24%，目前总市值约5. 36 亿美元。此前，瑞幸咖啡在复牌后已连跌 3 日。
据路透社报道，知情人士称，瑞幸咖啡已经选择美国投行华利安(Houlihan Lokey)担任顾问。此前，瑞幸咖啡的会计丑闻已经导致该公司股价暴跌，债权人要求清算公司董事长陆正耀家族的资产。知情人士称，华利安的职权范围是提供财务和战略建议，该投行拥有为其他陷入财务困境的公司提供建议的经验。上周，华利安被陷入困境的德国科技公司Wirecard指定来评估公司的选项，目前还在为阿联酋医院
针对网友反馈的“瑞幸咖啡App和小程序又崩了”一事，瑞幸咖啡官微回复称：因上周系统升级出现问题，App/小程序崩了。正在抓紧抢修，恢复正常会第一时间通知大家。4月初时，瑞幸咖啡曾出现爆单现象，也导致了App和小程序崩溃。
6 月 20 日凌晨，瑞幸咖啡发布通知，将在 7 月 5 日召开股东特别大会。讨论事项包括解除董事长陆正耀的董事任命，解除黎辉、刘二海的董事任命，以及解除独立董事 Sean Shao 的任命。
就在刚刚，针对“APP/小程序出现宕机”的情况，瑞幸咖啡回应称：“因上周系统升级出现问题，APP/小程序崩了我们正在抓紧抢修，恢复正常会第一时间通知大家!”
6月24日消息，瑞幸咖啡日前对外发布公告称，由于未能在规定截止日期前提交2019年年度报告，公司收到了纳斯达克的书面退市通知。截至美股周二收盘，瑞幸咖啡股价报收于2.79美元，跌幅达12.26%，目前总市值约7.03亿美元。瑞幸咖啡表示，公司一直在探索尽快提交年度报告的可能途径。但由于新冠疫情导致财务报表编制过程延迟，以及之前披露的内部调查悬而未决，公司未能提交年度报告。
昨日，针对“配合瑞幸咖啡造假”的报道，分众传媒回应称，经自查，公司不存在配合客户虚增广告费用的情形，不存在确认广告收入后又以其他方式返还客户的情形，其中，对于相关媒体质疑公司作为“瑞幸咖啡”广告供应商之一，是否配合客户虚增广告费用的事宜，公司进行了重点核查。
“最近，私域营销面临着很多尴尬，大家也都很迷茫。”互联网运营和营销咨询顾问花无缺向私域运营指南(ID：newrankco)表示。自 5 月 25 日微信封杀..
今日，瑞幸咖啡宣布，已决定撤回之前举行听证会的请求，公司股票将于2020年6月29日开盘时停牌。受此影响，瑞幸咖啡开盘跌29.3%，开盘后触发熔断。..
今日，瑞幸咖啡宣布，已决定撤回之前举行听证会的请求，公司股票将于2020年6月29日开盘时停牌。..
6月25日，美国专利商标局发布了一项关于MacBook可伸缩键盘的新专利申请，以使笔记本电脑变得更薄。根据专利描述，在合上笔记本屏幕时，可改变键盘..
6月26日夜间，DXOMark公布了iPhone SE的影像评分——101分的综合得分并齐iPhone XR。其中，iPhone SE的拍照得分为103分，视频为98分。D..
作为时隔多年后再次重启的非旗舰产品线，一加Z（Nord）一直受到很多关注。此前，一直有消息称，一加Z（Nord）将采用中置打孔设计，而今天，根据外..
大家有没有发现自己的微博帐号被莫名其妙给某些微博点赞了?被点赞的多是一些营销号，或者是明星号，这意味着你的帐号被盗刷了。这个问题长期以来..
凤凰网科技讯 （作者/郑媛）6月26日消息，在BILIBILI十一周年发布会上，B站CEO陈睿表示，在跨年晚会之后，明显能感受到B站的影响力在扩大。对于“..
2020的上半年即将过去，荣耀Play系列产品线新机发布颇多，包括荣耀Play4T系列、荣耀Play4以及搭载麒麟990的荣耀Play4 Pro等新作接连登场。日前，所..
【TechWeb】6月26日消息，据国外媒体报道，当地时间周四，瑞典著名豪华汽车品牌沃尔沃与Alphabet旗下的自动驾驶部门Waymo宣布，Waymo成为沃尔沃L4..
今日，针对“破产”传闻，Airbnb官方微博发文称，爱彼迎没有破产，纯属谣言。..
苹果公司在6月25日发布了一份声明表示，将在近日再度关闭约10%的美国App Store门店，其中影响最大的是美国的佛罗里达州，该州 18 家店面中有 16 家..
The Information6月26日周五援引消息来源报道称，亚马逊已同意以超过 10 亿美元的价格收购自动驾驶初创公司Zoox，此项收购将扩大亚马逊在自动驾驶..
今日， 58 同城公布了截至 3 月 31 日的 2020 年第一季度财报，财报显示，58同城第一季度总营收为25. 603 亿元人民币(3. 614 亿美元)，较 2019 年..
为增加外国专家对中国社会的了解，提高山区学生学习英语的兴趣和自信心，广州市科学技术局(广州市外国专家局)启动“外国专家之家——英语外教公益..
净水器的功能就是过滤水中的漂浮物，重金属、细菌、病毒等都去除掉，让我们喝的更放心。但是，每当新手面对市场上那满目琳琅的净水器品牌的时候想..
目前，新智能高科技电子产品的问世，大大便利了人们的生活。尤其是智能扫地机器人产品，不仅解放用户的双手，还能提升了生活舒适度，也为我们打造..
6 月 24 日下午，第 127 届广交会正式落下帷幕。 50 个展区、近2. 6 万家参展商“云上”参展，数十万来自全球的采购商成功在“线上”做成了生意。..
DoNews6月26日消息（记者 程梦玲）华为有望最快在9月份发布旗舰机Mate40系列，搭载麒麟1020芯片。运行鸿蒙OS 2.0的Mate Watch智能手表或同时发布。..
【TechWeb】6月26日消息，据国外媒体报道，据提交给当地方政府的文件显示，电动汽车制造商特斯拉计划在加州弗里蒙特建一个电池研发和制造工厂。特..