全球超算500强榜单公布：联想入围180台 位列份额第一

近日，TOP500 组织发布了最新的全球超级计算机TOP500 榜单。榜单显示，在全球浮点运算性能最强的 500 台超级计算机中，联想制造的超算入围 180 台，较上份榜单的 173 台增加 7 台，数量远超其他厂商，再次名列全球高性能计算提供商份额第一名。本次的榜单冠军超级计算机“富岳”(Fugaku)是世界上第一台ARM架构处理器驱动的TOP500 高性能计算集群，认证算力超过51. 3 亿亿次每秒。
近日，TOP500 组织发布了最新的全球超级计算机TOP500 榜单。榜单显示，在全球浮点运算性能最强的 500 台超级计算机中，联想制造的超算入围 180 台，较上份榜单的 173 台增加 7 台，数量远超其他厂商，再次名列全球高性能计算提供商份额第一名。本次的榜单冠军超级计算机“富岳”(Fugaku)是世界上第一台ARM架构处理器驱动的TOP500 高性能计算集群，认证算力超过51. 3 亿亿次每秒。
6 月 11 日，在由四川天府新区成都管委会、成都市科学技术局、成都产业投资集团有限公司主办，成都超算中心运营管理有限公司承办的成都首届超级计算创新应用天府论坛上，成都超级计算中心正式亮相。包括中科院、华为和云从科技等在内的科研院所与企业代表齐聚成都，就超算前沿技术、超算赋能行业应用等热门话题展开研讨，为打造数字经济创新极核、建设中国西部（成都）科学城聚才汇力。会上还举行了超算中心合作框架协议签约仪式，
ARM处理器在低功耗移动领域已经是王者，苹果将正式把它引入到Mac电脑中，无独有偶的是ARM今天又证明了它在HPC高性能计算中的地位，在最新的TOP500超算中，使用48核ARM芯片的日本Fugaku超算位列第
腾讯长三角人工智能超算中心及产业基地昨天在松江区举行开工仪式，从项目签约到土地摘牌仅用了 58 天，预估投资超过 450 亿元，占地 236 亩，拥有办公楼约 5 万平方米。
6月19日，百度宣布，未来十年将继续加大在人工智能、芯片、云计算、数据中心等新基建领域的投入。预计到2030年，百度智能云服务器台数超过500万台。500万台服务器是什么概念？接近2019年全球
3月30日神州数码在深交所互动易平台回复投资者提问时表示，公司作为首家加入华为鲲鹏生态的合作伙伴，在厦门建设鲲鹏服务器和PC生产基地、超算中心等，未来将全面构建从研发、生产、供应链及销售服务、售后服务的完整生态体系。神州公司在厦门的鲲鹏项目正在稳步推进，首个鲲鹏超算中心已经正式落地。
近日，由浪潮参与建设的上海交通大学π2.0实现天文学N体模拟粒子数新突破，打破世界记录。上海交通大学网络信息中心、天文系联合厦门大学天文系等单位，依托交大超算平台(π2.0集群)，成功完成4.4万亿粒子的宇宙大尺度结构N体模拟Cosmo-π测试(使用512节点、20480核心)，追踪了137亿年以来的宇宙演化，并打破此前3万亿粒子数的TianNu数值模拟世界纪录(使用13824节点、331776 核心)，成为目前世界上完成粒子数目最多的天文学N体模拟
3月5日据新华社报道，美国能源部下属核实验室打造新一代超级计算机“酋长”，为美国管理核武器、保持核竞争力提供支持。制造这一台新超算的主要零配件订单由戴尔和超威(AMD)两家公司获得，价值达6亿美元。
基于HDR InfiniBand的超级计算机，为该中心的天气和气候研究带来五倍的性能提升，大幅提升了预报和预测的精度 中国， 北京 – 2020 年 1 月 15 日 – Mellanox Technologies， Ltd.(纳斯达克股票代码：MLNX)是面向数据中心服务器和存储系统的高性能、端到端智能互连解决方案的领先供应商，该公司今天宣布，欧洲中尺度天气预报中心 (ECMWF) 已选择 200G HDR InfiniBand 来加速其新的世界领先的超级计算机，该超级计算机采用了 Atos
1 月10 日，2020 ASC世界大学生超级计算机竞赛(ASC20)启动会在北京举行。今年的大赛赛题包括使用经典超级计算机完成量子计算模拟和训练人工智能模型完成英语考试试题，这些来自科学研究前沿的赛题对来自世界各国300 多支参赛高校队伍将是前所未有的巨大挑战。通过预赛选拔出的 20 支队伍将进入到 4 月 25 日- 29 日在位于中国深圳的南方科技大学举行的总决赛。2020 ASC世界大学生超级计算机竞赛启动仪式ASC20 首次设置前沿的量子计
ASC超算竞赛是世界规模最大的大学生超算竞赛，自 2012 年举办以来共有来自全球 7000 多参赛队员参加比赛，吸引了众多知名媒体的关注，其中不乏多次参与的人。“一千个人眼中有一千个哈姆雷特”，对于数以千计参加过ASC世界大学生超算竞赛的人来说，每个人对竞赛的理解可能都是与众不同的。今天，我们采访到 3 位不同领域的代表，看看他们眼中的ASC竞赛有何独到之处?ASC竞赛充满新鲜感Dan Olds，美国OrionX.net网站合伙人，HPC资深?
