亚马逊启动一项20亿美元气候基金 投资低碳环保技术公司

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亚马逊启动一项20亿美元气候基金 投资低碳环保技术公司

2020-06-24 14:05 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月24日 消息:亚马逊(Amazon)周二宣布，该公司将启动一个 20 亿美元的风险投资基金，用于支持那些打造“可持续性和低碳化技术”的公司。

亚马逊表示，气候基金将投资于多个行业的公司，包括运输和物流、能源发电、制造业以及食品和农业。该公司补充说，这 20 亿美元是“初始”承诺，表明该基金的资金可能会随着时间增长。

贝佐斯在一份声明中说：“将考虑来自世界各地各种规模和阶段的公司，从产品初创企业到成熟企业。” “每一项投资都将根据加速零碳发展并为子孙后代保护地球的潜力来判断。”

亚马逊

据悉该基金是亚马逊“气候承诺”的一部分，去年 9 月由贝佐斯首次宣布。作为该计划的一部分，亚马逊承诺到 2040 年实现碳平衡。

周二，亚马逊还宣布，预计到 2025 年将完全依靠清洁能源运行，这比《气候承诺》最初提出的目标提前了五年。

在环境保护方面，亚马逊还做了其他努力。今年 4 月，该公司投资 1000 万美元帮助保护或恢复美国东北部的森林。此外，贝佐斯于 2 月承诺提供 100 亿美元启动新的地球基金，以应对气候变化。

另外，今年 1 月份微软发布了一项积极的计划，承诺未来将“减少并最终消除”其碳足迹。为了实现这一目标，微软表示，到 2030 年，其运营将实现碳负排放，并将在接下来的 20 年里封存相当于 1975 年以来全部二氧化碳排放量的碳。

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