全球超算500强榜单公布：联想入围180台 位列份额第一

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全球超算500强榜单公布：联想入围180台 位列份额第一

2020-06-23 14:23 · 稿源：站长之家

近日，TOP500 组织发布了最新的全球超级计算机TOP500 榜单。榜单显示，在全球浮点运算性能最强的 500 台超级计算机中，联想制造的超算入围 180 台，较上份榜单的 173 台增加 7 台，数量远超其他厂商，再次名列全球高性能计算提供商份额第一名。本次的榜单冠军超级计算机“富岳”(Fugaku)是世界上第一台ARM架构处理器驱动的TOP500 高性能计算集群，认证算力超过51. 3 亿亿次每秒。

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