菜鸟总裁万霖：菜鸟裹裹用户量已突破2亿

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菜鸟总裁万霖：菜鸟裹裹用户量已突破2亿

2020-06-23 14:39 · 稿源：站长之家

2020 全球智慧物流峰会上，菜鸟总裁万霖表示，菜鸟裹裹用户量已突破 2 亿，数智化寄件将进一步连接消费者和快递公司，且 3 年内，跨境包裹网络时效提升一倍。

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