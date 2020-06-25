贝壳找房回应赴美上市传闻：消息不实

今日，针对赴美上市传闻，贝壳找房回应称，消息不实，目前尚无具体时间表。此前，有媒体报道称，贝壳找房已申请在纽约上市，计划最早三季度赴美IPO，最多融资 20 亿美元。
今日，针对赴美上市传闻，贝壳找房回应称，消息不实，目前尚无具体时间表。此前，有媒体报道称，贝壳找房已申请在纽约上市，计划最早三季度赴美IPO，最多融资 20 亿美元。
记者今天从微盟获悉，中国出行类头部企业嘀嗒出行正式上线积分商城—“贝壳商城”，由微盟提供从商城开发、商品选品、营销活动到商城运营以及售前售后客服等一体化服务。在嘀嗒出行APP内打通嘀嗒出行用户积分、会员、支付等功能和数据，提供专属会员福利，实现会员的精细化运营。据了解，嘀嗒出行主要提供出租车、顺风车出行服务，现已经拥有 1500 万车主和1. 3 亿用户。上线“贝壳商城”后，嘀嗒出行用户可使用积分“贝壳”兑换高
租过房子的用户都有过这样的体验，为了看房子，辗转各个小区。一天下来，个人筋疲力尽不说，效率也很低下，也没有看到几家合适的房子。不过，这种局面近期也将会迎来改变。近日，贝壳找房与百
贝壳找房已申请在纽约上市，最多融资20亿美元。贝壳找房获得了腾讯控股公司和软银集团的投资。知情人士称，贝壳找房已经秘密向美国证券交易委员会(SEC)提交了上市申请。贝壳找房据称寻求在纳斯达克上市，已经选择高盛和摩根士丹利担任IPO牵头经办行。创业公司数据服务CB Insights的数据显示，贝壳找房的估值为140亿美元。(作者/箫雨)
所有线下生意,都值得线上再做一遍,不论衣食住行。这句话背后的含义是:线上再现的都是线下场景,而且是以更高效,以人为本的方式实现。微信与现实场景相对应的就是熟人社交,群聊无非就是把线下聚会搬到了网上。淘宝、拼多多这类电商平台还有另外一个称呼,线上商场。企业家和投资人考察一个线上产品是否有前景,一个重要指标就是在生活中能否找到原型。贝壳的线上贷款核实签约(以下简称线上贷签)服务,是最新例证。这个基于贝壳平台的视?
据中国新闻网报道，5月6日，有自媒体曝出贝壳找房平台某中介找房托进行虚假带看楼盘的消息。 7 日，贝壳找房回应称，严厉打击虚假带看行为，一经核实将对经纪人黄线处罚。“对于自媒体所提及内容，公司正在展开专项调查，如果经核查情况属实，将会对该品牌及经纪人进行黄线处理。”
随着5G时代的到来,社交电商也开始影响着我们的方方面面,越来越多的品牌开始相关的转型。尽管人们能够通过社交电商获得更大的优惠,但本质与传统电商并没有相差多少。为了让大家的每一笔钱花的更有价值,贝壳life基于会员制社交电商平台与新型通证经济,建立全新的社交电商模式。简单的来说,贝壳life是一个以通证经济赋能技术的创新体系,它打破了传统消费模式和电商模式之间的壁垒,以“让每一笔消费都更有价值”为核心,构建VIP会员制消
时代向前奔跑，时间白驹过隙。 5 月 7 日，在这个平凡又不平凡的日子里，贝壳南京站迎来了 2 周年的生日。 在过去的两年中，贝壳南京在不断成长，做了很多改变和探索。聚合和赋能进驻平台的合作经纪品牌，帮助很多的人在南京这座六朝古都找到了心仪的家。 贝壳找房作为科技驱动的新居住服务平台，贝壳南京站合作门店达 1164 家，联网经纪人 11230 名，跨品牌成交占比46.9%。贝壳南京站线上化不断升级，线上房源 86000 多套，VR房?
