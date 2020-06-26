瑞幸咖啡宣布撤销召开听证会请求

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 快讯 > 瑞幸咖啡最新资讯 > 正文

瑞幸咖啡宣布撤销召开听证会请求

2020-06-26 21:41 · 稿源：站长之家


今日，瑞幸咖啡宣布，已决定撤回之前举行听证会的请求，公司股票将于2020年6月29日开盘时停牌。

网友热搜:

瑞幸咖啡小鹿茶好喝吗瑞幸咖啡门店名单在瑞幸咖啡工作怎么样瑞幸咖啡官网瑞幸咖啡代言人瑞幸咖啡公司简介瑞幸咖啡总部在哪里瑞幸咖啡价目表瑞幸咖啡app瑞幸咖啡多少钱一杯
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM