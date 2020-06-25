阿里影业：常扬内部调职辞任非执行董事

昨日晚间，阿里影业发布公告称，自 2020 年 6 月 24 日起，常扬因内部调职已辞任非执行董事。同日起，李捷委任执行董事及公司执行委员会成员。
昨日晚间，阿里影业发布公告称，自 2020 年 6 月 24 日起，常扬因内部调职已辞任非执行董事。同日起，李捷委任执行董事及公司执行委员会成员。
6月18日消息，阿里文娱今日发布员工信，宣布组织再升级，任命李捷（花名抚剑）为阿里影业总裁，负责阿里影业国内业务，任命戴玮（花名元宝）为文娱COO，负责文娱平台业务部。 另外，阿里巴巴集团副总裁、阿里文娱CTO兼优酷COO庄卓然（花名南天）调任飞猪总裁，阿里巴巴集团副总裁范驰（花名程咬金）调入阿里文娱，负责OTT和体育业务，不再担任飞猪酒旅及国内生态业务负责人。阿里文娱方面表示，阿里巴巴经济体是一个充
6月18日阿里影业发布公告表示，股份将于新加坡证券交易所有限公司主板自愿除牌。在公告中称，建议除牌的理由有三点：一是策略性资源集合、二是简化合规责任、三是新交所成交量低。
6月18日消息，今日晚间，阿里影业在港交所发布公告称，股份于新加坡证券交易所有限公司主板自愿除牌。日前，阿里文娱组织再升级，任命李捷（花名抚剑）为阿里影业总裁，负责阿里影业国内业务，任命戴玮（花名元宝）为文娱COO，负责文娱平台业务部。此外，阿里巴巴集团副总裁范驰（花名程咬金）调入阿里文娱，负责OTT和体育业务，不再担任飞猪酒旅及国内生态业务负责人。以上三人均对阿里巴巴合伙人、阿里文娱总裁樊路?
阿里影业在港交所发布公告称，股份于新加坡证券交易所有限公司主板自愿除牌。
今天，阿里影业宣布将根据股份奖励计划条款向 338 名获选雇员授出合共约1. 27 亿股奖励股份。 880 万股奖励股份授予 3 名关连承授人，而约1. 18 亿股则授予 335 名非关连承授人。授出事项不会导致发行任何新股份，亦不会对该公司现有股东的股权产生任何摊薄影响。
阿里的海外新闻聚合产品UC News已于上周对内宣布将停止运营，原团队全部并入阿里健康。同时阿里海外短视频产品VMate将缩减员工、收紧资金投入。VMate的公关人士回应称，最近正值阿里的新财年，各个业务都在做新规划中，“坚定海外布局的前提是不变的，规划具体还在制定中。”v
6月22日消息，针对日前围绕阿里的一系列谣言，阿里巴巴市场公关委员会主席王帅今天对外发布回应称，外界对阿里的批评，我们感受到的是这么多人关心阿里的价值观，这是对一个好的公司，优秀的年轻人的期望和监督。这是友善的，这对我们是一种鞭策。据悉，6月19日，微信公众号“小白天下”持有者陈某通过其个人自媒体渠道刊登一篇《致歉说明》，承认为吸引流量和眼球，在利益驱动下，围绕“阿里蒋凡事件”在两个月内编造
目前，世界云产业的竞争区域主要集中在欧美市场，但在未来十几年的行业进程中，亚太市场的首席品牌——阿里云，势必会成为一支强劲的后起之旅！“主要原因在于，欧美云市场的饱和度极高，在此因素的影响之下，主导亚太市场且增量远高于同行的阿里云，其未来增长空间极为可观！”阿里云服务器教程网负责人表示。生于斯，长于斯，阿里云在短短十余年的时间里，不但成为亚太市场的王者，同时还在欧美市场闯下一片诺大的市场格局。具体
有消息称：阿里巴巴副总裁，阿里妈妈事业群总裁张忆芬已于5月离职，可能将转做投资。
据晚点LatePost报道，阿里巴巴副总裁，阿里妈妈事业群总裁张忆芬已于 5 月离职，可能将转做投资。截至发稿，阿里方面暂未回应。
富时公布指数季度检讨，富时中国 50 指数纳入阿里巴巴、阿里健康及翰森制药，剔出申洲、新华保险及中交建， 6 月 19 日收市后生效。
近期围绕阿里员工的谣言攻击出现大反转，在上周五自媒体“小白天下”公开道歉后，昨晚，名为“李国福”的知乎用户也发表道歉声明，承认自己是近日“阿里员工招小三进公
腾讯还在继续着自己的神话，今天他们的市值已经悄然超越了阿里巴巴。截至发稿腾讯股价涨3.12%报489港元，市值达46717.34亿港元，市值超过阿里巴巴（46572.07亿港元）。自今年3月底以来，腾讯股
今日，针对微信公众号小白天下发布“蒋凡事件”黑稿致歉一事，阿里巴巴集团首席市场官王帅微博回应称，外界对阿里的批评，我们感受到的是这么多人关心阿里的价值观，这是对一个好的公司，优秀的年轻人的期望和监督。这是友善的，这对我们是一种鞭策。但是编造谎言，写故事会，有组织人身攻击，我们不能接受。
6 月 4 日，杭州得赋健康管理有限公司发生高管变更，原法定代表人蒋凡卸任，同时他也不再担任该公司董事长和总经理职务，接任者为汪强。另外，朱坚、王星不再担任董事职务，屠燕武、缪爱善新增为董事。该公司为Ali JK ZNS(HK)Limited100%控股。
