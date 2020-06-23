菜鸟总裁万霖：菜鸟裹裹用户量已突破2亿

在这个时代，只要你愿意干，你就会找到适合你的工作；而只要你肯努力，就能在打拼的城市立足，哪怕是你底子差薄、起步晚。今天，一站式招聘服务平台斗米，给大家带来的是金章鱼会员李哥的逆袭故事。起步虽晚，但销售是草根逆袭最快捷径与很多选择到大城市打拼的年轻人相比，今年 45 岁的李哥的起步显然有点晚，因为需要钱，而老家的就业机会则更少，为了改变自己的生活和命运，李哥和媳妇来到了北京。他相信，城市大了，机会就多，