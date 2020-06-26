苹果申请可伸缩键盘专利 可使笔记本电脑变得更薄

站长之家(ChinaZ.com) 6月26日 消息：6月25日，美国专利商标局发布了一项关于MacBook可伸缩键盘的新专利申请，以使笔记本电脑变得更薄。
根据专利描述，在合上笔记本屏幕时，可改变键盘等组件的位置，从而减少设备的整体厚度。该款键盘的结构内部有空白空间，以适应键帽的移动，减少空间或更有效地利用空间可以减少设备的总厚度。
外媒报道称，苹果的灵感或来自IBM公司在1995年推出的ThinkPad701机型，其键盘就采用了独特的可伸缩式设计，被称为"蝴蝶键盘"。
站长之家(ChinaZ.com) 6月26日 消息：6月25日，美国专利商标局发布了一项关于MacBook可伸缩键盘的新专利申请，以使笔记本电脑变得更薄。
根据专利描述，在合上笔记本屏幕时，可改变键盘等组件的位置，从而减少设备的整体厚度。该款键盘的结构内部有空白空间，以适应键帽的移动，减少空间或更有效地利用空间可以减少设备的总厚度。
外媒报道称，苹果的灵感或来自IBM公司在1995年推出的ThinkPad701机型，其键盘就采用了独特的可伸缩式设计，被称为"蝴蝶键盘"。
6月10日消息，据外媒报道，苹果准备最快在本月举行的WWDC上宣布Mac主处理器使用自研芯片，取代英特尔。知情人士透露，苹果芯片调整计划代号为“Kalamata”，最快会在WWDC上公布，以
6月16日下午，苹果位于上海的Apple Store浦东店宣布临时关闭，根据一位网友表示是因为当时店内有一名男子把店内展示的Mac等产品砸了，导致该门店不得不提前关闭。
尽管从全行业来说已非主流，但苹果一直保留着iMac一体式电脑产品线。据国外爆料人消息，苹果可能会选择在今年6月22日举办的WWDC上推出新款iMac。首先是外形方面，iMac将参考iPad Pro的设计语
DoNews 6月5日消息（记者 刘文轩）苹果刚刚推送的iOS/iPadOS 13.5.5测试版代码透露了很多信息，除了先前曝光的Apple News+ Audio和捆绑订阅外，苹果似乎还在研究如何通过快捷方式操控键盘背光。9to5Mac报道称，iOS 13.5.5的代码中提到了部分功能键的键盘快捷方式。这些代码表明存在新的键盘快捷方式，用于更改iPad屏幕和键盘背光亮度。但是这些代码在目前尚未生效，这些快捷方式能否自定义，目前也不得而知。苹果今年推出新款iPad
苹果将在本月的WWDC2020 大会上宣布从使用英特尔处理器转向使用自己的基于ARM的芯片。由于COVID- 19 大流行，此次开发者大会将于 6 月 22 日开始举行，并仅采用线上形式，由于健康危机，不少产品宣布的时间也可能会改变。关于苹果在Mac中改用基于ARM的自家处理器的传闻已经传了好几年，但彭博社最近的一篇报道称，这一转变已经到了最后关头。
北京时间6月23日凌晨，苹果首次在线上举办全球开发者大会WWDC20。在本次大会上，苹果会照例对iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvOS进行更新，从每年WWDC的软件蓝图中，开发者和用户都能大致看到苹果未来产品的走向与大致定位，从今年的新iPad Pro定位直指电脑不难发现，苹果也势必会将旗下诸多OS做进一步融合。移动端设备介绍完之后，带来了macOS Big Sur全新电脑系统。这次更新非常巨大，将Mac原来的直觉?
6月10日消息，据国外媒体报道，苹果公司打算在本月举行的全球开发者大会（WWDC）上宣布，将在明年的Mac电脑中使用自家的、基于ARM架构的Mac芯片。据悉，今年的全球开发者大会定于6月22日至6月26日举行。出于对新冠病毒大流行的担忧，该大会今年将首次以线上形式举行，而不是像往年那样举办面对面的活动。自2005年起，苹果就与英特尔合作开发Mac处理器。苹果此举可能证实，它将与英特尔分道扬镳，这对英特尔和整个计算?
