阿里影业：常扬内部调职辞任非执行董事

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 快讯 > 阿里最新资讯 > 正文

阿里影业：常扬内部调职辞任非执行董事

2020-06-25 10:20 · 稿源：站长之家

昨日晚间，阿里影业发布公告称，自 2020 年 6 月 24 日起，常扬因内部调职已辞任非执行董事。同日起，李捷委任执行董事及公司执行委员会成员。


网友热搜:

阿里大数据平台架构图阿里月饼事件马云解释阿里云域名注册阿里系列应用有哪些亚马逊与阿里巴巴区别阿里入股中通腾讯阿里巴巴百度阿里学院学费多少阿里巴巴uc客服待遇阿里人才计划申请条件
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM