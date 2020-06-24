国美高管回应创始人黄光裕已出狱：尚未内部宣布

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国美高管回应创始人黄光裕已出狱：尚未内部宣布

2020-06-24 14:59 · 稿源：站长之家

今日，针对“国美创始人黄光裕已出狱”的报道，国美高管回应称，尚未内部宣布。此前，北京商报报道称，国美创始人黄光裕已于近日出狱，国美官方将于近日通过公告说明具体情况。

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