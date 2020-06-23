比特大陆：公章一直处于妥善保管、合法使用状态 公司并未申请挂失、重刻

人工智能、机器深度学习技术的发展和应用使图像识别技术获得了关键性的突破，不同应用场景的图像识别率已经可以满足各方面的应用要求，并开始逐步应用于身份识别、商品识别、金融支付、安全防范、智能安检等诸多领域，呈现出高速发展势态，使视频监控系统的功能和效能出现质的飞跃，而这些智能功能的实现都离不开算力的支持。主流的智能运算如果全部依赖云端大规模GPU服务器集群，其高昂的运营成本就会让大多用户无法承担。边缘计?