高性能的x86处理器用于PC及服务器，低功耗的ARM处理器用于手机、平板等移动设备，本来井水不犯河水，但是近几年来苹果推出基于ARM处理器的Mac电脑爆料经常出现，现在这个月底可能真的实现了。
对于那些期盼苹果ARM版Mac的朋友，想要在这个机器上装Windows系统变几乎是不可能的事情了。如果你想通过Boot camp在macOS笔记本电脑或PC上使用Windows 10，则需要获得该OS的许可安装介质，这对
【TechWeb】6月23日消息，据国外媒体报道，在今日凌晨一点开幕的苹果全球开发者大会（WWDC）上，苹果公布了基于ARM架构的自研Mac芯片计划。苹果方面表示，他们首款基于自研芯片的Mac，计划在今年年底开始出货，其后Mac逐步转向自研芯片，在两年的时间里完成过渡，其后就将全部采用自研芯片。苹果在官网上表示，在未来他们也仍会为基于英特尔处理器的Mac推出新版本的macOS操作系统，并提供相应的技术支持，目前也还有搭载英特尔处?
苹果首次在线上举办全球开发者大会WWDC20。在本次大会上，苹果会照例对iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvOS进行更新，从每年WWDC的软件蓝图中，开发者和用户都能大致看到苹果未来产品的走向与大致定位，从今年的新iPad Pro定位直指电脑不难发现，苹果也势必会将旗下诸多OS做进一步融合。介绍完macOS新系统之后，苹果宣布了今年WWDC最重磅的消息，Mac将转向苹果自主芯片，与英特尔的?
6月16日下午，上海浦东陆家嘴的一家苹果零售店遭到了一名男子的破坏，店内有数台Mac以及iPhone遭到破坏，随后该男子被警方带走，并表示他神志不清，无法正常交流。
北京时间6月9日消息，知情人士称，苹果公司准备最快在本月举行的年度全球开发者大会(WWDC)上宣布Mac主处理器采用自主芯片，取代英特尔的CPU。苹果将于6月22日举行WWDC 2020。知情人士称，苹果在WWDC上宣布这个代号为“卡拉玛塔”(Kalamata)的芯片调整计划将为外部开发者留出时间，让他们在2021年前新Mac推出前做调整。由于这一硬件过渡还有几个月的时间，所以宣布的时机可能仍会发生变化。苹果自主处理器使用的是
在解析了iPadOS 13.5.5 beta代码后发现，苹果将来可能会加入某些类似于Mac的组合快捷按钮，以弥补新iPad妙控键盘的功能键缺失，让用户能够更方便地直接用键盘快捷按钮调节音量或屏幕亮度等。
在刚落幕的WWDC20上，苹果宣布了Apple Silicon自研Mac处理器的计划，并雄心勃勃地制定了2年的过渡期。为了便于开发者做应用迁移，苹果官方工具Rosetta 2可将基于Intel x86_64架构的程序转制到
苹果2020年开发者大会（WWDC）在北京时间凌晨1点正式召开，在本次发布会上苹果公布了一项轰动的消息，即苹果未来将会引入自研的ARM架构芯片，逐步取代现在使用的英特尔芯片，苹果Mac弃用英特尔芯片无疑是对后者巨大的打击。
在苹果开发者大会上，除了发布iOS14 之外，还有一个重磅的点就是苹果电脑要更换处理器了。在发布会上，苹果表示，未来的Mac电脑将不再使用英特尔芯片，而是全面引入自研的ARM架构芯片。
据外媒最新报道称，苹果多年来始终致力于自主设计芯片，以取代Mac电脑中使用的英特尔芯片。苹果可能最快于周一举行的2020年全球开发者大会（WWDC）上宣布相关计划，搭载自主研发芯片的Mac电脑将
此前苹果分析师郭明錤表示，在 2020 年第四季度或 2021 年第一季度，苹果将推出自家定制处理器的Mac机型。日前据彭博社报道，苹果将会在本月举行的 WWDC20 上宣布 Mac 产品线从英特尔 CPU 过渡到自研 CPU 的计划，基于 ARM 架构。
如果你现在想要购买iMac，切记要在等等，因为苹果即将更新它了。距离苹果全球开发者大会（WWDC）还有不到两周的时间，但苹果库存27英寸iMac配置的预计发货时间现在被列为6月22日WWDC开幕式之后
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