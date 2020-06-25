广州支持5G应用示范 每项给予最高不超过1000万元补助

据新华社消息，为进一步推动5G产业发，广东省广州市 24 日推出相关举措，鼓励企业开展5G垂直行业应用示范，并将每年遴选一批应用示范项目，每项给予最高不超过 1000 万元补助。对工业制造业企业开展生产线5G改造，在生产区实现5G网络连续覆盖，形成 3 个以上5G应用场景，具备清晰5G应用发展规划的，当地将按不高于固定资产投资额的30%给予补助，最高不超过 500 万元。
据新华社消息，为进一步推动5G产业发，广东省广州市 24 日推出相关举措，鼓励企业开展5G垂直行业应用示范，并将每年遴选一批应用示范项目，每项给予最高不超过 1000 万元补助。对工业制造业企业开展生产线5G改造，在生产区实现5G网络连续覆盖，形成 3 个以上5G应用场景，具备清晰5G应用发展规划的，当地将按不高于固定资产投资额的30%给予补助，最高不超过 500 万元。
昨天美国的一项修改规定，即不再限制美国公司与华为合作制定5G标准。消息一出，有人认为美国这是要对华为解封的第一步，但实际情况并非如此。规则改变不应被视为美国在限制华为问题上的决心有
随着SpaceX的发展，越来越多的人担心起来马斯克的星链计划会对5G产生比较不好的影响，毕竟中国正在大力发展5G，那么星链计划会对5G产生什么样的影响呢？
德国专利数据公司IPlytics公布的最新数据显示，在声明的4G/5G关键专利方面，华为持有数量排第一，仅5G SEP数量就达 3147 项。其次是高通、诺基亚贝尔、三星、LG和英特尔，爱立信排在最后。
运营商5G套餐刚推出的时候，昂贵的价格让不少人望而却步。不过有用户近日反映，5G套餐价格已经出现松动，收到基础电信运营商的电话，在推销 89 元每月的5G套餐。
【TechWeb】6月23日消息，据国外媒体报道，看好中国5G发展，松下计划在广州工厂增产5G电子材料。松下松下准备增产的是在特殊树脂材料等的表面贴上铜箔的板材和黏合片材，均为印刷电路板的材料。主要用于满足5G基站的天线、服务器和路由器的需求。松下计划本月内在广州市的工厂里开始增设生产设备，并于2021年秋季投产，投资额约为80亿日元。外媒预计，松下计划将产能提高到原来的1.5倍。
发布会首先展示了 Redmi 10X 的性能部分，该机将首发联发科天玑 820 芯片.Redmi 产品总监王腾正式宣布，天玑 820 由 Redmi 与 MediaTek 深度合作优化，安兔兔跑分达 41 万分以上。
准备好迎接5G平板初体验了吗？ 6 月 11 日零点，国内首款5G平板华为MatePad Pro 5G终于开售。从今年 2 月在西班牙巴塞罗那初露真容，到今年 5 月 27 日在国内开启预售，再到近半月之后的正式开售，华为可谓是吊足了人们对5G平板的期待。而这款5G时代的旗舰平板也不负众望，在限时优惠 300 元等活动助力下，华为MatePad Pro 5G一经开售就引发抢购，可见人们对加入5G连接的平板产品的巨大期待。一般人们想到5G技术时，最直观的想法就
Redmi 10X 还支持 5G+5G 双 5G 待机，这主要得益于 Redmi 10X 首发的联发科天玑 820 芯片，这颗芯片不仅支持 5G+5G 双卡双待、SA、NSA 双模 5G，还支持 5G 双载波聚合。可实现双卡 5G 同时驻网，智能切换信号更好的 5G 网络。
2020 年第一季度华为再次登顶国内平板电脑市场出货量第一宝座！对华为平板而言，这是实至名归。从进入平板电脑领域伊始，华为便深耕不缀，脚踏实地大步向前走，获得了长远发展。知名数据机构IDC发布的数据显示， 2019 年第三和第四季度华为平板连续超越苹果，位居中国平板电脑市场出货量第一。时间来到到困难重重的 2020 年，在供应链受阻的大形势下，华为成为唯一一个实现逆势增长的的平板电脑厂商，一季度出货量约为 150 万台，?
