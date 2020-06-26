苹果申请可伸缩键盘专利 可使笔记本电脑变得更薄

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苹果申请可伸缩键盘专利 可使笔记本电脑变得更薄

2020-06-26 21:37 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月26日 消息：6月25日，美国专利商标局发布了一项关于MacBook可伸缩键盘的新专利申请，以使笔记本电脑变得更薄。

根据专利描述，在合上笔记本屏幕时，可改变键盘等组件的位置，从而减少设备的整体厚度。该款键盘的结构内部有空白空间，以适应键帽的移动，减少空间或更有效地利用空间可以减少设备的总厚度。

外媒报道称，苹果的灵感或来自IBM公司在1995年推出的ThinkPad701机型，其键盘就采用了独特的可伸缩式设计，被称为"蝴蝶键盘"。

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