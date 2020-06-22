拼多多与南昌签署战略合作协议 上线“电商直播消费节”

自今年 1 月 19 日拼多多宣布正式上线直播以来，向所有用户开放的多多直播经历了近五个月的试炼期。“我是带着满满的诚意来的，今天凡在直播间下单的朋友，都可以用最低的价格买到最优质的安丘商品。” 5 月 29 日，山东省安丘市委副书记、市长贾勤清通过多多直播为当地樱桃、土豆等农产品带货，在短短半小时之内就吸引了 60 多万网友，卖出农产品 20 余吨。