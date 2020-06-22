李斌谈特斯拉频繁降价：可以理解，但不赞同

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 见闻 > 李斌最新资讯 > 正文

李斌谈特斯拉频繁降价：可以理解，但不赞同

2020-06-22 17:55 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月22日 消息:6 月 21 日，蔚来汽车创始人李斌做客Rebuild 2020。被问及特斯拉频繁降价，为何蔚来价格相对稳定时，李斌表示，价格稳定是对用户负责。从企业战略层面讲，特斯拉做法可以理解，但从消费者角度来说，值得商榷。

蔚来汽车，李斌

李斌称价格稳定是用户利益休戚相关的一部分，因为不同于房子，车归根到底是个消费品，所以它的残值是很重要的。如果你的价格波动太大的话，其实对于早期的用户的车的残值的影响是非常大的。所以保持价格稳定是对用户负责。

网友热搜:

特斯拉车身总监特斯拉股权融资历史特斯拉系统界面特斯拉model3价格特斯拉引荐roadster特斯拉现金储备吃紧特斯拉轿车价格国产特斯拉model3特斯拉充电宝是真的吗特斯拉员工待遇折扣
  • 相关推荐
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM