菜鸟总裁万霖：菜鸟裹裹用户量已突破2亿

2020 全球智慧物流峰会上，菜鸟总裁万霖表示，菜鸟裹裹用户量已突破 2 亿，数智化寄件将进一步连接消费者和快递公司，且 3 年内，跨境包裹网络时效提升一倍。
2020 全球智慧物流峰会上，菜鸟总裁万霖表示，菜鸟裹裹用户量已突破 2 亿，数智化寄件将进一步连接消费者和快递公司，且 3 年内，跨境包裹网络时效提升一倍。
大家越来越离不开网购了。今年前四个月，全国实物商品网上零售额，占社会消费品零售总额比重已达到24.1%，同比提高5. 5 个百分点。快递“最后 100 米”，因此愈发受到关注。正在召开的全国两会上，关于快递柜超时收费的话题，就引来代表委员们热议。
在这个时代，只要你愿意干，你就会找到适合你的工作；而只要你肯努力，就能在打拼的城市立足，哪怕是你底子差薄、起步晚。今天，一站式招聘服务平台斗米，给大家带来的是金章鱼会员李哥的逆袭故事。起步虽晚，但销售是草根逆袭最快捷径与很多选择到大城市打拼的年轻人相比，今年 45 岁的李哥的起步显然有点晚，因为需要钱，而老家的就业机会则更少，为了改变自己的生活和命运，李哥和媳妇来到了北京。他相信，城市大了，机会就多，
今日，菜鸟网络表示，今年天猫 618 快递同比提速30%。全国超 300 个城市的消费者接受了菜鸟和快递公司提供的小时达、半日达和当日达服务，海淘也出现了半日达。
谈及物流，大众最先联想到的必然是快递。据国家邮政局的统计数据， 2019 年快递服务企业业务量完成635. 2 亿件，同比增长25.3%，这是个仍在逐年增长的庞大市场，而“通达系”、顺丰、京东物流是承载起海量快递的主要力量。
【TechWeb】6月9日消息，菜鸟总裁助理熊伟昨天在全球速卖通商家大会上透露，菜鸟正在启动旗下国内和国际物流网的再加速，同时向全球骨干网和乡村毛细血管加大投入，以加快实现“全国24小时，全球72小时必达”。熊伟介绍，中国的外贸出口在疫情之后迎来爆发式增长。而航空运输是最快速的出口运输方式。菜鸟在已经提供260架次包机保障出口的基础上，计划再增加1000架包机，为外贸出口企业扩大增长通道。同时，海外仓也是中小企业出?
“这次天猫618，得益于数字化和智能化的加速普及，菜鸟和通达系快递速度，已经全面超越传统仓配物流速度。”6月4日，天猫618菜鸟总指挥、菜鸟供应链总经理黄巍在接受采访时表示。
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随着天猫 618 临近，菜鸟驿站今日( 5 月 27 日)宣布，持续免费保管快递之外，全国驿站将进行数字化升级，依托全套智能科技，带来日常服务无感体验。
为了在后疫情期间扭转上半年局势，早在 5 月下旬，6· 18 这场“回血之战”已经拉响。观战家居行业，各品牌取得不俗业绩。家居服务各环节供应链已经备足弹药，火力全开。 家居品牌：产品折扣不断，数字化服务升级 5 月 18 日，红星美凯龙联合天猫启动首届“红星美凯龙周年宠粉节”，宣布将独家冠名天猫“6·18”超级晚，并将于 6 月 12 日牵手“带货女王”薇娅，开设红星美凯龙专场。 居然之家公告，投入巨额资金用于门店装修改?
6月19日消息，最大在线寄件平台菜鸟裹裹宣布，消费强势爆发下，寄快递用户迎来高速增长，再创新高已达2亿。菜鸟裹裹同时决定，再补1亿元，推出“周六免费寄”据了解，此番追加1亿元
6月18日消息，根据官方公布的数据显示，天猫平台6月18日凌晨1小时的成交量就同比上涨100%。菜鸟数据显示：截至18日中午12时，整个天猫618购物季的包裹有七成已经送达。据了解，“分钟级配送”是今年天猫618的新常态。全国有299个地市级以上城市（不含港澳台）出现了消费者购买后不到1小时就收到包裹的情况。其中上海、北京、广州、深圳、杭州、重庆、苏州、成都、东莞和南京成为全国签收量最多的top10城市。菜鸟618物?
阿里巴巴 5 月 22 日发布 2020 财年第四季度及全年业绩，数据显示，截至 2020 年 3 月 31 日止的 12 个月里，阿里巴巴数字经济体的消费型商业业务GMV达人民币7. 053 万亿元，突破 1 万亿美元。
在前几天发布的《大家反对丰巢，真的是差那 5 毛钱吗?》一文中，我们提到菜鸟驿站运维成本相对更低，读者都挺好奇到底是为啥，希望可以展开讲讲。
今日，菜鸟方面称，今年天猫 618 的物流配送速度会提升，菜鸟供应链将支持天猫商家提速到 48 小时内发货。菜鸟供应链在天猫618期间会提前对预售商品进行下沉，全国多地的丹鸟配送站、菜鸟驿站将成为商品下沉的“前置仓”。
最近说唱界冉冉升起了一位特殊的新星，被不少人誉为是最佳新生代的“歌手”——一台被叫做“自制说唱机”的AI智能工具。这个AI“说唱歌手”是由机器人科技专家Li Yang Ku打造，他利用Jay-Z，Kanye West，Eminem和Snoop Dogg等多位全球知名说唱歌手来训练AI神经网络来打造出了这款产品。只要输入一些押韵词汇即可完成一段流利的说唱歌曲。
今日，菜鸟驿站表示，暂存包裹的服务不会对消费者收费，无论存放多久，都会免费妥善保管，这项政策持续不变。
阿里巴巴旗下跨境B2C平台全球速卖通联合菜鸟国际，启动“海外仓春雷行动”。据速卖通介绍，此次“海外仓春雷行动”，速卖通和菜鸟双方共同建立“一键备货海外仓”，为商家提供从中国提货、关务、海外仓存储、配送以及海外仓退货等服务，并通过中欧班列菜鸟号的开行，帮助商家备货海外。
今日，菜鸟裹裹宣布，联手递四方，已推出国际寄件服务，在全国2800多个区县，使用手机下单，口罩等物资就能方便寄达全球。目前，通过菜鸟裹裹APP，选择“寄国际&港澳台”下单，口罩(非医用)等防疫用品，特产、服饰、数码产品等即可寄往20个国家和地区。
丰巢科技宣布将在4月30日推出会员服务，若是非会员用户在快递柜存放快递12小时之后将开始收费，价格为超时后收费0. 5 元/ 12 小时， 3 元封顶，法定节假日不计费。
今日，菜鸟方面表示，菜鸟驿站已在全国多地上线无人车送快递，包括杭州、成都、上海、天津等地。包裹到小区后，用户使用手机淘宝等，可以随时预约方便的上门时间。据悉，每台无人车可存放 18 件快递，在小区行驶一周约 1 小时，充电一次可行驶 40 多公里。
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