中国有赞公告：折让36.84%发行7500万股新股

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中国有赞公告：折让36.84%发行7500万股新股

2020-06-22 20:48 · 稿源：站长之家

中国有赞最新公告称，该公司于 2020 年 6 月 22 日根据认购 5400 万港元认购权证股份发行 7500 万股新股份，占发行前的现有已发行股份0.44%，每股发行价为0. 72 港元，较上一个营业日收市价1. 14 港元折让36.84%。

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