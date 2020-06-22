中国有赞公告：折让36.84%发行7500万股新股

6月9日消息，据国外媒体报道，在中国的销售业绩和乐观情绪推动下，特斯拉股价于当地时间周一突破900美元大关，飙升至历史新高。截至当地时间周一美股收盘，该公司股价上涨7.26%，报收于949.92美元，取代了其在2月19日创下的917.42美元的历史最高纪录。如果按照收盘价计算，该公司市值达到1761.87亿美元。周一，中国乘联会（简称CPCA）公布的数据显示，今年5月份，特斯拉在中国销售了11095辆中国产Model 3，与4月份的36