上交所：科创板拟上市公司中芯国际提交注册

据上交所披露，科创板拟上市公司中芯国际集成电路制造有限公司提交注册。6 月 19 日晚间，上交所披露科创板第 47 次上市委员会审议会议结果，同意中芯国际首发上市。
上交所科创板上市委通过中芯国际的A股IPO申请。今年5月5日中芯国际官宣拟在科创板IPO，拟于科创板发行的16.86亿股股份中，扣除费用后，约40%的募集资金将用于12英寸芯片SN1项目，剩余的募集资金则用于先进及成熟工艺研发项目的储备资金以及用于补充流动资金。成功登陆科创板后，中芯国际将成为首家“A+H”的科创红筹企业。中芯国际总部位于上海，在上海建有一座300mm晶圆厂和一座200mm晶圆厂，以及一座控
上交所科创板股票上市委员会定于6月19日审议中芯国际集成电路制造有限公司首发申请。今年5月5日中芯国际官宣拟在科创板IPO，拟于科创板发行的16.86亿股股份中，扣除费用后，约40%的募集资金将用于12英寸芯片SN1项目，剩余的募集资金则用于先进及成熟工艺研发项目的储备资金以及用于补充流动资金。
【TechWeb】6月12日下午，九号机器人九号机器人科创板上市申请获上交所通过，目前项目进度已更新为“上市委会议通过”状态。若九号机器人顺利上市，将作为科创版第一家申请公开发行CDR存托凭证的上市公司。招股说明书显示，根据公司2019年4月2日通过的《关于公司申请公开发行存托凭证并在上海证券交易所科创板上市的议案》，公司拟发行不超过7040917股A类普通股股票，作为发行CDR的基础股票，占CDR发行后公司总股本的比例不低于10
6月2日消息，上交所披露，国内AI芯片独角兽公司中科寒武纪科技股份有限公司科创板首发过会。寒武纪申请科创板上市拟融资28.01亿元，19亿元用于新一代云端训练芯片、推理芯片、边缘人工智能芯片及系统项目，9亿元用于补充流动资金。财务数据显示，公司2017年-2019年营收分别为784.33万元、1.17亿元、4.44亿元;同期亏损金额分别为3.81亿元、4104.65万元、11.79亿元，三年亏损超16亿元。寒武纪由陈天石、陈云霁于2016年创
【TechWeb】6月16日消息，昨日，上交所网站显示，浙江瑞晟智能科技股份有限公司(下称：瑞晟智能)、浙江中控技术股份有限公司(下称：中控技术)通过科创板IPO审核。招股书显示，瑞晟智能是一家专业的智能物流系统供应商，专注于工业生产中的智能物料传送、仓储、分拣系统的研发、生产及销售。公司下游客户主要集中于服装、家纺缝制行业，公司可以为其提供自动化、数字化、智能化的工厂内部生产物流整体解决方案，同时公司的产品也应
6月10日消息，上交所科创板股票上市委员会定于6月19日审议中芯国际集成电路制造有限公司首发申请，意味着中芯国际将在19日正式会回归A股，创造了国内最快纪录——只用了18天就完成整个
国内最大最先进的晶圆代工厂中芯国际已经量产了14nm工艺，华为也成为他们的一个重要客户，已经开始代工14nm工艺的麒麟710A处理器。不过双方的合作依然面临风险，因为美国政策的缘故，中芯国际日
今日早些时候，晚点LatePost报道称旷视已经中止了港股上市进程，在回A股上市与赴港之间摇摆不定。对此，旷视科技回应称该消息不实，科创板支持和鼓励“硬科技”企业上市，是中国科技企业发展的好机遇，旷视正在积极考虑。
据IPO早知道消息，证监会上海监管局 6 月 10 日晚间披露了天士力生物医药股份有限公司的A股上市辅导备案文件，辅导机构为中信证券。天士力生物母公司天士力医药集团是中药、生物药、化学药研发制造企业。 2018 年，天士力(600535.SH)将公司的生物药相关资产划转给旗下天士力生物，并将其改制为股份有限公司，拟将此生物药板块作为独立平台上市。今年 5 月，天士力公开表示：计划将天士力生物分拆至科创板上市。天士力生物成立于 20
6月3日消息，有媒体报道称旷视中止了港股上市计划，并表示旷视已经通过港交所聆讯，是主动放弃上市。对此消息，旷视方面向TechWeb表示：“科创板支持和鼓励“硬科技”企业上市，是中国科技企业发展的好机遇，旷视正在积极考虑。同时，中止港股上市消息不属实。”关于旷视上市相关传闻一直不断。今年4月，有外媒报道称，旷视科技或将筹备科创板上市，成为第一家同时在A股和H股申请上市的公司。2019年8月25日，旷视正式?
