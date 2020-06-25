广州支持5G应用示范 每项给予最高不超过1000万元补助

准备好迎接5G平板初体验了吗？ 6 月 11 日零点，国内首款5G平板华为MatePad Pro 5G终于开售。从今年 2 月在西班牙巴塞罗那初露真容，到今年 5 月 27 日在国内开启预售，再到近半月之后的正式开售，华为可谓是吊足了人们对5G平板的期待。而这款5G时代的旗舰平板也不负众望，在限时优惠 300 元等活动助力下，华为MatePad Pro 5G一经开售就引发抢购，可见人们对加入5G连接的平板产品的巨大期待。一般人们想到5G技术时，最直观的想法就