随着新居住时代到来，服务者的职业化、志业化成为重要课题。 4 月 23 日，以“数字新居住 产业共生长”为主题的 2020 贝壳新居住大会通过线上直播方式顺利召开。贝壳找房CEO彭永东对赋能优秀服务者进行了分享。继去年提出新居住战略，在居住交易服务全面实现线上化闭环，服务者全面进化的背景下，今年贝壳找房CEO彭永东给出了关于新居住更清晰的阐释，即数字化与服务者相互定义。一方面通过数字化将数字空间与物理空间实现连接和重
大数据、VR、AI、IoT等新技术正在居住产业互联网产生更深远的影响。 4 月 23 日，以“数字新居住 产业共生长”为主题的 2020 贝壳新居住大会在线上举办。围绕新居住时代下，数字化与服务者之间的关系，贝壳找房CEO彭永东表示：“新居住就是打造一个场，让物理空间和数字空间更好的融合在一起，背后是千千万万的服务者，他们以前把这个事情看作一个生计，一个活儿，然后看成是一个职业，一个志业。”近年来，在贝壳找房的探索与实践
继去年提出新居住战略,在居住交易服务全面实现线上化闭环,服务者全面进化的背景下,今年贝壳找房CEO彭永东给出了关于新居住更清晰的阐释,即数字化与服务者相互定义。一方面通过数字化将数字空间与物理空间实现连接和重塑。另一方面提供新居住服务者新供给,中国第一代职业经纪人已经在路上。通过全面数字化与服务者进化,贝壳构建物理空间、数字空间诸要素有序有品质的流动,推动行业正循环发展。贝壳同时宣布愿景升级为“服务3亿家庭?
从消费互联网到产业互联网，居住需求的多元化、品质化如何被更好满足，产业纵深发展将走向何方? 4 月 23 日， 2020 贝壳新居住大会将以线上发布会的形式举办，共话新居住，解码新未来。本次大会主题为“数字新居住 产业共生长”，国内外学者、产业互联网创新领域领袖、上下游产业合作伙伴将围绕数字化、平台经济、产业互联网、新技术红利、产业效率提升等高质量话题展开深度探讨。而参会嘉宾在各自领域和行业取得的成就十分瞩目，?
4月23日，以“数字新居住，产业共生长”为主题的2020贝壳新居住大会以线上发布会的形式举办,贝壳找房董事长左晖、CEO彭永东携手多位国内外学界和产业界重磅嘉宾，共话数字居住新未来。 会上，贝壳找房2020年七大新产品和新服务相继亮相，涵盖品牌门店运营、经纪人作业、行业人才成长、平台规则治理、用户体验升级等多个维度，以先进技术、科学管理和品质服务，持续助力提升贝壳平台新经纪品牌经纪人服务品质和服务效率，推动用户?
伴随国民经济向数字化高速迈进，居住服务行业也进入“新居住”时代。 4 月 23 日，以“数字新居住 产业共生长”为主题的 2020 贝壳新居住大会在线召开，围绕新居住的内核和外延，众多国内外行业领袖围绕数字化、平台经济、产业互联网等多个方面分享行业前瞻理论和观点，其中贝壳找房的平台创新模式，在疫情期线上化加速推进的背景下备受关注。 贝壳找房CEO彭永东新居住定义再度深化，平台潜力彰显更多发展可能作为居住服务领域的平
在消费升级和互联网技术的双重塑造下，人们对品质居住的需求不断提升。把握新机遇，迎接新挑战， 4 月 23 日，以“数字新居住 产业共生长”为主题的 2020 贝壳新居住大会，通过线上云直播方式，完成了一次对于居住产业互联网战略走向的全新定义。2020 贝壳新居住大会现场来自国内外的学者、产业互联网创新领域领袖、上下游产业合作伙伴参与了本次大会。包括北京大学国家发展研究院BiMBA商学院院长陈春花、诺贝尔经济学奖获得者让·
面对蓬勃发展的互联网产业浪潮，各行各业的产业格局开始被重构或革新。在这一浪潮的趋势下，我国房地产经过二十多年的高速发展，传统房地产、房地产经纪与互联网之间的连接日趋密集，由此诞生出崭新的发展业态与技术红利。近期，由国内领先的品质居住服务平台贝壳找房举办的 2020 年贝壳找房新居住大会线上发布会——“数字新居住 产业共生长”，就房产经纪相关领域的数字化和线上化发展进行探讨。 “过去五年，新技术的红利从消?
“以‘人店’为核心进行产业链建设，整个产业才有希望。”4月23日，贝壳找房董事长左晖在2020贝壳新居住大会上发表“向低收入挑战”主题演讲，他表示，未来这个行业就是长期主义对短期主义的基因战，而长期主义背后就是ACN文化的基础，坚持对客户好、对经纪人好、合作共赢和线上化。 在左晖看来，行业运营的核心长期以来并非围绕门店展开，贝壳给产业带来的变化在于，门店终于开始成为整个产业链的基础核心和运营轴心。 根据行业?
