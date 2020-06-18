谷歌将提高黑人高管数量，到2025年将至少有30%少数族裔

Google承诺在种族股权计划上投入超过1. 75 亿美元，重点是资助黑人拥有的企业和支持黑人企业家。 Google首席执行官Sundar Pichai于6月17日周三宣布了这笔资金，同时还做出了其他一些承诺和变更，以打击反黑人种族主义并支持黑人Google员工及其家人。

1. 75 亿美元的承诺是“经济扶持计划”的一部分，Google将其分为四类。最大的一笔资金是 1 亿美元，用于黑人领导的风险投资公司，创业公司和其他针对黑人企业家的组织。另外的5， 000 万美元将用作“专注于黑人社区”的小型企业的融资和赠款。

谷歌表示， 1500 万美元将用于由合作伙伴运营的针对黑人求职者的培训计划，而 1000 万美元将用于通过提供“教育，设备和经济机会”来支持Google生态系统中的黑人开发人员。除了这笔资金，Google还承诺提供 300 万美元，以支持黑人学生，重点是早期的计算机科学教育。

在此期间，美国各地的许多公司已开始研究他们在支持黑人社区方面的失败，以及如何为黑人员工提供更多机会并与反黑人种族主义作斗争。 Google在本月初宣布了最初的 1200 万美元捐款，以解决种族不平等问题。 其他大型科技公司，包括亚马逊和Facebook，也宣布了捐款。 上周，苹果公司启动了一项耗资 1 亿美元的计划，名为“种族平等与正义倡议”。

Google还对其公司内部进行了一些更改，以支持黑人雇员和黑人代表。该公司承诺到 2025 年将更多的黑人雇员增加到高级领导层中，并将总领导层中来自少数族裔的的高管数量增加至30%。在Google的 2020 年多样性报告中，该公司表示，白人员工占领导层中65.9%的领导角色。美国亚裔雇员占29.6%，黑人员工仅占2.6%。

皮查伊还表示，谷歌将做更多工作来改善少数族裔，挽留和晋升人员，并努力为谷歌的黑人员工创造“更强的包容性和归属感”。谷歌的政策终止了其中的一项政策，即要求员工监视未经授权的访客走进他们身后的办公室门，而无需刷卡。 Pichai写道：“我们已经意识到此过程容易受到偏见”，因此Google现在将依赖其他安全检查。

Google还计划增加其他反种族主义培训计划，并将其扩展到整个员工队伍。该公司最近受到员工的批评，他们声称该公司已大幅缩减了多元化和包容计划。 Google为自己辩护说，它结束的某些程序无法适当扩展到整个公司。 Pichai今天还说，谷歌正在努力扩展心理健康资源和其他福利，以更好地支持黑人雇员及其家庭。

宣布此消息之前，谷歌向本月初宣布的“致力于解决种族不平等问题的组织”提供了 1200 万美元的承诺。谷歌旗下的YouTube也宣布了一项 1 亿美元的基金，以支持黑人创作者。

Pichai在发送给公司的备忘录中写道：“创造有意义的变化始于我们自己的公司。” “加强我们对种族平等和包容性的承诺将有助于Google为我们的用户和整个世界开发更多有用的产品。”