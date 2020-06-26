苹果申请可伸缩键盘专利 可使笔记本电脑变得更薄

6月10日消息，据国外媒体报道，苹果公司打算在本月举行的全球开发者大会（WWDC）上宣布，将在明年的Mac电脑中使用自家的、基于ARM架构的Mac芯片。据悉，今年的全球开发者大会定于6月22日至6月26日举行。出于对新冠病毒大流行的担忧，该大会今年将首次以线上形式举行，而不是像往年那样举办面对面的活动。自2005年起，苹果就与英特尔合作开发Mac处理器。苹果此举可能证实，它将与英特尔分道扬镳，这对英特尔和整个计算?