上交所：科创板拟上市公司中芯国际提交注册

6月3日消息，有媒体报道称旷视中止了港股上市计划，并表示旷视已经通过港交所聆讯，是主动放弃上市。对此消息，旷视方面向TechWeb表示：“科创板支持和鼓励“硬科技”企业上市，是中国科技企业发展的好机遇，旷视正在积极考虑。同时，中止港股上市消息不属实。”关于旷视上市相关传闻一直不断。今年4月，有外媒报道称，旷视科技或将筹备科创板上市，成为第一家同时在A股和H股申请上市的公司。2019年8月25日，旷视正式?