工信部统计显示，我国5G基站数量以每周增加 1 万多个的数量在增长。目前我国已建成超25万个5G基站，有130款5G手机获得入网销售许可，5G终端连接数超过 3600 万。仅 4 月一个月，5G用户就增加了 700 多万。
早在3G、4G时代，仅支持单卡功能的手机成为不少多卡用户心里的痛，为了满足多卡的使用，他们常常需要携带两台或更多的手机在身边，直到双卡双待功能开始逐渐普及，这一痛点才得以解决。在当下5G时代，大部分双卡手机都是4G+5G双卡双待，但还是有那么几个“优等生”成为全球首批提供5G+5G双卡双待功能的5G先锋，其中就有近日发布的iQOO Z1和Redmi 10X系列，他们除了支持5G+5G双卡双待功能之外，同时还支持SA/NSA双组网模式，以及完?
忘掉5G手机吧，5G笔记本电脑的普及已由联想正式拉开序幕，联想Flex 5G已于 6 月 18 日发布，售价1399. 99 美元，是全球首款对外发售的5G笔记本电脑。Flex 5G在 2019 年ComputerX展会上首次亮相，在 2020 年CES国际消费电子展上更名为YOGA 5G（在部分市场中使用）。Flex 5G是全世界最先使用高通最新芯片组的笔记本电脑之一，内置高通骁龙8cx 5G处理器和X55 5G调制解调器，8cx可以延长电池寿命，一次充电可保证长达 24 小时的使用时?
【TechWeb】6月18日消息，据国外媒体报道，高通公司已推出了多款5G移动平台和基带芯片，他们的5G技术解决方案，也已被全球众多公司采用，用于5G终端产品。高通总裁克里斯蒂亚诺·安蒙在推出骁龙690 5G移动平台时，高通总裁克里斯蒂亚诺·安蒙(Cristiano Amon)就透露，目前全球采用高通5G技术解决方案的5G终端，已经超过了375款。当然，并不是目前已经推出的5G中端产品中，采用高通5G技术解决方案的超过了375款。安蒙所说的超过375
随着新冠疫情的爆发，各种谣言四起，要说其中最没有技术含量的就是5G传播新冠病毒的阴谋论。但是不少欧美国家的民众却信以为真，并大肆破坏5G通信基站。而现在，这一阴谋论已经上升到没有5G的国
6月17日消息，据Phone Arena报道，首款5G笔记本联想Flex 5G将于6月18日在美国Verizon独家发售，售价1399.99美元（约合人民币9900元）。联想Flex 5G首发高通骁龙8cx 5G移动平台，高通骁龙8cx 5
如今5G手机市场越来越大，手机种类更是层出不穷。在科技飞速发展的时代，手机也在不断进步，荣耀30系列就是一款刷新5G手机定义的产品，它用潮流好看的外观，丰富配置以及轻薄手感告诉人们，5G手机也可以轻盈漂亮倾心动人。荣耀30系列5G手机在外观方面与众不同，首次采用超大logo设计，搭配多种亮眼配色，超薄机身，带来5G手机中难得一遇的握感。新配色流光幻镜将两种镀膜的效果叠加，将机身背部做成一面明镜，于光影中邂逅万千变化
位列全球手机出货量N0.1的三星，每年对于旗下智能手机推陈出新的速度，可以用“拼命三郎”来形容。就拿今天小编手上的这款三星Galaxy A51 5G手机举例，它是三星all in 5G的重要一环。618期间，刚发布不久的三星Galaxy A51 5G迎合国内电商狂欢节，直降300元，以2699元到手价近一步降低消费者5G手机入手门槛，这让集结了各项强悍配置的三星Galaxy A51 5G更显物超所值。618全民购物节会断断续续持续将近一个月，今天不妨来看下小编的?
据国外媒体报道，由于受新冠疫情影响，加拿大推迟至明年拍卖关键的5G频谱，这意味着该国部署5G网络的时间或许也会被推迟至明年。
5月27日晚，华为发布华为MatePad Pro 5G版本，这款平板产品配备了一块10. 8 英寸2560* 1600 分辨率屏幕，搭载麒麟990 5G SoC，配备8GB内存，电池容量为7250mAh。
据国外媒体报道，芬兰电信设备制造商诺基亚已成为中国联通5G核心网络产品的合作伙伴。据悉，中国联通已选择诺基亚来支持其5G SA核心网络在中国的建设。诺基亚表示，它获得了中国联通约10%的5G核心网络份额。这笔交易将进一步加强中国联通和诺基亚的长期合作伙伴关系。据悉，该公司为中国联通成功建立4G网络提供了关键支持，并将继续利用其先进的核心网络解决方案，支持中国联通5G网络的建立和运行。此前?
