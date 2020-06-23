全球超算500强榜单公布：联想入围180台 位列份额第一

基于HDR InfiniBand的超级计算机，为该中心的天气和气候研究带来五倍的性能提升，大幅提升了预报和预测的精度 中国， 北京 – 2020 年 1 月 15 日 – Mellanox Technologies， Ltd.(纳斯达克股票代码：MLNX)是面向数据中心服务器和存储系统的高性能、端到端智能互连解决方案的领先供应商，该公司今天宣布，欧洲中尺度天气预报中心 (ECMWF) 已选择 200G HDR InfiniBand 来加速其新的世界领先的超级计算机，该超级计算机采用了 Atos