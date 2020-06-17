千家健身房支付宝上开“办事处” 小程序月活涨17倍V字反弹

站长之家(ChinaZ.com) 6月17日 消息:那些送外卖的健身教练都回来了!随着夏季到来，健身行业按下了重启键。

支付宝最新数据显示，上千家健身房在支付宝开设数字“办事处”，实现了V字反弹。健身相关支付宝小程序水涨船高，“约健优选” 1 个月内MAU暴涨 17 倍，新增用户数翻倍!

由于场馆封闭、人员密集的特性，健身行业是遭受疫情冲击最为严重的行业之一。为了自救，不少品牌纷纷转战线上寻求流量，行业线上+线下模式的变革加速到来。支付宝小程序“中心化+去中心化”平台运营模式成了品牌健身房转型升级最佳杀手锏。

健身小程序“约健优选”集合了全国上千家健身工作室，包括杰仕、英豪斯、莱茵等知名品牌。用户可查看附近的场馆推荐，享受芝麻信用的先享后付、超低价体验卡以及精选福利，其优选商城还提供了各类运动商品。精细运营的组合拳让“约健优选”在短短一个月用户访问数狂增 17 倍，新增用户也直线飙涨。

自今年 3 月宣布升级为数字生活平台以来，支付宝吸引了各行各业前来开设“数字办事处”。目前已有超 1000 家数字景区、 300 多个数字市民中心、 1000 多家名企的招聘办、 21 所顶级高校的招生办入驻。

此外，平台还有超过 170 万个小程序，这些商家已批量化出现V字反弹现象，首批参与商家GMV平均增长更是超过300%。