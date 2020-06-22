李斌谈特斯拉频繁降价：可以理解，但不赞同

站长之家(ChinaZ.com) 6月22日 消息:6 月 21 日，蔚来汽车创始人李斌做客Rebuild 2020。被问及特斯拉频繁降价，为何蔚来价格相对稳定时，李斌表示，价格稳定是对用户负责。从企业战略层面讲，特斯拉做法可以理解，但从消费者角度来说，值得商榷。
李斌称价格稳定是用户利益休戚相关的一部分，因为不同于房子，车归根到底是个消费品，所以它的残值是很重要的。如果你的价格波动太大的话，其实对于早期的用户的车的残值的影响是非常大的。所以保持价格稳定是对用户负责。
站长之家(ChinaZ.com) 6月22日 消息:6 月 21 日，蔚来汽车创始人李斌做客Rebuild 2020。被问及特斯拉频繁降价，为何蔚来价格相对稳定时，李斌表示，价格稳定是对用户负责。从企业战略层面讲，特斯拉做法可以理解，但从消费者角度来说，值得商榷。
李斌称价格稳定是用户利益休戚相关的一部分，因为不同于房子，车归根到底是个消费品，所以它的残值是很重要的。如果你的价格波动太大的话，其实对于早期的用户的车的残值的影响是非常大的。所以保持价格稳定是对用户负责。
昨日，李斌在接受采访时表示，疫情对汽车市场影响很大，尤其是供应链上，正在逐渐恢复。李斌表示，疫情对蔚来一季度的影响还是蛮大的，主要是 2 月份的前半个月，蔚来的供应链受到了很大的影响。不仅是国内，蔚来在海外的供应链也受到了影响。目前总体而言，蔚来账上资金充足。
自从在特斯拉在中国建厂后，配合上相应的补贴，其价格已经威胁到国内造车新势力，这其中就包括销量一直遥遥领先的蔚来。据国内媒体报道，6月1日，蔚来汽车创始人李斌在接受采访时表示，疫情对
特斯拉官方今天发布消息，由于北美市场下调全系所有车型价格，因此作为进口车型的Model S与Model X两款车型也将同步下调基础售价，调整金额为下降 29000 元，同时超充实行按照使用计费的原则。
受疫情影响，北美地区的汽车需求在封锁期间出现下降，为了刺激需求，特斯拉公司在该地区的电动汽车价格已经下降了6%，现在这种情况已经开始缓解。
爱在社交媒体网站上放飞自我的特斯拉CEO马斯克，今日在微博放出了3则重磅消息。首先，马斯克表示，即日起，特斯拉将下调旗下车型基础版辅助驾驶（AP）选装包的价格，当前定价为1.85万元，相比
随着特斯拉国产步伐的加快，特斯拉在中国市场变得越来越活跃。6月16日消息，据外媒报道，特斯拉正在邀请中国的专业汽车设计师和分专业设计师提交方案，制造出小型版新电动汽车。事实上，早在
【TechWeb】6月10日消息，据国外媒体报道，2018年经历了高管离职潮的电动汽车厂商特斯拉，去年管理层相对稳定，离职高管明显减少，但今年还不到半年，就已出现了3位重要高管离职的消息。从外媒的报道来看，特斯拉新离职的，是负责业务发展的副总裁任宇翔（Robin Ren）。外媒的报道显示，任宇翔拥有斯坦福大学电器工程学士学位和宾夕法尼亚大学硕士学位，2015年5月加入特斯拉，在这一家新兴的汽车厂商已效力5年。在加入特斯拉之前?