今日，针对“王兴称阿里将放弃大文娱”一事，阿里大文娱方面回应称，消息不实，美团不开茶馆真是可惜了一把手单口相声的表演癖好。
从2009年双十一网络促销活动开始，阿里系便在“数字节日”的营销道路上愈走愈远。行至今时今日，不仅天猫商城紧锣密鼓地开展一系列营销活动，作为阿里系重要成员之一的阿里云，更是将这种营销举措演绎的入木三分。譬如，当下阿里云618年中大促活动，便是官方推出的一项营销重头戏！值2020年阿里云线上峰会圆满召开之际，本次阿里云618年中大促活动索性将诸多首发新品隆重上架，以一种极具战略性的发布姿态，诠释着云领域中的王者之
充电桩的大风来得突然又迅猛。近两月时间，包括北京、上海、天津、三亚、江苏在内的多个城市及省份，都先后出台了充电桩建设方案。
在今日举行的2020阿里云峰会上，阿里云宣布成立“金融核心先锋联盟”，帮助金融机构核心系统摆脱传统集中式架构，转向以云平台技术为核心的分布式架构，快速构建应对高并发业务场景的能力，全面拥抱开放金融时代。“金融核心先锋联盟”首批成员有20家，包括埃森哲、德勤、安永、毕马威等国际著名咨询公司，以及润和软件、恒生电子、文思海辉、中科软科技等国内主流的金融科技公司。
今日，阿里巴巴宣布淘宝 App 在全国 16 城上线“小时达”业务。当消费者搜索特定商品时，搜索结果页将在醒目位置自动跳出“小时达”频道入口，进入频道后，消费者即可找到周边能实现分钟级配送的同款商品。
DoNews 6月25日消息（记者 丁凡）日前，国务院办公厅出台关于支持出口产品转内销的实施意见。意见指出，鼓励外贸企业对接电商平台，依托各类网上购..
DoNews 6月25日消息（记者 丁凡）6月23日，灯塔专业版与抖音开放平台达成合作，在灯塔上线抖音电影榜（包括院线电影和网络电影），成为灯塔专业版..
那个痴迷《精灵宝可梦Go》的最牛玩家，现在的装备又升级了。作为一名资深的《精灵宝可梦 Go》游戏玩家，陈三元先生已经将自行车再次升级，现已能够..
Intel NUC早已是迷你机的代名词，不过随着AMD锐龙越来越精进，相关迷你机产品也是越来越多，AMD还专门发起了相关计划，推动锐龙迷你机在各行业的普..
公司原计划于7月17号在本土重开迪斯尼乐园，但防疫形势陡然吃紧，州政府未能及时批复开园许可，据说要到7月4号之后才有结论。考虑到重开乐园需预留..
6月25日消息，据XDA报道，谷歌在Android版Chrome上加入了图片编辑功能。XDA指出，Chrome内置了截图编辑器，用户截屏后可以在Chrome内完成编辑、分..
如果从根本上来说，苹果放弃Intel，远离x86架构改用自研的ARM桌面处理器是必然的选择，因为他们需要对生态的大一统，当然这件事出现也是有导火索的..
今日，软银集团CEO孙正义在年度股东大会上表示，将退出阿里巴巴董事会，自今日起生效。孙正义称“作为董事，我从阿里‘毕业’了，软银仍将尽可能长..
6月25日消息，黑鲨科技宣布，黑鲨3全版本降价300元。具体来说，8GB+128GB售价3199元，12GB+128GB售价3499元，12GB+256GB售价3699元，提供璀璨粉、..
曾经全球电动平衡车鼻祖的Segway，恐怕自己也没有想到，会落到现在的这个田地。在经历了20年的风雨之后，赛格威（Segway）电动平衡车已正式停产。..
6月25日消息，vivo X50 Pro引力配色首销，起售价4298元（8GB+128GB）。作为X系列新成员，vivo X50 Pro突破性将微云台防抖纳入手机之中。官方介绍，..
据日本媒体报道称，日本首富、软银集团CEO孙正义在年度股东大会上表示，将退出阿里巴巴董事会，自今日起生效。他表示：“作为董事，我从阿里..
今日，软银集团CEO孙正义在年度股东大会上表示，将退出阿里巴巴董事会，自今日起生效。..
今日，针对赴美上市传闻，贝壳找房回应称，消息不实，目前尚无具体时间表。此前，有媒体报道称，贝壳找房已申请在纽约上市，计划最早三季度赴美IP..
【TechWeb】6月25日消息，日前，深圳市人民政府与小米通讯技术有限公司在深圳举行总部经济发展合作协议签约仪式，而这也标志着小米国际总部正式落..
【TechWeb】6月25日消息，据国外媒体报道，去年部分建成并开始生产国产Model 3的特斯拉上海超级工厂，今年开始进行大规模的施工，外媒最近几个月也..
如祺出行表示，今年预计投入600万元，用于司机荣誉及福利体系建设；并于6月29日起，将如祺顺风车对广汽集团体系员工开放内测，适时向公众正式开放..
昨日晚间，阿里影业发布公告称，自 2020 年 6 月 24 日起，常扬因内部调职已辞任非执行董事。同日起，李捷委任执行董事及公司执行委员会成员。..
据中国新闻网报道，小米集团计划在深投资77. 6 亿元建设小米国际总部，建设智能手机与人工智能中心、商务拓展中心、互联网服务中心。..
今日，中国有赞发布公告称，该公司于 2020 年 6 月 24 日根据认购 4896 万港元认购权证股份发行新股份 6800 万股，每股发行价0. 72 港元，较 6 月..