6月10日晚间，上交所科创板股票上市委员会2020年第47次审议会议公告，已经确定于6月19日上午9时审议中芯国际集成电路制造有限公司首发申请，如果顺利获得通过，将创造国内最快纪录—&mdash
6月1日，中芯国际科创板上市申请获得受理，融资规模为200亿元，这200亿元计划投入中芯南方正在进行的12英寸芯片SN1项目（80亿元），先进及成熟工艺研发项目储备资金（40亿元），补充流动资金（8
【TechWeb】6月12日消息，上交所发布关于进一步明确风险警示板股票价格涨跌幅限制有关事项的通知。上交所表示，为有效执行风险警示板股票交易价格涨跌幅限制制度，上海证券交易所就《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法（2020年修订）》第七条的适用情形进一步明确如下：一、A股风险警示板股票（包括风险警示股票和退市整理股票）前收盘价格低于或等于0.1元人民币的，其涨跌幅限制为A股申报价格最小变动单位，即0.01元人民
今日，晚点LatePost报道称，多个接近旷视高层的人士透露，旷视中止了港股上市进程，接下来公司将进一步讨论在港股或者A股上市的可能性。该人士称，旷视已经通过港交所聆讯，是主动放弃上市。在二级市场，旷视的股票也广受欢迎。
2019年，中芯国际量产了国内最先进的14nm工艺制程，并已为华为麒麟710A处理器等进行代工。目前，中芯国际正在回归A股上市，计划募资200亿元，主要就是投入14nm等先进工艺的开发。6月7日晚间，
中芯国际回归国内上市的进度很快，已经完成问询阶段了。今天媒体披露了上市问询的具体信息，中芯国际谈到了他们在先进工艺中的竞争情况，虽然他们的14nm工艺量产进度比台积电落后等公司4年，不过
科创板不能重蹈新三板覆辙 NBD：您对科创板试点注册制这一事情怎么看? 梁斐：这个问题我们在朴素资本内部时有讨论。在新的市场板块试行注册制，首先，建立了有效的隔离机制，减少对存量IPO的影响，更容易获得市场认可;其次，证券发行审核机构只对注册文件进行形式审查，将决定权交还市场，监管部门则可以聚焦于信息披露制度建设，更加完善市场的信息透明化;第三，向投资者传达正确的投资观念，上市的企业差异性较大，需要做好良好
【TechWeb】6月3日消息，今日早间，中芯国际发布公告称，6月2日，作为人民币股份发行的一部份，公司已与中国信科、海通证券及中金公司订立中国信科协议。据此，中国信科将作为战略投资者参与建议人民币股份发行，根据人民币股份发行认购总认购金额最多为人民币20亿元的人民币股份，视配发而定。与此同时，中芯国际与上海集成电路基金、海通证券及中金公司订立上海集成电路基金协议，据此，上海集成电路基金将作为战略投资者参与建
当下，晶元代工厂成了香饽饽。近日，集邦咨询旗下拓墣产业研究院公布了2020年第二季度全球前十大晶圆代工厂营收排名。其中，台积电稳居第一，中芯国际排名第五。报告显示，今年第二季度，台积
根据集邦咨询旗下拓墣产业研究院最新调查，2020年第一季晶圆代工订单未出现大幅度缩减，以及客户扩大既有产品需求并导入疫情衍生的新兴应用，加上2019年同期基期低，全球前十大晶圆代工业者2020年第二季营收年成长逾2成。台积电受惠5G手机AP、HPC和远程办公教学的CPU/GPU需求推升先进制程营收表现，加上成熟制程产品需求稳定，预估第二季营收年成长超过30%。针对华为禁令的影响，考量其他客户包括超威(AMD)、联发科(Me