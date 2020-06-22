中国有赞公告：折让36.84%发行7500万股新股

中国有赞最新公告称，该公司于 2020 年 6 月 22 日根据认购 5400 万港元认购权证股份发行 7500 万股新股份，占发行前的现有已发行股份0.44%，每股发行价为0. 72 港元，较上一个营业日收市价1. 14 港元折让36.84%。
中国有赞最新公告称，该公司于 2020 年 6 月 22 日根据认购 5400 万港元认购权证股份发行 7500 万股新股份，占发行前的现有已发行股份0.44%，每股发行价为0. 72 港元，较上一个营业日收市价1. 14 港元折让36.84%。
中国有赞发布公告称，董事会宣布，就公司、Guang Friends及Guang Holdings订立的购股协议，股份购买已于 2020 年 6 月 8 日完成。完成后，公司持有Guang Holdings(透过可变权益实体架构对境内集团具有实际控制权，并享受其经营爱逛平台产生全部经济利益)10%股权，相当于Guang Holdings任何股东大会2.94%投票权。
中国有赞发布公告称，董事会宣布，就公司、Guang Friends及Guang Holdings订立的购股协议，股份购买已于2020年6月8日完成。完成后，公司持有Guang Holdings（透过可变权益实体架构对境内集团具有实际控制权，并享受其经营爱逛平台产生全部经济利益）10%股权，相当于Guang Holdings任何股东大会2.94%投票权。
中国有赞公告称，公司于2020年6月16日根据认购720万港元认购权证股份发行1000万股，每股发行价0.72港元，折让36.84%。
中国有赞5月27日发布公告称， 2020 年 5 月 27 日，一名百度联属人士以现金代价2999. 98 万美元悉数行使Qima认股权证。于行使Qima认股权证后，该百度联属人士持有Qima全部已发行股份约1.20%。
DoNews 6月9日消息（记者 刘文轩）中国有赞发布公告称，收购爱逛平台的交易已经在6月8日完成。中国有赞表示，Guang Holdings透过可变权益实体架构对境内集团具有实际控制权，并享有其经营爱逛平台产生的全部经济利益。收购交易完成后，有赞持有Guang Holdings 10%股份，并拥有于Guang Holdings任何股东大会之2.94%投票权。今年5月，有赞发公告称，就公司认购新爱逛股份订立谅解备忘录。爱逛平台是基于微信生态的小程序电商，入驻商
”我相信未来电商的核心是私域流量，是产权。赋予那些内容生产者产权，将是每一个平台都会争取和塑造的核心运营模式。"
截至今天收盘，中国有赞股价涨11.58%，报1. 06 港元，目前总市值为177. 08 亿港元，创近两年股价新高。6 月 8 日，有赞宣布完成对爱逛平台的收购交易。收购交易完成后，有赞持有爱逛10%股份，并拥有爱逛任何股东大会2.94%投票权。
今日，有赞发布公告称，一名百度联属人士以现金代价2999. 98 万美元悉数行使Qima认股权证。于行使Qima认股权证后，该百度联属人士持有Qima全部已发行股份约1.20%。
在上海超级工厂一期投产、二期开始建设，柏林超级工厂完成土地平整、获准进行基础施工之后，又出现了特斯拉可能在英国建设超级工厂的消息。
随着新零售、新餐饮不断崛起，消费升级不断加速，同城配送需求日益增强，已经成为新零售基础设施的标配。在此背景下，有赞云携手生态开发者招财火，近日上线了一款同城配送管理系统——自有骑手，打通新零售的“最后一公里”，助力商家数字化转型。生鲜电商、餐饮外卖、西点烘焙等行业，拥有自己骑手团队的商家，只需通过小程序即可轻松实现同城配送管理，降本增效，提升业绩。 奔跑的“新基建”，万物皆可到家 家是社会的基础，万
中国有赞发布公告称，一名百度联属人士以现金代价2999. 98 万美元悉数行使Qima认股权证。这也意味着，百度战略投资有赞正式交割完毕。
【TechWeb】6月3日消息，今日早间，中芯国际发布公告称，6月2日，作为人民币股份发行的一部份，公司已与中国信科、海通证券及中金公司订立中国信科协议。据此，中国信科将作为战略投资者参与建议人民币股份发行，根据人民币股份发行认购总认购金额最多为人民币20亿元的人民币股份，视配发而定。与此同时，中芯国际与上海集成电路基金、海通证券及中金公司订立上海集成电路基金协议，据此，上海集成电路基金将作为战略投资者参与建
6月9日消息，据国外媒体报道，在中国的销售业绩和乐观情绪推动下，特斯拉股价于当地时间周一突破900美元大关，飙升至历史新高。截至当地时间周一美股收盘，该公司股价上涨7.26%，报收于949.92美元，取代了其在2月19日创下的917.42美元的历史最高纪录。如果按照收盘价计算，该公司市值达到1761.87亿美元。周一，中国乘联会（简称CPCA）公布的数据显示，今年5月份，特斯拉在中国销售了11095辆中国产Model 3，与4月份的36
超威半导体产品（中国）有限公司官方微博 @AMD 中国 6 月 4 日发布声明称，目前 AMD 没有对拼多多电商平台以其任何店铺授权。
随着特斯拉国产步伐的加快，特斯拉在中国市场变得越来越活跃。6月16日消息，据外媒报道，特斯拉正在邀请中国的专业汽车设计师和分专业设计师提交方案，制造出小型版新电动汽车。事实上，早在
据电竞新闻网站 Win.gg 的报道，由完美世界与美国 Valve 公司合作打造的 Steam 中国版最近正在进行测试。Steam 最近更新包含了一个 Steam 中国的测试版本，该测试版本每次启动游戏之前都会出现熟悉的「健康游戏忠告」。
北京时间 6 月 22 日 8 点 50分，福布斯实时富豪榜显示，拼多多创始人黄峥身家达 454 亿美元，超越马云成为中国第二大富豪。
B站不是中国YouTube，B站也不必是中国YouTube。5 月底B站发行可转债电话会，老外问陈睿，“B站是中国的YouTube嘛?”
据界面新闻报道，汉堡王中国在近日给小食代的一份声明中表示，4 月 20 日，汉堡王(中国)投资有限公司宣布，任命原汉堡王(中国)首席运营官(COO)、高级副总裁朱富强为汉堡王(中国)投资有限公司首席执行官(CEO)，全面负责汉堡王在中国的运营工作。
版权素材行业迎来了新的搅局者。投资界(ID：pedaily2012)获悉，日前京东版权素材中心悄悄上线，这是全国电商行业中首个大型免费版权素材平台，面向全量商家和京东平台达人用户免费开放。京东方面表示，该平台可为数十万商家、达人一年节省至少上亿元的版权素材成本，并规避商家的侵权风险。除此之外，京东还在平台服务上搭建了版权保护确权和维权体系，针对商家日常运营建立了版权知识内容体系。视觉中国的蛋糕又要被分掉一块?京东