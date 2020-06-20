小白天下发布致歉说明：编造 70 多篇「蒋凡事件」黑稿

站长之家(ChinaZ.com) 6 月 20 日消息：6 月 19 日，微信公众号「小白天下」持有者陈某通过其个人自媒体渠道刊登一篇《致歉说明》，承认为吸引流量和眼球，在利益驱动下，围绕「阿里蒋凡事件」编造 70 多篇黑稿全网推送，阅读量过亿。
陈某表示，其在诸多平台拥有「小白说事」、「小小白说事」、「小白看大势」等多个账号。「蒋凡事件」发生后，其通过上述账号持续编造了 70 余篇内容，总阅读量过亿。不仅得到各平台的高频全网推送，更遭到不明网络势力的猛烈传播。
「文章被推广的力度严重超出了我的想象，原本不太起眼的编造内容，在不明力量的推动下，几乎遍布到互联网各个角落。」微信公众号「小白天下」陈某自称，从最初的享受被推手助推，到近期看到越来越多的网络水军及不明营销号密集转发，意识到恶果的他迅速删除了相关文章并主动公开道歉。
陈某在《致歉说明》中数次公开道歉，并强调：「相关营销号、网络水军对上述文章的转发、推广与我个人完全无关！我不知道它们是谁，个人和它们也没有任何瓜葛和授意。」
陈某致歉说明全文：
本人陈伟(身份证号: 33022**0012)，为搜狐网、企鹅号、百家号、新浪看点、网易财经、新浪微博、微信公众号以及今日头条上”小白说事""小小白说事”小白说大势”等军事自媒体账号的运营者及原创作者。
自 2016 年起，我开始在多个自媒体平台注册账号，撰写、发布国内外军事资讯及评论文章。 2016 至 2020 年，我撰写了大量军事类原创文章，但阅读和粉丝数据增长缓慢，收益也不高。
2020 年 4 月 17 日，我看到了关于张大奕、董花花的八卦娱乐消息推送。 4 月 18 日一早，为吸引流量和眼球，我很快编造了一篇张大奕、董花花的娱乐八卦文章。文章发布后，迅速得到了各大自媒体平台的转发，引发了非常大的关注，也带来了相当大的流量及收益。
在利益驱使下，我在 4 月至 6 月期间，持续虚构编造了张大奕、董花花相关不实文章七十余篇，其中很多被自媒体平台置顶和全网推送(总阅读量数千万或过亿)。为刻意吸引眼球，每篇文章，我基本都会用”内部人士"、”最新内幕"、" 剧情大曝光”等扎眼词汇来虚构情节，刻意渲染，尺度也越来越大。
除被平台推送外，我也注意到，这七十多篇文章应该得到了网络水军和不明营销号的密集转发，不少评论和转发语都比较相近，量也挺大。最初我并不觉得有什么，觉得是好事。
但近期我越来越发现，文章被推广的力度严重超出了我的想象，原本不太起眼的编造内容，在不明力量的推动下，几乎遍布到互联网各个角落。目前，虽然我已主动紧急删除了所有发布过的相关文章，但内容依然随处可见，至今都还在被大量改编转发。所以我必须诚恳的出来做一个道歉和说明:
因法律意识淡薄，过去两个月中我撰写了大量虚构和偏激文章，误导了公众认知，侵犯了他人和相关机构的合法权益，干扰了社会秩序。对此，我深表歉意!
我想强调的是:相关营销号、网络水军对上述文章的转发、推广与我个人完全无关!我不知道它们是谁，个人和它们也没有任何瓜葛和授意。
我承诺不再发布此类虚假文章，遵守国家法律法规，坚守道德底线。也愿意申请相关部门对此展开调查，我会完全配合，积极协助有关部门打击网络黑灰势力，还互联网天朗气清。
再次道歉，恳请大家和被这些虚假内容影响的人士原谅!
2020 年 6 月 19 日