11 月 21 日，2020 ASC世界大学生超级计算机竞赛（ASC20）在SC19 全球超算大会上举行了首场说明会，公布了ASC20 新赛季的赛事日程，位于中国深圳的南方科技大学获选为ASC20 总决赛东道主。2020 ASC世界大学生超级计算机竞赛ASC20 将采用“初赛+决赛”的赛制，分为报名参赛、预赛与总决赛三个阶段。报名阶段由各高校组织参赛队伍报名，所有有意向参加的高校需要在 2020 年 1 月 5 日之前通过竞赛官网向组委会提交申请，每个高校可以
11月20日,第23届国际超算高峰论坛(HPC Connection Workshop, HPCC)将在美国丹佛举行,这是2019国际超算大会(SC2019)期间的高端学术交流活动之一。今年SC的主题是“超算正当时”(HPC is now)。随着计算能力的提升,超算不再只是科学研究的利器,而是已经深入到我们的生活当中。从宇宙探索、气象预报到精准医疗、自动驾驶,超算的身影随处可见,影响力不断提升,新一轮变革正在发生。承接该主题,本届高峰论坛将聚焦E级超算与人工智能两大前
11 月 11 日，2020 ASC世界大学生超级计算竞赛（ASC20）宣布正式启动全球报名，各国高校现在可以通过大赛官网提交报名申请，参与到这项全球规模最大、竞争最激烈的超算赛事中，报名截止时间为 2020 年 1 月 5 日。前沿科学与高难度的赛题所创造的挑战乐趣，正成为ASC竞赛一种独特的魅力，吸引着数以千计来自世界各地的年轻人参与其中。ASC竞赛的试题横跨高性能计算与人工智能两大领域，既有来自世界顶级科学工程SKA（平方公里阵列?
11月19日据新华社消息，新一期全球超级计算机 500 强榜单出炉，美国超级计算机“顶点”蝉联冠军。本次榜单显示，中国境内有 228 台超算上榜，在上榜数量上蝉联第一，比半年前的榜单增加 9 台。美国以 117 台位列第二，日本、法国、德国依次位居其后。从总算力上看，美国超算占比为37.1%，中国超算占比为32.3%;半年前，美国超算占比为38.4%，中国超算占比为29.9%。
走进超算所在的cube（超算魔方），我们还发现，一家中国公司为其提供了IT“水煤电”。
超级计算，简称超算，又称高性能计算，是通过并行计算提高运算速度，解决大规模科技计算和海量并发数据处理问题的一种计算系统和环境。 超级计算机自上世纪 60 年代诞生以来，就成为大国科技竞争的利器，超算服务于国防建设、石油开采、工业制造，推动世界发展进程。 21 世纪以来，超算已经成为重大科研前沿领域不可或缺的重要手段之一。 近 10 年来，我国超算飞速发展，以“天河”、“神威”为代表的超级计算机性能在TOP500 排行
今天的2019智博会大数据智能化高峰会上，联想集董事长杨元庆发表了演讲，表示联想在过去3到4年中，从智能物联网、智能基础设施及行业智能三个方面一直在大力推进智能化转型。
7 月 12 日，以“融合计算”为主题的 2019 联想全球超算峰会（2019 Lenovo HPC Summit）在京召开。会上，联想发布了“深腾X9000 融合计算平台”，以HPC为核心，聚焦技术融合、行业融合、生态融合，从三个方面助力行业破局，与中国企业共同面对未来的发展与挑战。 联想集团高级副总裁、数据中心业务集团中国区总裁童夫尧、中科院计算技术研究所所长孙凝晖、中山大学数据科学计算机学院院长钱德沛、寒武纪创始人兼CEO陈天石、南方科
我国首台千万亿次超级计算机“天河一号”自投入试用以来，已累计支持国家重大项目超过1600余项，被称为支撑我国科技创新的又一利器。
昨日，新一期全球超级计算机 500 强榜单在美国达拉斯发布。从近几年的情况看，中美超算“你追我赶”的态势将持续下去。
DoNews 6月23日消息（记者 刘文轩）在线平面设计平台Canva完成最新一轮6000万美元的融资，由红杉资本中国基金与澳大利亚黑鸟联合领投，费利西斯风..
