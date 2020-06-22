李斌谈特斯拉频繁降价：可以理解，但不赞同

站长之家(ChinaZ.com) 6月22日 消息:6 月 21 日，蔚来汽车创始人李斌做客Rebuild 2020。被问及特斯拉频繁降价，为何蔚来价格相对稳定时，李斌表示，价格稳定是对用户负责。从企业战略层面讲，特斯拉做法可以理解，但从消费者角度来说，值得商榷。

李斌称价格稳定是用户利益休戚相关的一部分，因为不同于房子，车归根到底是个消费品，所以它的残值是很重要的。如果你的价格波动太大的话，其实对于早期的用户的车的残值的影响是非常大的。所以保持价格稳定是对用户负责。