6月25日，腾讯与任天堂宣布将联手开发一款以宝可梦为IP的新作《宝可梦大集结》，这款游戏将由腾讯旗下的天美工作室开发。..
据新华社消息，为进一步推动5G产业发，广东省广州市 24 日推出相关举措，鼓励企业开展5G垂直行业应用示范，并将每年遴选一批应用示范项目，每项给..
昨晚，国内初代选秀限定女团——“火箭少女101”终于还是落幕了。这个出道就包揽热门话题的女团，谢幕也是轰轰烈烈，一连 8 个话题登上微博热搜，..
6月23日下午，由深商会与青岛市社会组织总会、青岛国际职教城联合主办的“致敬40年，决胜后疫情时代——2020深圳高科技高成长论坛”在深圳举行。云..
6 月 23 日下午 1 点钟，西安市长安区学府大街，正在给客户派送快件的极兔速递派送小哥陈才和邓磊突然看到路边掉了一大袋印有中国邮政字样的快递集..
自从电动牙刷上市以来，关于电动牙刷好用还是普通牙刷好用的话题就一直在谈论，相关口腔专家曾表明，与普通牙刷相比，电动牙刷更为科学有效。电动..
2020 年，对智能遮阳行业来说注定是不平凡的一年，是挑战与机遇并存的这一年。“宅经济”将智能遮阳、晾晒等产品加热到了“沸点”，一时“洛阳纸贵..
6月22日，福布斯中国发布“2020中国最具创新力企业榜”，本榜单覆盖45个行业，309个细分领域，选取了每个领域中富有创新力并持续成长的企业。今年..
为了更好地控制水污染，中华人民共和国环境保护部近日制定发布了《工业集聚区水污染防治规划》。一些不符合“十大净水品”要求的企业将相继停产，..
6月25日消息，北京小客车指标办公布了今年第三期小客车指标申请审核结果和配置数据，截至本期，新能源指标总申请人数超45万。经审核，截至2020年6..
苹果近日又迎来不太好的消息，由于美国德州新冠确诊病例数量有所上升，公司打算重新关闭德州休斯顿地区的七家零售店，距离苹果宣布开放美国零售店..
5月7日，联想正式发布了Y9000K、Y7000P、Y7000及R7000四款拯救者2020系列笔记本产品。其中，Y7000P 2020首发只有i7-10750H+16GB+1TB SSD+RTX2060显..
【TechWeb】作为人们日常生活的中心，手机已经渗透进我们生活的每一个角落，从出行、餐饮到住宿、购物等，每一个领域都离不开手机帮衬，可以说手机..
6月25日消息，据国外媒体报道，去年部分建成并开始生产国产Model 3的特斯拉上海超级工厂，今年开始进行大规模的施工，外媒最近几个月也在持续关注..
鲸鸣停止运营，唱鸭迎来大改版。Tech星球(微信ID：tech618)获悉，阿里去年上线的音乐K歌产品“鲸鸣”于 23 日晚间发布了一则公告，鲸鸣将于 6 月 ..
今日，阿里巴巴表示，孙正义辞职后，董事会将由 10 名成员组成，其中包括 5 名独立董事。软银仍然有权提名一名董事进入董事会。今日早些时候，软银..
Epic平台在每周都会推出免费的游戏给玩家们领取，在6月25日晚上11点，6月26日白天开始玩家们可以领取到本周的免费游戏，这里我们来看下Epic平台上..
近日，《魔道祖师》广播剧在猫耳FM已拥有4亿播放量，猫耳FM与搜狗输入法合作，推出了一款魔道祖师皮肤，给喜爱魔道祖师的搜狗输入法用户使用。谁成..
DoNews 6月25日消息（记者 丁凡）据外媒报道，苹果在2020年度全球开发者大会上宣布了iOS 14系统中的一系列新隐私功能，包括防止用户被应用程序和网..
自AirPods以来，像谷歌、微软等各大科技巨头以及各手机厂商都推出了自家的真无线耳机来抢占这个全新的手机配件市场，而近日，LG也推出了自家的真无..