DoNews6月23日消息（记者 翟继茹）23日，高德方面透露，目前大部分手机的芯片都支持多个卫星定位系统，80%的手机芯片支持北斗，在这些手机上使用高..
没有什么能拦住基建狂魔！据国铁集团消息，6月23日，中国铁路在建的最长隧道斜井“高黎贡山隧道1号斜井”取得重大突破，主井顺利掘进到..
DoNews6月23日消息（记者 翟继茹）23日，针对饿了么一外卖员确诊新冠肺炎，并在每日优鲜四条站点上接过单一事，每日优鲜方面回应表示，立即关闭每..
一场疫情，改变了很多行业。今天举办的第四届世界智能大会云云主题峰会上，腾讯公司首席运营官任宇昕发表主题演讲时表示，经过这次疫情，中国不再..
据外媒报道称，此前只能与Pro Display XDR显示器一起购买的配件，现在苹果终于放开了。从报道来看，苹果官网上架了2米长的雷电3 Pro线缆，其售价1..
DoNews6月23日消息（记者 程梦玲）字节跳动旗下短视频平台TikTok宣布加入WePROTECT全球联盟（WePROTECT Global Alliance），以打击线上儿童性剥削..
微信、支付宝普及之后，现在还有谁购物是经常用现金的吗?日常生活中恐怕很少了，钱包也不怎么装钱了，带的多是卡证等物品。得益于移动支付普及，..
作为最早入华的日系品牌，三菱汽车在促进国产车发展过程中，三菱功不可没，堪称国产车教父。不过如今三菱在国内的存在感越来越弱，甚至被传出要退..
【TechWeb】6月23日消息，据国外媒体报道，已有研究机构预计今年全球智能手机出货量将下滑超过10%，5G手机预计也会受到一定的影响，可能会低于预期..
【TechWeb】6月23日消息，广东网信办官方微信公号发文称，6月22日，在国家网信办指导下，广东网信办会同省“扫黄打非”办、省教育厅、省公安厅、省..
随着中国资本市场日新月异的发展,A股市场涌现出了一大批业绩优良的上市公司,同时随着今年货币流动性宽松预期等诸多利好政策,当前A股市场热点题材层..
6 月 20 日，由鼓楼区科学技术局主办的“ 2020 南京创新周中华门潮科技大赛-全民电竞互动赛”在南京鼓楼区水木秦淮文化艺术街区如期开赛。LUCI此次..
今日，针对“饿了么确诊外卖员在每日优鲜顺四条站点接单”一事，每日优鲜回应称，立即关闭每日优鲜在饿了么外卖平台的服务。立即关闭顺四条站点，..
如果你正在使用微软Windows 10系统和Outlook邮件客户端，最近几天突然发现不能用了，那你并不孤单，因为这都是Windows 10的某个补丁惹的祸。如果你..
马斯克真是浑身上下自带流量属性的硅谷钻石王老五。5月初，他和女友、加拿大歌手“小仙女”格莱姆斯的第一个孩子出生，没想到因为取了X..
【TechWeb】6月23日消息，三七互娱发布《关于调减公司2020年非公开发行股票募集资金总额的公告》，将此次非公开发行股票募集资金总额由原来的45亿..
6月23日消息，万达电影在《关于万达电影股份有限公司 非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复》公告中提到，受疫情影响 ，公司短期内面临较大的..
2020 年，汽车行业面临全新变局。存量市场竞争加剧，有效线索成本高企，投放预算进一步压缩，重重压力下，车企将营销关注点转向“效果”这个关键词..
大多数人都在忙着感喟那些没有躲过、或是正在遭受“黑天鹅”危机的“大生意”们，却甚少留意宠物经济这个与许多人日常生活息息相关的生意，竟天然..