DoNews 6月11日消息（记者 刘文轩）特斯拉（Tesla）周二正式开始首款Model Y车辆国际交付。Teslarati发现，已经有加拿大温哥华的客户在Instagram上展示他们购买的最新款特斯拉全电动汽车。该车主在Instagram分享了一张照片，照片中有一辆深蓝色Model Y被送到加拿大新车主的手中。特斯拉温哥华展厅顾问Charlie Wang也证实了这一消息，Model Y在6月开始在温哥华交货。Model Y长续航版本在加拿大的起步价为75990加元，约59720美元；性
说起博郡汽车，好多车迷朋友也会觉得陌生，这家成立于2016年12月，定位生产高端智能化纯电动乘用车的博郡汽车，其规划的首款车型，为一款电动SUV，上来就对标特斯拉Model Y。不过，由于国内新
特斯拉称复工复产以来工作场所没有出现新冠肺炎新增病例凤凰网科技讯 北京时间6月13日消息，当地时间星期四，特斯拉健康部门负责人劳里·谢尔比（Laurie Shelby）向菲蒙市工厂员工发送了一封电子邮件，目的是平息他们对员工中新增新冠肺炎病例的担忧。但部分员工称，尽管谢尔比“信誓旦旦”，他们对菲蒙市工厂的新增病例和松懈的防控措施仍然感到担忧。谢尔比在电子邮件中写道，“自复工复产以来，我们的工作场所新增病例为0。工作
特斯拉股价 6 月 10 日收盘上涨8.9%，至每股1025. 05 美元，使其市值达到 1900 亿美元，首次超越了丰田，成为世界上最高市值的汽车制造商。 10 日盘前，特斯拉CEO埃隆·马斯克在邮件中告诉员工将量产特斯拉Semi商用卡车。
据彭博消息，特斯拉大股东Ron Baron在接受CNBC采访时称，特斯拉股价可能在未来 5 年内上翻两到三倍，达到每股 2000 或 3000 美元。
据Electrek报道，特斯拉业务发展副总裁任宇翔已经离职。
据国外媒体报道，特斯拉面临一起新的集体诉讼，原因是Model 3在寒冷的天气中存在油漆退化问题，车主要求获得经济赔偿。这起诉讼是由加拿大魁北克的让-弗朗索瓦·拜勒罗斯（Jean-Francois Bellerose）提起的，他是遭遇油漆问题的Model 3车主之一。最近，他在魁北克高等法院对特斯拉提起了集体诉讼。拜勒罗斯表示，去年2月，在经历了第一个冬天后，他购买的Model 3的油漆加速老化。尽管Model 3还在保修期内?
【TechWeb】6月4日消息，据国外媒体报道，在清理完森林、完成土地平整之后，特斯拉位于柏林近郊勃兰登堡州格伦黑德的超级工厂，目前已开始浇筑地基的混凝土。特斯拉柏林超级工厂是在5月底，获得进行地基施工的初步许可的。外媒最新的报道显示，这一工厂的第一部分区域，已开始浇筑混凝土。特斯拉柏林超级工厂部分区域开始浇筑混凝土，是由一名特斯拉爱好者所披露的图片显示的，图片显示一片已经下挖的区域内，有一辆混凝土搅拌运?
6月2日消息，据国外媒体报道，当地时间周一晚上，特斯拉和SpaceX的CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）在推特上宣布，他将暂时离开推特。</p><p><img
6月11日消息，据国外媒体报道，当地时间周三，电动汽车制造商特斯拉的首席执行官（CEO）埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，该公司将开始量产其Semi电动半挂卡车。在当地时间周三股市开盘前，马斯克在给特斯拉员工的新邮件中写道，是时候开始批量生产Semi电动半挂卡车了。然而，他并没有给出量产的具体时间表。这款卡车最初计划在2019年量产，但在今年4月底的时候，特斯拉又表示，将把这款卡车的生产和交付时间推迟至2021
截至昨日收盘，特斯拉股价上涨8.97%，报1025.05美元，总市值达1900.15亿美元，超越丰田1814.17亿美元的市值成为全球第一大车企。
今年第一季度，特斯拉电动汽车Model3 成为加州最畅销的汽车。根据加州新车经销商协会截至今年 3 月 31 日， Model3车售出了 18856 辆。这个数字超过了任何竞争对手的汽车，甚至超过了大众市场的汽车和跨界车。
5 月 24 日消息，据国外媒体报道，特斯拉弗里蒙特工厂较差的健康安全防疫和工作条件状况遭到了其员工的指责，有的员工甚至吐槽该工厂为“现代血汗工厂”。