“在线化、数字化是当前企业发展战略的一个必选项，不仅体现在过去数字技术对社会的驱动和生活方式的改变，更体现在数字化能力在此次疫情危机中给予的更大启发。” 4 月 23 日，北京大学国家发展研究院BiMBA商学院院长陈春花，在以“数字新居住 产业共生长”为主题的 2020 年贝壳找房新居住大会线上发布会发表演讲，从六个关键认知的维度深度阐述数字化的重要意义，呼吁企业拥抱数字化时代，构建全产业之间的生态协同空间，并就?
“近二十年来，世界范围内平台的重要性不断提高。” 4 月 23 日， 2014 年诺贝尔经济学奖获得者让·梯诺尔出席 2020 贝壳新居住大会，并围绕“平台经济商业模式”发表演讲。他提出，“对于双边平台来说，选择正确的商业模式是成功的关键”。同时，对平台如何取得竞争优势，结合贝壳关于“数字新居住”的战略布局，从经济学角度提出了制胜策略。 2014 年诺贝尔经济学奖获得者让·梯诺尔 随着大数据、人工智能、云计算等新技术飞速
近期的全员远程办公浪潮也让更多的政企事业单位看到了新办公模式的可能性，从而重新评估自身的远程办公能力及未来的建设。远程办公，除了有针对敏感岗位、远程软件开发、呼叫中心居家座席等特殊场景下的桌面云远程办公方案，更有适合一般岗位、应用范围更广泛的VPN远程办公接入方案。本文从京东、OPPO、贝壳找房、福耀玻璃等企业的应用案例出发，探索企业应如何选择远程办公接入方案。京东京东是国内家喻户晓的自营式电商企业。针?
贝壳找房方面确认，已经在 2019 年 11 月份完成D+轮融资，投资方包括软银、腾讯、高瓴资本、红杉资本，总融资额超过 24 亿美元。
DoNews 6月25日消息（记者 丁凡）日前，国务院办公厅出台关于支持出口产品转内销的实施意见。意见指出，鼓励外贸企业对接电商平台，依托各类网上购..
DoNews 6月25日消息（记者 丁凡）6月23日，灯塔专业版与抖音开放平台达成合作，在灯塔上线抖音电影榜（包括院线电影和网络电影），成为灯塔专业版..
那个痴迷《精灵宝可梦Go》的最牛玩家，现在的装备又升级了。作为一名资深的《精灵宝可梦 Go》游戏玩家，陈三元先生已经将自行车再次升级，现已能够..
Intel NUC早已是迷你机的代名词，不过随着AMD锐龙越来越精进，相关迷你机产品也是越来越多，AMD还专门发起了相关计划，推动锐龙迷你机在各行业的普..
公司原计划于7月17号在本土重开迪斯尼乐园，但防疫形势陡然吃紧，州政府未能及时批复开园许可，据说要到7月4号之后才有结论。考虑到重开乐园需预留..
6月25日消息，据XDA报道，谷歌在Android版Chrome上加入了图片编辑功能。XDA指出，Chrome内置了截图编辑器，用户截屏后可以在Chrome内完成编辑、分..
如果从根本上来说，苹果放弃Intel，远离x86架构改用自研的ARM桌面处理器是必然的选择，因为他们需要对生态的大一统，当然这件事出现也是有导火索的..
今日，软银集团CEO孙正义在年度股东大会上表示，将退出阿里巴巴董事会，自今日起生效。孙正义称“作为董事，我从阿里‘毕业’了，软银仍将尽可能长..
6月25日消息，黑鲨科技宣布，黑鲨3全版本降价300元。具体来说，8GB+128GB售价3199元，12GB+128GB售价3499元，12GB+256GB售价3699元，提供璀璨粉、..
曾经全球电动平衡车鼻祖的Segway，恐怕自己也没有想到，会落到现在的这个田地。在经历了20年的风雨之后，赛格威（Segway）电动平衡车已正式停产。..
6月25日消息，vivo X50 Pro引力配色首销，起售价4298元（8GB+128GB）。作为X系列新成员，vivo X50 Pro突破性将微云台防抖纳入手机之中。官方介绍，..
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如祺出行表示，今年预计投入600万元，用于司机荣誉及福利体系建设；并于6月29日起，将如祺顺风车对广汽集团体系员工开放内测，适时向公众正式开放..
昨日晚间，阿里影业发布公告称，自 2020 年 6 月 24 日起，常扬因内部调职已辞任非执行董事。同日起，李捷委任执行董事及公司执行委员会成员。..
据中国新闻网报道，小米集团计划在深投资77. 6 亿元建设小米国际总部，建设智能手机与人工智能中心、商务拓展中心、互联网服务中心。..
今日，中国有赞发布公告称，该公司于 2020 年 6 月 24 日根据认购 4896 万港元认购权证股份发行新股份 6800 万股，每股发行价0. 72 港元，较 6 月..