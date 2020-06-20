小白天下发布致歉说明：编造 70 多篇「蒋凡事件」黑稿

站长之家(ChinaZ.com) 6 月 20 日消息：6 月 19 日，微信公众号「小白天下」持有者陈某通过其个人自媒体渠道刊登一篇《致歉说明》，承认为吸引流量和眼球，在利益驱动下，围绕「阿里蒋凡事件」编造 70 多篇黑稿全网推送，阅读量过亿。

陈某表示，其在诸多平台拥有「小白说事」、「小小白说事」、「小白看大势」等多个账号。「蒋凡事件」发生后，其通过上述账号持续编造了 70 余篇内容，总阅读量过亿。不仅得到各平台的高频全网推送，更遭到不明网络势力的猛烈传播。

「文章被推广的力度严重超出了我的想象，原本不太起眼的编造内容，在不明力量的推动下，几乎遍布到互联网各个角落。」微信公众号「小白天下」陈某自称，从最初的享受被推手助推，到近期看到越来越多的网络水军及不明营销号密集转发，意识到恶果的他迅速删除了相关文章并主动公开道歉。

陈某在《致歉说明》中数次公开道歉，并强调：「相关营销号、网络水军对上述文章的转发、推广与我个人完全无关！我不知道它们是谁，个人和它们也没有任何瓜葛和授意。」

陈某致歉说明全文：