比特大陆：公章一直处于妥善保管、合法使用状态 公司并未申请挂失、重刻

今日，比特大陆发文称，北京比特的公章一直处于妥善保管、合法使用状态，公司并未申请挂失、重刻公章。詹克团先生利用不符合实际情况的公司登记信息状态，假称公司公章“遗失”，擅自以公司名义申请重新刻制及备案“公章”，不仅本质上无效，亦属侵害公司合法权益之行为。公司对此亦将予以追究，并对詹克团先生擅自使用该“公章”、以北京比特名义所作意思表示和行为之效力不予认可。
今日，比特大陆发文称，北京比特的公章一直处于妥善保管、合法使用状态，公司并未申请挂失、重刻公章。詹克团先生利用不符合实际情况的公司登记信息状态，假称公司公章“遗失”，擅自以公司名义申请重新刻制及备案“公章”，不仅本质上无效，亦属侵害公司合法权益之行为。公司对此亦将予以追究，并对詹克团先生擅自使用该“公章”、以北京比特名义所作意思表示和行为之效力不予认可。
公司内乱、高层夺权、争抢公章……不不不，说的不是当当网以及李国庆、俞渝夫妇，而是挖矿和区块链行业的龙头企业——比特大陆。6月10日晚间，比特大陆通过官方微信账号
当当网创始人李国庆带领四名大汉抢夺公司公章一事还历历在目，今天又发生了两起和公章有关的事情，一件是传闻，ARM中国区CEO吴雄昂被罢免但拒绝接受并抢夺公章、自行发布声明，另一件则是官宣。
今日，北京比特大陆发布声明称，公司已于 2019 年 10 月 28 日通过股东决定免去詹克团的公司执行董事、法定代表人职务，且公司已于 2019 年 11 月 5 日通过执行董事决定免去詹克团经理职务。鉴于此，詹克团无权以公司法定代表人、执行董事或经理的名义从事任何行为。
今日，比特大陆官网发布《有关“比特大陆科技”微信公众账号状态异常的声明》称，“比特大陆科技”公众号于2020年6月10日登录状态异常，当日发布的信息内容虚假，并非北京比特真实意思。
【TechWeb】6月11日消息，比特大陆发布《关于启用新公章并作废旧公章的声明》，称依据国家相关法律法规和流程，北京比特大陆科技有限公司已经作废旧公章，并启用新公章。旧公章于2020年5月8日起失效，新公章于2020年6月1日生效。
北京比特大陆日前对外发布声明称，该公司已于 2019 年 10 月 28 日通过股东决定免去詹克团的公司执行董事、法定代表人职务，且公司已于 2019 年 11 月 5 日通过执行董事决定免去詹克团经理职务。因此，詹克团无权以公司法定代表人、执行董事或经理的名义从事任何行为。
【TechWeb】6月11日消息，比特大陆官网今天对外发布声明称，6月10日由公众号发布的公章更改信息为虚假信息，北京比特大陆并未更换公章。据悉，在6月10日，“比特大陆科技”微信公众号发布了一则公章更改的信息。对此，比特大陆表示当日发布的信息内容虚假，并非北京比特真实意思。比特大陆表示，公司将会尽快恢复公众号正常状态，删除该账号发布的虚假信，并将继续严肃追究一切法律责任。
人工智能、机器深度学习技术的发展和应用使图像识别技术获得了关键性的突破，不同应用场景的图像识别率已经可以满足各方面的应用要求，并开始逐步应用于身份识别、商品识别、金融支付、安全防范、智能安检等诸多领域，呈现出高速发展势态，使视频监控系统的功能和效能出现质的飞跃，而这些智能功能的实现都离不开算力的支持。主流的智能运算如果全部依赖云端大规模GPU服务器集群，其高昂的运营成本就会让大多用户无法承担。边缘计?
