日活暴增 25 倍“V字反弹”！粒上皇全国门店庆祝支付宝上销量破亿

有人在支付宝上卖了 1 个亿? 6 月23日消息，被李佳琦称为板栗届“爱马仕”的粒上皇发布战报：“率先在支付宝上卖出 1 亿颗板栗”，各门店店长为此纷纷花式庆祝这一“战绩”。不仅如此，其支付宝小程序 2 个月内搜索翻 10 倍，日活用户涨 25 倍，顺利实现疫后V字反弹。

据了解，粒上皇在全国有超过 400 家门店，是现炒板栗领域的头部企业，虽然疫情期间粒上皇“即买即走”的经营模式，开店率达70%，但人流量的锐减依旧让营业额下降了30%。而从 3 月开始，粒上皇营业额开始快速复苏。粒上皇市场相关负责人介绍，除平台主动调整业务，积极参与各地复工复产外，支付宝渠道的作用尤为关键。

复工以来，粒上皇通过支付宝小程序向用户广发优惠券，以及参加平台活动获取中心化流量;同时，还不断优化线上搜索词，线下引导上支付宝搜「粒上皇」，短短 20 天小程序曝光量就超 600 万次，店内优惠券领取量超 30 万张，引流到店用户涨幅明显，业绩也逐渐恢复至疫情前。

粒上皇的业绩反弹与支付宝的生活服务平台息息相关，支付宝全球 12 亿用户，且上支付宝搜、上支付宝领券等服务的心智已经养成，对商家来说，支付宝小程序的流量红利期已经到来。

支付宝 3 月 10 日宣布升级为数字生活开放平台以来，已经有越来越多行业的商家通过支付宝小程序实现了业务“V字反弹”，包括货运物流、餐饮快消、教育服务等。行业分析认为，支付宝生态中心化+去中心化的平台运营模式，对于零售行业快速拉新和深度运营也有很大助力。