昨日晚间，针对“北京网信办约谈处罚新浪微博，新浪微博热搜榜停更一周”一事，微博管理员回应称，根据网信部门的整改要求，微博热搜榜、热门话题榜自2020年6月10日15时至6月17日15时停止更新。微博将严格落实管理要求，切实履行主体责任，加强违法违规信息管控，健全完善内部审核处置流程，积极维护网上传播秩序，构建微博社区的良好生态。
比特大陆科技发布《关于启用新公章并作废旧公章的声明》。声明表示，依据国家相关法律法规和流程，北京比特大陆科技有限公司已经作废旧公章，并启用新公章。旧公章于 2020 年 5 月 8 日起失效，新公章于 2020 年 6 月 1 日生效。
昨日晚间，针对“Adobe终止支持flash”的报道，Adobe官方微博回应称，重橙网络是Adobe Flash Player在中国大陆地区的官方独家发行合作伙伴。为支持中国大陆地区市场特有的发行渠道、用户习惯和企业、开发者和游戏社区，Adobe将在2020年后继续与重橙网络合作并支持其在中国大陆地区对Flash Player的独家发行与维护。该合作仅限中国大陆地区。
凤凰网科技讯 （作者/阎烁）6月16日晚，苹果WWDC学生开发者挑战赛获奖者公布，共有来自41个国家和地区的350位学生获得奖项，其中包含中国大陆地区有23名学生开发者获奖。这些学生凭借Swift Playground应用，运用Swift语言融合自身创意，编写属于自己的App，最终赢得本次学生开发者挑战活动。今年5月初，伴随苹果官方宣布WWDC2020的举办时间，Swift编程学生挑战赛活动就一同上线，全球符合条件的学生开发者可以提交自己的作品给苹果
虽然Flash退出历史舞台已经是不争的事实，但Adobe还是明确了其寿终正寝的日期。目前，Adobe公司宣布：2020年12月31日，今年的最后一天，将是其旗下产品Flash Player生命终结之日，也就是 End-
“鸡腿”外挂是一款作弊软件，在游戏中实现“自瞄”、“透视”等非法功能破坏游戏平衡。腾讯游戏安全中心针对“鸡腿挂”投入了大量开发和运营人力，在每一次“鸡腿挂”更新后，腾讯游戏安全中心都在紧密跟进。官方采取了实时检测技术 打击作弊行为，配合离线追封技术 对该外挂进行事后检测，并对违规账号进行限制。所谓的端口等防封“作弊手段”同样不能逃过检测，所有违反《游戏安全条例》的账号、所有以作弊手段伤害正常特种兵的
日前，苏州昆山警方辗转6省9市，破获“和平精英”手游特大外挂案，抓获嫌疑人12名，黑产规模上亿元。
今年 5 月份，比特币第三次减半，引来了币圈不小的动荡，甚至有人扬言比特币要突破十万美元大关。我相信比特币会有这么一天的，但肯定不是今年。从近两个月的数据来看，比特币一直在上下震荡，但总体持续上升的阶段，毕竟 3 月份的腰斩还是重创很多人。其实在不知不觉当中，币价的重心慢慢抬升，如果速度保持不变的话，未来几天之内币价将再次挑战 10000 的整数关口，不过大家在交易时建议不要抱太大的期望值，毕竟目前的情况之下
今年5月份，比特币第三次减半，引来了币圈不小的动荡，甚至有人扬言比特币要突破十万美元大关。我相信比特币会有这么一天的，但肯定不是今年。从近两个月的数据来看，比特币一直在上下震荡，但总体持续上升的阶段，毕竟3月份的腰斩还是重创很多人。其实在不知不觉当中，币价的重心慢慢抬升，如果速度保持不变的话，未来几天之内币价将再次挑战10000的整数关口，不过大家在交易时建议不要抱太大的期望值，毕竟目前的情况之下前期的
作为国内最火的手游，《和平精英》在打击外挂上，力度一直都很大，这也是腾讯最在意的。据央视新闻报道称，近日江苏昆山警方破获一起《和平精英》手游特大外挂案。这款外挂“鸡腿”
Epic平台在登陆账号信息后，出现界面黑屏的问题，相信有不少用户遇到了这种情况，具体是什么原因造成了界面会显示黑屏呢，我们来一起看下界面黑屏的解决方法。
抖音怎么登陆新号账号，一些网友想要退出旧的账号，换成新的账号来登陆，需要进行哪些步骤和操作，以下我们来看下抖音登陆新账号的具体操作方法。